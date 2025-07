Emirates First, nueva y exclusiva experiencia de First Class en el Aeropuerto Internacional de Dubái

martes 29 de julio de 2025 , 09:25h

Emirates inaugura “Emirates First” en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) y brinda una experiencia aeroportuaria única y lujosa a los clientes de First Class de Emirates y a los miembros Skywards Platinum. La zona de facturación se ha renovado meticulosamente con una sofisticada zona privada de asientos que ofrece un proceso de facturación exclusivo.

Como el mayor operador mundial de viajes internacionales de First Class, con 26.800 asientos a la semana y el mayor inventario de asientos de esta clase en el sector, Emirates sigue invirtiendo y mejorando la experiencia de sus clientes en todos los puntos de contacto, tanto en tierra como en el aire. Este es un claro reflejo del compromiso de Emirates con la renovación de sus productos de tierra y la mejora de la comodidad de sus clientes.

Adel al Redha, vicepresidente y director de operaciones de Emirates, comenta: “Realizamos una importante inversión en la mejora de nuestros productos en tierra, y «Emirates First» es una de las áreas que ofrecerá un entorno único y privado a nuestros clientes de First Class y a los miembros Skywards Platinum. Sabemos que nuestros clientes valoran la privacidad y la comodidad, y esto proporcionará un nuevo nivel de hospitalidad a la experiencia de facturación, como parte de nuestros esfuerzos por mejorar continuamente el viaje. Ahora, nuestros clientes pueden disfrutar de un sofisticado traslado con nuestro servicio Chauffeur Drive, un check-in rápido en la exclusiva «Emirates First», explorar una sala VIP de primer nivel antes de embarcar y relajarse con la galardonada experiencia a bordo”.

“Emirates First” se ha rediseñado pensando en los clientes premium, y se ha tenido en cuenta cada detalle del viaje para garantizar una experiencia «Fly Better». Desde el momento en que los clientes llegan a la zona de salidas de la Terminal 3 de Emirates, y a solo unos pasos, una gran entrada dorada marca ahora el acceso al espacio privado, donde un anfitrión de Emirates verifica la elegibilidad de los huéspedes para entrar.

Con una paleta neutra de cálidos tonos tierra sutilmente mezclados con toques del característico bronce y oro de Emirates, “Emirates First” es visualmente relajante y lujoso, y ofrece un refugio sereno lejos del ajetreo y el bullicio del aeropuerto. Mientras que las grandes columnas flanquean el espacio, los suelos de madera se mezclan con elegantes suelos de mármol, y las zonas de asientos están cubiertas por una suave moqueta, con sillones y sofás de cuero y tejidos suaves. En un guiño a las exclusivas salas VIP de First Class de Emirates, los famosos relojes Rolex de Emirates indican la hora en las principales ciudades del mundo y adornan una pared detrás de un podio con un extravagante arreglo floral. Haciéndose eco de las emblemáticas cabinas de los aviones más nuevos de Emirates, un magnífico árbol Ghaf retroiluminado rinde homenaje al árbol nacional de los EAU. En la nueva zona se han eliminado todas las pantallas digitales y la publicidad, se ha instalado una iluminación suave integrada para garantizar un ambiente tranquilo, y la vegetación natural añade un toque relajante y vibrante.

Consciente de la importancia del tiempo para los clientes premium, “Emirates First” ofrece una experiencia en la que los trámites de facturación se pueden realizar en iPads mientras los huéspedes están sentados. Las familias pueden relajarse en las zonas de descanso, mientras un miembro les ayuda con el proceso de facturación de todos. Los clientes también pueden utilizar los mostradores para facturar si lo prefieren y dejar el equipaje en los mostradores de mármol y latón, donde se carga en cintas transportadoras exclusivas para First Class. A continuación, los clientes pueden pasar rápidamente por los controles de seguridad e inmigración y dirigirse a una de las tres salas VIP exclusivas de First Class de Emirates en la Terminal 3 del DXB para disfrutar de comidas a la carta elaboradas por chefs, vinos selectos, licores y champán, tratamientos de spa gratuitos, centros de negocios y zonas para niños, así como servicio de conserjería y tiendas libres de impuestos. En todo el mundo, el viaje de los clientes de First Class está cuidadosamente organizado de principio a fin, con acceso gratuito a 43 salas VIP exclusivas de Emirates en todo el mundo y servicio de chófer gratuito para traslados puerta a puerta en la mayoría de los destinos.

La reapertura de “Emirates First” es la última incorporación a la reciente serie de inversiones de Emirates para los clientes de First Class. En mayo de este año, Emirates anunció una serie de nuevas mejoras que perfeccionan los detalles de la hospitalidad y el servicio a bordo, desde un menú que cuenta una historia exploratoria de la selección de vinos y las inspiraciones culinarias de Emirates, hasta nuevos cuencos Robert Welch grabados con el logotipo de Emirates y diseñados para el caviar ilimitado, pasando por rústicas pizarras de queso para realzar la famosa tabla de quesos artesanales de Emirates. La tripulación de cabina de First Class ahora también ofrece un servicio con guantes para una hospitalidad excepcional a bordo.