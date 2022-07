Forever Yours, nueva campaña de Cenizaro Hotels & Resorts

jueves 07 de julio de 2022 , 08:14h

Este verano, el grupo hotelero de lujo, The Residence by Cenizaro invita a los huéspedes a atesorar los viajes una vez más con su nueva campaña “Forever Yours”. Facilitando el acceso a experiencias inigualables y a una hospitalidad en algunos de los destinos más cautivadores del mundo, “Forever Yours” ofrece a los viajeros descuentos exclusivos diseñados para ser saboreados juntos. Ya sean unas vacaciones en familia, una cita romántica o una escapada con amigos, The Residence by Cenizaro los anima a reconectar esta temporada y a crear recuerdos que serán siempre suyos.

Aquellos que reserven el paquete “Forever Yours” recibirán hasta un 35 % de descuento en las tarifas de las habitaciones, los restaurantes y los tratamientos de spa, y serán agasajados con una cena privada en la playa, perfecta para celebrar o brindar por un nuevo capítulo. Además, cada establecimiento ofrecerá ventajas únicas para mejorar la estancia de los huéspedes, desde el acceso privado a una isla aislada en las Maldivas hasta la posibilidad de practicar deportes acuáticos gratuitos en Mauricio. Para que los huéspedes puedan disfrutar de los momentos más importantes con sus seres queridos, los complejos han preparado una selección de momentos "Forever Yours", que invitan a sumergirse en el tejido del destino y a crear recuerdos imborrables.

Aquellos que elijan una aventura africana con The Residence Zanzibar podrán embarcarse en una experiencia de náufrago como ninguna otra. Los viajeros podrán descubrir las islas desiertas de Pungwee y Kwale en la pintoresca zona de conservación de la bahía de Menai, rodeada de exuberantes manglares y playas vírgenes, antes de sumergirse en las aguas cristalinas para codearse con la colorida vida marina y los arrecifes de coral. Después de explorar, es hora de tomar el sol y disfrutar de un almuerzo de barbacoa compuesto por langosta fresca, suculentas carnes y sabrosas ensaladas.

Los huéspedes de The Residence Maldives Dhigurah y The Residence Maldives Falhumaafushi pueden tachar de su lista de deseos un crucero al atardecer con dhoni y delfines por el atolón de Gaafu Alifu, uno de los más grandes y profundos del mundo, donde residen delfines tornillo y mulares. Mientras el sol se pone tiñendo el cielo de tonos dorados, ¿por qué no abrir una botella de champán y navegar junto a los juguetones mamíferos para disfrutar de una velada realmente inolvidable?

Para los viajeros que buscan una experiencia de otro mundo, The Residence Tunis propone a los huéspedes a seguir los pasos de un guía experimentado y descubrir la rica historia de Cartago, que fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. La excursión continuará hacia la pintoresca ciudad costera de Sidi Bou Said, tejiendo a través de sus calles empedradas y sus casas blancas y azules unas vistas sin obstáculos del Mediterráneo. Los viajeros pueden disfrutar de un té tradicional tunecino en el famoso "Café des Delices" de la ciudad y empaparse de los embriagadores olores, vistas y sonidos por los que el país es conocido.

En una escapada tropical, los huéspedes de The Residence Mauritius pueden descubrir los secretos de la cocina mauriciana, dominando las faratas y el vibrante vindaye de pescado bajo la atenta mirada del jefe de cocina. Cocinar platos tradicionales con hierbas y verduras recién recogidas del Earth Basket, un huerto que se cultiva durante todo el año de forma sostenible en todas las propiedades de The Residence by Cenizaro, nunca ha sonado mejor.

Liza Quddoos, directora de comunicación corporativa de Cenizaro Hotels & Resorts, afirma: «A medida que el mundo reabre de nuevo y los viajeros buscan crear recuerdos duraderos, esperamos que la campaña "Forever Yours" ofrezca a nuestros huéspedes la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y de apreciar los momentos pasados juntos, mientras se sumergen en uno de nuestros hermosos destinos».