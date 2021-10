WOW Porto, gastronomía, catas de vino y chocolate

Si hay algo que puede alegrar los meses otoñales de octubre y noviembre son los viajes durante los puentes que marcan el calendario laboral. Aunque cualquier época del año es buena para viajar hasta Oporto, por su cercanía con la Península, fácil conexión aérea o por carretera y el buen match que hay entre España y Portugal. En World of Wine hay una agenda repleta de actividades además de todo lo que ofrecen sus siete museos dedicados a diferentes temáticas. Sin olvidarse de los 12 restaurantes y cafeterías donde disfrutar de buenos platos portugueses con las mejores vistas de Oporto.

The Chocolate story y la influencia española

Dentro de World of Wine se sitúa el Museo del Chocolate, un lugar no solo para los fans de este delicioso alimento, sino también para los curiosos que quieran conocer los orígenes y la evolución del chocolate alrededor del mundo. España tuvo un papel fundamental en la historia del chocolate, ya que fue Hernán Cortés el que trajo los primero granos de cacao hasta la Península. Con motivo de la fiesta nacional el 12 de octubre, WOW organizará del 9 al 12 visitas guiadas exclusivas en español. Estas se centrarán en los grandes vínculos entre el cacao, el chocolate y España. Además, se pueden hacer catas de chocolate y vino con los productos de World of Wine, ya que el distrito cuenta con su propia marca VINTE VINTE.

Música en vivo acompañada por los mejores cócteles de Oporto

A lo largo del mes de octubre Angel’s Share, el bar de vinos de WOW, ofrece diferentes conciertos de música jazz, pop y bossa nova. Todos los sábados de nueve y media de la noche hasta las once se puede saborear deliciosos cócteles acompañados del mejor ambiente con música en directo. El 9 de octubre actúa Andor Violeta, el 16 Bruce Brothers Trio, el 23 Lilian y Claudio y el 30 Catarina Almada.

El festival ‘Craft’ reunirá a los mejores cerveceros portugueses

Del 15, 16 y 17 de octubre, WOW será epicentro de la cerveza artesanal de Portugal. En la primera edición de Craft se reunirán algunos de los cerveceros portugueses más importantes del norte a sur del país luso. Durante los tres días se podrá degustar las diferentes cervezas de más de una docena de cerveceros nacionales, aprender más sobre el proceso de producción de la cerveza y sobre los puntos que unen a la cerveza, el vino y, quién sabe, incluso el chocolate. También habrá aperitivos y buena comida para acompañar la bebida, así como música. Tres días de fiesta, para beber y disfrutar en compañía de amigos, en un espacio amplio y seguro. El festival será de acceso gratuito y las consumiciones de cada copa costarán 2 euros. El consumo de cerveza se realiza mediante la compra de fichas en el festival.

Pink Palace y el Museo de la Moda y el Textil, las últimas aperturas de WOW Porto

World of Wine es mucho más que el mundo del vino desde hace tiempo. A lo largo de estos últimos meses han abierto las puertas a nuevas experiencias dentro del recinto en Vila Nova de Gaia. En el mes de mayo el Museo de la Moda y el Textil, un lugar para disfrutar del diseño y patronaje portugués con tanta relevancia en el sector fashion reconocido a nivel internacional. Y Pink Palace, una experiencia dedicada al vino rosado en su versión más millenial. Un museo en el que descubrir más este tipo de vino y hacerlo de una manera muy divertida e interactiva ya que tiene muchos escenarios donde hacerse fotos dignas de muchos likes en Instagram.