La joven cocinera portuguesa Ana Magalhães gana el concurso Chef del Año 2022 en Portugal

miércoles 06 de julio de 2022 , 09:08h

Ana Magalhães, Sous Chef Junior de Six Senses Douro Valley, en Lamego, ha sido la ganadora de la 33ª edición del "Chef del Año 2022", el más importante concurso de cocina profesional en Portugal, celebrado el pasado 29 de junio en la Feria Internacional de Lisboa (FIL).

Con su postre de Crema de lavanda, chocolate, miel y limón, Ana también ganó el Premio a la Sostenibilidad.

Ana Magalhães tiene 26 años. Es licenciada en Dirección y Producción de Cocina por la Escuela de Hostelería y Turismo de Lamego, habiendo comenzado su carrera profesional en el Hotel Quinta de Nossa Senhora do Carmo, pasando después al Hotel Vila Park y, posteriormente, al Hotel Falésia en el Algarve. En 2014, Ana comenzó a trabajar para The Yeatman y en 2019 se unió al equipo del Hotel Six Senses Douro Valley, donde ocupa el cargo de Sous Chef Junior.

Ana Magalhães ha declarado: "Fue una victoria difícil, un reto de superación personal y profesional. Era un objetivo que tenía desde hace varios años y que finalmente he conseguido. Después de 23 años, una mujer gana esta competición, lo que demuestra que también somos muy capaces. Estoy muy orgullosa del trabajo realizado".

El menú presentado por la concursante estuvo compuesto de los siguientes platos: Escabeche de caballa con almendras y hierbas (Entrante), Garbanzos con lenguas de bacalao (Plato de pescado), Cabrito asado con arroz de menudillos (Plato de carne) y Crema de leche de lavanda, chocolate, miel y limón (Postre).

El concurso “Chef del Año” (CCA) distingue y valora el talento de los profesionales de la cocina. Con una prestigiosa trayectoria, el CCA es la culminación de lo mejor que se hace en Portugal en el área de la cocina, siempre teniendo en cuenta el extraordinario valor y la calidad de los productos portugueses.