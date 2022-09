Cine, Danza y Nuevos Medios para celebrar el FIVER X Aniversario

martes 20 de septiembre de 2022 , 09:12h

El Festival Internacional de Cine, Danza y Nuevos Medios, FIVER, en el marco de su décimo aniversario propone en Teatros del Canal, su principal colaborador para esta cita, un fin de semana de celebración a través de diversos artistas nacionales e internacionales que investigan sobre la relación del cuerpo y la pantalla. Proyecciones, instalaciones y espectáculos formarán parte de esta fiesta colectiva, que marcará un punto de inflexión en el festival que aprieta el botón de reseteo para cerrar ciclo y empezar de nuevo.

En palabras de su director, Samuel Retortillo: “Fiver siempre ha sido y sigue siendo un territorio mutante, diverso, experimental, acogedor y transformador, pero el mundo ha cambiado mucho en estos últimos tiempos y sentimos que para seguir siendo aquello que nos ha identificado desde nuestro nacimiento debemos apretar el botón de reseteo, crear nuevas estructuras sobre las mismas bases y abrazar el cambio de paradigma para bailar con él; lo sentimos así, porque no dejamos de preguntarnos, como seguir siendo útiles, como ayudar a los que están y a los que aún no están, como apoyar mejor a los procesos, al trabajo en red, a la creación de espacios híbridos, de territorios transdisciplinares y a un largo etcétera de necesidades del sector artístico actual. Así que, para comenzar, esta nueva etapa del festival, nada mejor que una celebración de agradecimiento a los cientos de artistas que han habitado este proyecto desde su inicio. Celebremos el hecho de movernos para seguir luchando, celebremos el hecho de seguir aprendiendo, cuestionando, tensionando, creando, rodando y sobre todo, bailando. Porque tras diez años como festival es el momento de cambiar de forma"

El festival madrileño presenta en primicia a la compañía luxemburguesa AWA, As we are, dirigida por Baptiste Hilbert y Catarina Barbosa con el estreno Nacional del espectáculo Shoot The cameraman, donde 2 bailarines comparten escenario con dos camarógrafos, creando un espacio donde pantalla y escenario cohabitan y generan dos formas de observar una misma acción.

Los artistas sevillanos Los Voluble presentan A/V set x Fiver, una obra creada especialmente para la ocasión, donde música y audiovisuales se unen para crear un regalo de cumpleaños en el que retoman su carpeta siempre abierta de bailes, videotutoriales y músicas electrónicas.

El artista homenajeado en 2022 es Lloyd Newson, fundador de la histórica compañía DV8, precursora del teatro físico y creador de obras de danza audiovisual de obligatorio visionado para entender el género de la videodanza. El coreógrafo Jordi Cortés, ex bailarin de DV8 presentará la retrospectiva, compuesta de tres proyecciones, dando una charla el sábado día 1 a las 18.30. Todas las proyecciones son de entrada gratuita.

La parte mas tecnológica de esta edición será la muestra de obras de Cinedanza VR, con las obras Half Life VR de Sharon Eyal & Royal Swedish Ballet. Now Fiction de Fabien Prioville y Tanztheater Wuppertal Pina Bausch , Materia de Yeinner Chicas & Maria Ganzaráin, esta muestra VR ha sido creada en colaboración con el festival italiano ZED, ubicado en Bolonia, en un acto de presentación de la red sureuropea de cinedanza.

Programación del FIVER 2022

Sábado 1 de octubre

De 17 a 21 h – Sala de Cristal

FIVER I+D – Muestra de películas de danza VR – ZED (Italia)

Half Life VR – Sharon Eyal & Royal Swedish Ballet (Israel – Suecia / 11 min)

Now Fiction – Fabien Prioville y Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (Francia – Alemania / 7 min)

Materia – Yeinner Chicas & Maria Ganzaráin (España – Nicaragua / 6 min)

18.30 h – Sala Verde

Retrospectiva Lloyd Newson / DV8 – 1ª parte (artista destacado Fiver 2022-23):

Proyección de la película Proyección de las películas The cost of living y My sex, our dance.

21.30 h – Sala Verde

Los Voluble A/V set x Fiver

Domingo 2 de octubre

De 16.30 a 19.00 h – Sala de Cristal

FIVER I+D – Muestra de películas de danza VR – ZED (Italia)

Half Life VR – Sharon Eyal & Royal Swedish Ballet (Israel – Suecia / 11 min)

Now Fiction – Fabien Prioville y Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (Francia – Alemania / 15 min)

Materia – Yeinner Chicas & Maria Ganzaráin (España – Nicaragua / 6 min)

17 h – Sala Verde

Retrospectiva Lloyd Newson / DV8 – 2ª parte (artista destacado Fiver 2022-23):

Proyección de la película Enter Achilles.

19.30 h – Sala Verde

AWA. Shoot the Cameraman Estreno en España.