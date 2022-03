Naturaleza y accesibilidad, protagonistas de la nueva campaña de Timberland

La nueva colección de Timberland está pensada para aquellos que quieran explorar y disfrutar del aire libre en su máxima expresión, ya sea en la ciudad como en entornos naturales. Manteniendo su legado fuertemente arraigado en la pasión por el outdoor y apostando por las eco-innovaciones, utiliza nuevos materiales reciclados y renovables que aportan una mayor comodidad para disfrutar en todo momento de todo tipo de actividades.

Para esta nueva temporada SS22, Timberland presenta las sneakers GreenStride™ Solar Wave LT Hikers para hombre y mujer. Este nuevo modelo en colores claros cuenta con una suela más gruesa inspirada en el característico calzado de senderismo permitiendo un mayor agarre en cada pisada. Estas sneakers, con una estética de plena tendencia, cuentan también el tratamiento Defender Repellent Systems® que previene mejor las manchas y consigue mayor impermeabilidad. Además, cuenta con tejido ReBOTL™ (con al menos un 50% de plástico reciclado) y cómodas suelas GreenStride™ con un 75% de material orgánico y renovable.

Disfrutar de la naturaleza significa también buscar la mejor protección contra las inclemencias meteorológicas. Entre las novedades de Timberland destaca la Waterproof Utility Jacket para mujer con un estilo desenfadado y teniendo siempre presente la eco-innovación y la practicidad, permitiendo afrontar cualquier clima. Para hombre, destaca la Wilmington Parka con un estilo versátil perfecto para cualquier ocasión, gracias a su capucha de gran tamaño y correa ajustable.

Ambas prendas han sido diseñadas con nylon 100% reciclado y cuentan con tecnología DryVent™, para permitir la transpiración y conseguir a la vez que sean resistentes al agua. También presentan forro interior TimberDry™ que está elaborado con tecnología propia de Timberland a base de aceite de ricino reciclado y biodegradable.

Timberland completa el lanzamiento de esta colección con la nueva campaña All For Nature. Nature For All., con el objetivo de reforzar el mensaje de que es tarea de todos proteger la naturaleza para poder disfrutarla. Para esta campaña, la marca se ha asociado con dos ONG: Black Men Hike LA y The Hood Hikers, que mediante distintas acciones quieren romper barreras con el objetivo de que la naturaleza sea más accesible para todos.