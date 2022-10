Alex Blanco: Interpretar a Michael Jackson ante sus hermanos fue muy especial

Alex Blanco es MICHAEL JACKSON…

No, yo soy siempre Alex. Siempre hay que ser humilde, como un actor, cuando estoy en el personaje soy el personaje, pero cuando estoy fuera soy Alex Blanco… (Y sonríe)

Por eso vamos a explicar esta especie de juego Alex-Michael.

Te hemos elegido y vas a estrenar con Jermaine Jackson presente… emocionalmente fue un subidón espectacular

Cuando se está viendo el espectáculo FOREVER. KING OF POP, dedicado a la figura de Michael Jackson, hay seis cantantes que interpretan sus temas, pero una sola persona que los baila. Y esa persona es el IMPERSONATOR, el imitador “oficial” de Michael Jackson, y es Alex Blanco…

Con Alex hemos hablado del espectáculo que se puede ver en el Teatro La Latina, Madrid, hasta el 6 de noviembre, el único avalado por la familia Jackson…

Ha llegado a ser el imitador oficial del pequeño de los Jackson por un pique con compañeros donde estudiaba…

Fue un pique que hubo en el instituto, porque me decían que aprendiera a hacer el moonwalk, ese paso de irse para atrás deslizándose. Quise aprenderlo pero me salía mal, entonces me seguían picando de que no iba a hacerlo nunca y me propuse conseguirlo y les aseguré que iba a poder bailar como él, así fue más o menos.

Y como anécdota te puedo contar que fui a ver este espectáculo en 2010, que fue el año en que comenzó, y yo tenía catorce años y eso me motivó para querer mejorar y me dije que yo quería estar algún día en ese escenario. Y empecé a practicar y a entrenar y fui mejorando, hasta el día de hoy, ¡qué casualidad!, aquí estoy, el destino.

Un día lo llaman para el casting, fue por 2017…

A finales de ese año, si no me equivoco en octubre se hizo el casting, pero tardaron unos meses en llamarme. ¿Sabes cuando vas a un casting y te dicen ya te llamaremos? No te dicen ni que si ni que no, te queda la duda, estás nervioso, pensé que algo había hecho mal y creía que ya no me iban a llamar, pero no, tres meses más tarde me dicen que estoy dentro, que querían contar conmigo y además confirmándome de que el estreno iba a ser con Jermaine Jackson presente. Imagínate todo eso, la noticia de te hemos elegido y además vas a estrenar con el hermano de Michael Jackson… emocionalmente fue un subidón espectacular.

La Toya ha dicho que: “No sólo es un gran espectáculo, sino que está el corazón de mi hermano sobre el escenario. Me gustaría ver este show en Broadway.”

¿Has conocido a todos los miembros de la familia Jackson que han acudido a ver este espectáculo?

A Jermaine Jackson que vino en el estreno, a La Toya que también ha venido. También ha venido el padre de los Jackson, fue en 2011, pero entonces no estaba yo en el elenco, pero los dos que conocí, Jermaine y La Toya superentregados, La Toya me dio las gracias, con los ojos llorosos, se notaba que venía emocionada… Es que es muy especial pensar que estás interpretando el hermano de esa familia y ver que ellos se sienten tan agradecidos, porque no cualquiera puede tener esa suerte de interpretar delante de la familia… de verdad que es muy especial.

¿Cuánto tiempo llevas haciendo este papel?

Personalmente llevo más de 10 años, precisamente desde 2009-2010 que es cuando empezó el boom de la muerte de Michael Jackson y empezaron muchos medios a sacar documentales… yo quería informarme y todo eso, así que llevo más de 10 años.

Para mí no es un trabajo, lo hago desde el corazón, a Michael Jackson le tengo un respeto enorme

o y me comentaron que por qué no probaba a caracterizarme de Michael Jackson y entonces probé a hacerlo. Y es todo maquillaje, no tengo ningún tipo de cirugías ni nada parecido, es solo maquillaje.

Eres cantante también…

Cantar canto, pero no en este espectáculo…

Pero haces tus pinitos fuera de aquí…

Sí, eso sí… (se ríe) Tengo mi faceta de youtuber. Sobre los escenarios soy Michael Jackson, es mi especialidad, caracterizarme y bailar como él, pero fuera de los escenarios tengo mis redes sociales, youtube, hago tutoriales de videojuegos, estoy metido en ese mundillo.

¿Hasta cuando vas a interpretar a Michael Jackson?

¿Yo? Hasta que no pueda con el cuerpo. Esta es una cosa que disfruto, para mí no es un trabajo, lo hago desde el corazón, a Michael Jackson le tengo un respeto enorme, me parece un artista que transformó una generación entera de artistas. Ves ahora a Lady Gaga, Justin Timberlake, Bruno Mars, The Weeknd, ves que está ahí su influencia, y se nota. Y yo cuando estoy en el escenario me lo paso siempre bien, acabo reventado después de un show, pero me lo paso bien…

No te coges nunca vacaciones…

Sonríe y afirma que…

A veces, cuando hay unos días sin nada, una semana, depende…

¿Eres el único que hace de Michael Jackson bailarín?

Hay 10 bailarines, pero soy el único que interpreta esa figura…

¿Y si te lesionas, porque ese ritmo que llevas es muy duro?

Si eso ocurre, tienen una persona por si acaso…

Pero esperemos que eso no ocurra y que Alex Blanco siga disfrutando y haciendo disfrutar de ese Michael Jackson FOREVER KING OF POP.