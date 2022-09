SUTUS, tercera edición de la cumbre del turismo espacial

viernes 16 de septiembre de 2022 , 08:37h

¿Cómo es comer en el espacio? ¿Hay que prepararse mucho para ir al espacio? ¿El espacio es únicamente un destino turístico para los millonarios? ¿Se duerme bien en el espacio? Todas estas cuestiones nos las hemos planteado alguna vez a la hora de pensar en viajar más allá de nuestro planeta y todas las respuestas las tendremos en SUTUS by Les Roches Marbella del 28 de septiembre al 30 de septiembre.

La tercera edición de la cumbre del turismo espacial, entre otros muchos aspectos, quiere dar respuestas a preguntas que se plantean la gran mayoría de las personas a la hora de hablar del espacio. Y para ello, va a contar con protagonistas que son auténticos referentes en el sector espacial: Susan Kilrain, comandante astronauta retirada, Simon Jenner de Axiom Space, Hiroko Asakura de JAXA (la agencia espacial japonesa), Nancy Vermeulen, entrenadora privada de astronautas, Boris Otter, de Swiss Space Tourism, Bernard Foing, de EuroMoonMars o Tim Alatorre, cuya empresa Orbital Assembly Corporation pretende construir el primer hotel en el espacio para dentro de unos años.

Los entrenamientos y cómo se duerme en el espacio

Una de las personas que mejor puede responder a alguna de estas preguntas es Nancy Vermeulen, entrenadora privada de astronautas de Space Training Academy. Vermeulen, piloto aéreo y coach, explicará en SUTUS 2022 una de las cuestiones más comunes en relación con el mundo espacial: ¿Cómo se entrena a un astronauta?

Vermeulen afirma que cada una de las personas que viven en el planeta es un astronauta y que pueden aportar su granito de arena en esta carrera espacial que se lleva trabajando tantos años: “Todos nosotros tenemos nuestras propias fuerzas y talentos específicos. Utilizándolos, podemos tender un puente entre el presente, el pasado y el futuro. Es el pegamento que mantendrá unida a la humanidad”

¿Convertirse en astronauta? “Los niños sueñan con volar al espacio. Yo también. Para mi ir al espacio era una misión”. Asegura Vermeulen, de ahí su rotundo pensamiento sobre que cualquier persona, con esfuerzo, puede llegar a convertirse en astronauta”

Todo el mundo reconoce que el entrenamiento del astronauta es fascinante, pero para Vermeulen lo que de verdad es fascinante es el entrenamiento mental. “Los estudiantes me dicen que recuerdan especialmente cómo son capaces de superar su límite físico y mental. El entrenamiento cambió literalmente su perspectiva, porque al final son capaces de ver el panorama general y eso es probablemente la parte más importante de toda la experiencia”.

Para conseguir todas las metas que se pretenden en el espacio, Vermeulen lanza un mensaje clave: “No hace falta ser científico o piloto para formar parte del espacio.

Si utilizamos el talento de todos, lograremos grandes cosas. Somos como las abejas. Cada abeja tiene una larga tarea específica para ayudar a la colonia a sobrevivir”.

Si hablamos de una de las mejores astronautas del mundo, nos acercamos a una realidad palpable cuando responde a algunas de las preguntas más importantes sobre el espacio exterior. Estamos hablando de Susan Kilrain, una de las mejores astronautas del mundo, que también será protagonista en SUTUS by Les Roches. Contará “la verdad de volar en el espacio” con cuestiones sobre la comida, el trabajo mental y físico o cómo se trabaja en el espacio.

¿Qué se hace días antes de ir al espacio? “Antes de ir al espacio estás en cuarentena, pasas mucho tiempo aislado. No quieres que la tripulación se enferme y entonces no tienes tiempo para pasar con tu familia. “Sólo el último día antes de marcharte te lleva a una casa en la playa en la que puedes ir acompañado de una persona especial. Yo lo pasé con mi marido”, avanza Kilrain.

Y a la cuestión tan complicada de responder sobre qué se siente en el espacio, Kilrain asegura que “se siente flotar, pero es diferente. La mayoría de los astronautas se enferman del estómago. Hay medicamentos que se pueden tomar. La mayoría se siente mal los primeros días y también le cuesta controlarse”.

Para Kilrain la sensación más extraña es “la de dormir, porque no pesas nada y no te sientes en la cama”. Y asegura que es muy beneficioso para el corazón “hacer ejercicio en el espacio. No puede funcionar igual cuando vuelvas si no has hecho ejercicio cardiovascular”.

La parte más incómoda en el espacio es la hora de ir al baño, asegura Kilrain: “La higiene en el espacio es un poco rústica. Ir al baño en el espacio, es mi parte menos favorita. No hay privacidad, no es cómodo”.

¿Es una realidad el turismo espacial?

Pero quizás una de las cuestiones principales sea la de si realmente el turismo espacial será una realidad en un periodo corto de tiempo. Para muchos de los ponentes de SUTUS 22, como Boris Otter, presidente y fundador de Swiss Space Tourism, la respuesta es “definitivamente sí''. “Gracias a empresas espaciales como Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX, Axiom y otras, ahora es posible volver a volar más cerca de la frontera del Espacio e incluso cruzarla pasando por la Línea Karman, situada a 100km de altura”.

Una vez cumplido ese objetivo hay una nueva meta marcada en rojo en la carrera espacial según Otter: “Llevar al turista espacial a la Luna”.

Para Simon Jenner de Axiom Space, el pensamiento es similar al de Otter, ya que el futuro de la Estación Espacial Internacional es “convertirse en una verdadera ciudad donde miles de personas puedan vivir y trabajar y pasar gran parte de su tiempo en la tierra baja, experimentando ingravidez y observando la belleza de la tierra”.

Y por ello existen ya proyectos titánicos como el de EuroMoonMars, de Bernard Foing -que también será ponente en SUTUS 2022-. Según Foing este proyecto “lleva 10 años trabajando en la formación de jóvenes profesionales para investigar y ser astronautas” porque el próximo objetivo es “prepararse para tener una presencia sostenible en la Luna, con un hábitat y una colaboración humana y robótica”

Parece que el turismo espacial es ya una realidad o lo va a ser en un corto periodo de tiempo. Y es que proyectos como el de Orbital Assembly, empresa americana a la que pertenece Tim Alatorre, así lo demuestran. Alatorre presentará en Sutus 22 el primer alojamiento para turistas espaciales entre 2025 y 2027. No es ciencia ficción, es una realidad que asegura Alatorre.

El plan de Orbital Assembly, una empresa de construcción espacial con sede en Estados Unidos es lanzar dos estaciones espaciales con alojamiento para turistas: la primera ya en 2025 y la segunda prevista para 2027.

La estación Pioneer, que estará operativa en poco más de tres años, tendrá capacidad para albergar hasta 28 personas. Por otro lado, la estación Voyager, con sus primeros componentes previstos para lanzarse dentro de cinco años, podrá albergar hasta 400 personas una vez que esté terminada.

Pero para ello, hay que superar el problema de la microgravedad. “He tenido la oportunidad de hablar con varios turistas que han pasado varios días en órbita y hasta ahora lo que más les ha gustado ha sido la microgravedad, poder pasar alrededor para flotar (flotar, volar), pero lo que más han odiado también ha sido la microgravedad, simplemente la forma en que te hace sentir tu cuerpo”. Nuestro enfoque es tomar una etapa de alta gravedad donde la gente viva en un ambiente de gravedad artificial, pero luego ir a la microgravedad para recrear y hacer actividades espaciales.”

“La razón por la que estamos tan centrados en esto es porque pensamos que la microgravedad no sólo es incómoda, sino que en realidad no es ético tener a la gente en microgravedad durante un largo periodo de tiempo. Estamos trabajando para que el espacio sea accesible para la gente que quiere estar arriba, vivir y trabajar y conducir el espacio” asegura Alatorre.

