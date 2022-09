EUROPA Ampliar Fachada Sevilla City Santa Justa, el primer hotel Ibis Styles en Andalucia Redacción Más artículos de este autor Por Tweet

















Ibis Styles, la marca del grupo Accor para los amantes del diseño creativo, desembarcó en Andalucía esta primavera. Ibis Styles Sevilla City Santa Justa tiene un diseño inspirado en la arquitectura morisca y en los elementos distintivos de la capital andaluza, como los patios de naranjos, creando un universo particular lleno de vida. El hotel será el nuevo flagship internacional de la marca. Sevilla es siempre una excelente opción para hacer una escapada y disfrutar de su gente, su historia, su gastronomía y sus variadas propuestas de ocio y deporte. El hotel, como la ciudad donde se ubica, tiene mucho arte y refleja fielmente la rica cultura del sur de España desde una perspectiva actual. Situado junto a la estación de AVE Santa Justa, a 15 minutos a pie de La Giralda, la Plaza de España o del estadio de fútbol Sánchez Pizjuán, dispone de 218 habitaciones proyectadas para abrazar el espíritu más creativo del destino. El corpulento edificio reinterpreta con ligereza y color la arquitectura morisca, tan típica del paisaje andaluz, mediante una construcción anclada a su tierra, con vanos abovedados, que protege del calor sus patios y jardines interiores. Su fuente de agua, los mosaicos mozárabes y sus naranjos aportan frescura y evocan los patios de naranjos andaluces. Esta icónica fruta se convierte en el hilo conductor a lo largo de todo el recorrido del hotel, en el que los colores verde intenso y naranja dan forma a una experiencia sensorial que prepara al visitante para descubrir Sevilla, la ciudad de los cinco sentidos. A través de un planteamiento distendido y lúdico, el nuevo hotel ibis Styles brindará estancias memorables para los clientes a través de la creatividad, el diseño innovador y la alegría de contar historias. Entre sus instalaciones destacan una sala de reuniones con capacidad para 35 personas, una azotea con bar-coctelería, una piscina-solárium con vistas excepcionales a la ciudad, además de una sala fitness para mantenerse en forma. La Roldana, la nueva propuesta gastronómica de Sevilla Dividido en tres espacios únicos, La Roldana es el nuevo concepto de tapeo que aterriza este mayo en Sevilla de la mano de ibis Styles. El primero de ellos, La Taberna, configura un espacio moderno, amplio y animado en el que la barra central de tapeo alberga una oferta basada en la calidad del producto y un reencuentro con las raíces locales. Las croquetas cremosas en diferentes versiones se erigen como una de las especialidades de la carta. Los magníficos molletes con divertidos rellenos, las ensaladas y verduras ecológicas de proveedores locales, las espléndidas chacinas ibéricas, quesos, semi conservas y marinados completan la oferta. El Patio, por otra parte, se posiciona como un lugar único donde desconectar y relajarse al aire libre: los clientes no encontrarán un sitio igual para disfrutar de un espectacular desayuno o merienda rodeados de su increíble patio de naranjos. Y, por último, La Azotea, situada en “el cielo de Sevilla”, ofrece un plan más que tentador para todos aquellos que quieran pasar una tarde divertida, ya que incluye sesiones de música en directo, un espectacular food truck donde deleitarse con una oferta de tapeo y una barra animada para refrescarse con una selección de cervezas artesanas, sugerentes cocteles o gin-tonics viendo el mágico atardecer de Sevilla. Ibis styles: modernidad, buen gusto y optimismo La creatividad, la modernidad y el buen humor constituyen las bases de estos hoteles de diseño, cada uno con un encanto y personalidad propia, como los viajeros que eligen ibis Styles. La marca parte del convencimiento de que el diseño creativo, que se encuentra a medio camino entre el arte, la tecnología y la cultura, debe ser accesible a todos y puede contribuir a la felicidad de las personas. Cada ibis Styles ofrece al cliente una experiencia diferenciadora a través de su storytelling particular —desde el ciclismo hasta el cine, pasando por el comic o las naranjas—, que se mimetiza con los espacios que dan vida a los hoteles y crean estancias sorprendentes. La marca ha triunfado ya en Europa y América gracias a su concepto que engloba diseño y espíritu creativo. Al igual que los más de 590 hoteles ibis Styles abiertos actualmente en 50 países, ibis Styles Sevilla City Santa Justa traerá consigo el confort y la originalidad inherentes a la marca, con una energía inquebrantable que brilla desde el lobby hasta las habitaciones. Con esta incorporación, la familia de ibis Styles en España cuenta ya con una cartera de once hoteles. Ibis Styles Sevilla City Santa Justa Avenida de la Buhaira, 2 41018 Sevilla (España) Teléfono+34 955 94 41 55 Correo electrónico [email protected] REDES SOCIALES WEB FACEBOOK INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

