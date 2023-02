Nuevos retiros de bienestar en los hoteles The Residence by Cenizaro

Dado que los viajeros siguen dando prioridad al bienestar a la hora de planificar sus viajes para este año, el grupo hotelero de lujo Cenizaro Hotels and Resorts ha incorporado cuatro nuevos retiros de renovación para 2023. En los lujosos resorts de la cadena en Mauricio, Túnez, Zanzíbar y las Maldivas, se invita a los huéspedes a bajar el ritmo, relajarse y reconectar consigo mismos en los entornos más idílicos. Perfectos para parejas, grupos pequeños y viajeros en solitario, los itinerarios combinan meditación, espiritualidad y forma física, con la oportunidad de explorar las propiedades más codiciadas de Cenizaro de cada destino donde se encuentran. Los retiros de bienestar estarán disponibles durante todo el año, proporcionando a los viajeros un oasis de tranquilidad y un espacio para restaurar mente, cuerpo y alma.

Escapada mindfulness en The Residence de Túnez

Quienes deseen reforzar su bienestar físico, mental y espiritual deben optar por el retiro de yoga en The Residence Tunis. Combinando nutrición, sesiones de yoga personalizadas, meditación y rituales tradicionales, el itinerario se centra en conseguir un rejuvenecimiento completo del cuerpo y la mente. El retiro comienza con una sesión de meditación, para ayudar a los huéspedes a desconectar del estrés de la vida cotidiana, antes de participar en un hammam tradicional para reforzar el sistema inmunológico y vigorizar el cuerpo. Otros tratamientos incluyen un masaje tradicional facial y corporal con ginseng y miel, un tratamiento de Reiki y reflexología podal. Para lograr el bienestar desde el interior, el itinerario también incluye talleres de cocina sobre alimentación nutritiva y excursiones de un día al yacimiento arqueológico de Cartago, donde los huéspedes pueden participar en talleres de respiración y meditación en el sereno entorno de este emplazamiento histórico.

Bienestar culinario con The Residence Mauritius

Especialmente pensado para aquellos que necesitan un retiro de bienestar holístico repleto de cuidados y beneficios terapéuticos, el retiro de renovación de The Residence Mauritius está diseñado para aliviar el estrés y la tensión y restaurar la sensación de equilibrio. El día comienza con una relajante sesión de yoga al son de las olas, antes de disfrutar de un rejuvenecedor masaje de espalda de 30 minutos en el amplio spa. Después, los huéspedes pueden disfrutar de una deliciosa cena para dos personas en el restaurante del complejo. El banquete de tres platos consta de una ensalada de palmito y papaya verde con atún a la plancha, cebolla encurtida y mermelada de vainilla y manzana; pescado del día a la plancha servido con ensalada de quinoa y tomates secos, y de postre tiramisú bajo en grasas con crema vegana, bayas silvestres y sorbete de frutas exóticas. Todos los ingredientes son frescos y se recogen directamente del huerto propio del complejo, donde el equipo organiza visitas privadas y los huéspedes pueden participar en clases de cocina tradicional mauriciana. Como colofón a un día reparador, los viajeros pueden relajarse al atardecer tomando zumos naturales y cócteles con vistas a la infinidad del mar.

Estancia espiritual en The Residence Zanzibar

The Residence Zanzibar ofrece un retiro que eleva la mente, el cuerpo y el espíritu con una selección de experiencias, desde ejercicios para liberar el estrés hasta talleres de bienestar. Aprender a restablecer el ritmo natural del sueño y aumentar la resistencia natural del cuerpo al estrés, la ansiedad y el agotamiento es posible en este lujoso santuario africano. Los tratamientos incluyen una exfoliación corporal rítmica seguida de una terapia facial en la selva tropical y un masaje rejuvenecedor para proporcionar una sensación de tranquilidad y sosiego. A medida que el sol se pone sobre el océano Índico, las sesiones de yoga van seguidas de relajantes veladas en la playa que aseguran un sueño reparador. Durante el día, la excursión a la aldea de Kizimkazi permite conocer la cultura local y la auténtica cocina de Zanzíbar. Para finalizar, un masaje con piedras calientes y un masaje de pies con lluvia africana alivian cualquier dolor crónico, ayudan a aumentar la circulación sanguínea y promueven una relajación profunda.

Renovación física y mental en The Residence Maldives

Los huéspedes de The Residence Maldives en Dhigurah y Falhumaafushi están invitados a absorber la serenidad y la paz por las que es famoso el archipiélago con su exclusivo programa de retiro. Diseñado para promover la transformación personal, el retiro sumergirá a los participantes en prácticas meditativas que reportan innumerables beneficios. Además de los tratamientos más solicitados de las Maldivas en The Spa by Clarins, podrán elegir entre los programas "Solo nosotros dos" o "The Residences Bliss". Durante las sesiones de masaje de 120 minutos —que incluyen una exfoliación corporal completa, técnicas ayurvédicas y un completo masaje de pies—, el estrés y las tensiones serán cosa del pasado. Tras el masaje, los huéspedes pueden degustar una selección de infusiones o zumos en la comodidad de los jardines tropicales de la isla. El paquete también incluye clases de yoga para todos los niveles, uso de bicicletas para ir de isla en isla y una cena privada bajo las estrellas en la idílica Isla Náufrago.