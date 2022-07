Iberia se traslada a la T3 de Londres-Heathrow

viernes 08 de julio de 2022 , 09:11h

A partir del próximo 12 de julio, Iberia traslada todas sus operaciones a la terminal 3 del aeropuerto de Londres-Heathrow, con el objetivo de favorecer tanto la operación de los vuelos como el servicio a los clientes.

Así, todos sus vuelos aterrizarán y despegarán desde esta terminal, al igual que los de su compañía socia de oneworld American Airlines. Por su parte, la mayoría de los vuelos de British operarán desde la T5 de dicho aeropuerto, incluidos todos los vuelos desde/a España.

La nueva zona de facturación de Iberia se localizará en la Zona C, donde los pasajeros podrán dirigirse si necesitan facturar su equipaje, emitir su tarjeta de embarque o cualquier otra gestión con el equipo de Iberia en el aeropuerto.

Los servicios que se prestarán serán son los mismos que en la antigua terminal, incluyendo servicios especiales, como la atención a clientes que necesitan silla de ruedas, menores no acompañados, Fast Track y salas VIP. Los clientes que viajen en Business o los titulares de las tarjetas Iberia Plus Oro, Platino e Infinita tendrán a su disposición, y en las mismas condiciones que hasta ahora, las salas VIP Galleries Club y la sala First, ambas ubicadas en la T3.