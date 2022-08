Complementos y accesorios que seguirán siendo tendencia el próximo otoño

Los complementos cobran cada vez más importancia a la hora de elegir nuestros outfits. Una elección que, al igual que ocurre con la ropa, hay que saber combinar para elevar cualquier look y no recargar el estilismo con disparidad de estampados o colorido. Marta Orío, Directora Creativa de la firma de moda masculina Boston, afirma que, en el caso de los hombres, el uso de los accesorios, es más sutil: “un cinturón con algo de fantasía, la elección de las gafas de sol, el toque de color que aporta un pañuelo o un gorro de color atrevido en invierno, puede convertir un look aburrido en uno con mucho rollo”.

En cuanto a los accesorios que continúan presentes en la próxima temporada están los calcetines con motivos o las gorras que sirven tanto en verano como en invierno, “las gorras aportan un toque urbano o deportivo a un look clásico y funcionan de maravilla en invierno con unos vaqueros, jersey de lana y abrigo de paño, los calcetines de fantasía son, muchas veces, una forma de expresar nuestro lado más divertido o atrevido”.

Otros favoritos del verano, como las carteras o los cinturones, seguirán siendo protagonistas. “Boston apuesta por accesorios que podamos vestir la mayor parte del año. Además de crear prendas de calidad, es importante ofrecer ropa atemporal, versátil y combinable, a la que sumar ítems más estacionales, como pueden ser los guantes o las bufandas”, señala la Directora Creativa de Boston.

Durante el día, es imprescindible elegir unas gafas de sol versátiles que llevar al trabajo o a una escapada de fin de semana. Aquí podemos “jugar” con el colorido o los estampados. Redondas, cuadradas o inspiradas en las míticas gafas de aviador, unas gafas de sol con estilo ponen la guinda a nuestro estilismo.

Y en las ocasiones especiales, las corbatas, siguen siendo un elemento diferenciador, su elección es algo muy personal, el color elegido es clave y los motivos, al igual que en los calcetines, pueden poner un toque de humor, o reflejar una tendencia concreta. Pero el uso de la corbata no tiene que ser solamente ceremonial, la Directora creativa de la firma nos comenta que “de hecho, el vestir “informal” gana cada vez más adeptos, y de cara a la temporada de otoño-invierno, las corbatas se llevan en tejidos laneros, con camisa tejana y americana desestructurada, un look perfecto para una reunión de trabajo o el plan after work”.

En cuanto al colorido, hay una regla que no suele fallar: “si el outfit es neutro, el accesorio de color le da un “twist”, si, por lo contrario, el outfit tiene color, los accesorios neutros o de colores naturales, aportan equilibrio al conjunto”, explica Marta Orío.

Aunque, según la directora creativa de Boston, todo esto es relativo y en moda no hay nada escrito “personalmente me encantan los hombres vestidos con looks monocromos en azul marino, gris oscuro o neutro claro, resultan muy pulidos, elegantes y masculinos y para elevarlos un toque flúor muy sutil en algún complemento consigue la fusión entre lo clásico y lo deportivo, que funciona muy bien en la moda masculina y aporta un toque técnico y actual; vestirse debe ser algo funcional y emocional, sirve para expresar quién somos y como nos sentimos en cada momento”, concluye.