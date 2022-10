Cómo tratar y fortalecer las uñas quebradizas en otoño

viernes 07 de octubre de 2022 , 09:13h

No basta con hacernos habitualmente la manicura o pedicura en nuestro centro de uñas de confianza, el problema de las uñas escamadas y quebradizas cuando llega el otoño requiere de un cuidado constante hasta solucionarlo y seguir una serie de consejos prácticos para evitarlo, como los sugeridos por las firmas ORLY, Amelia Cosmetics y Bio Sculpture, así como por las profesionales de Mangata en Madrid. Entre los principales responsables, algunos productos químicos e higiénicos, el cambio brusco de temperatura más la sequedad en espacios cerrados, o la presencia de hongos o determinadas afecciones de la piel.

Ciertos hongos o afecciones específicas de la piel se encuentran entre las principales causas por las que en ocasiones nuestras uñas se tornan escamadas y quebradizas, también el contacto frecuente y sin protección con productos químicos de limpieza como lejías, ácidos o detergentes, apareciendo pequeñas alteraciones en la forma, color, textura y superficie de la uña, que se vuelven frágiles, al borde de la rotura por su escasa fuerza y elasticidad.

Desde Mangata (Calle Victor Andrés Belaunde, 6) en Madrid, nos recomiendan antes que nada visitar un dermatólogo que dictamine un diagnóstico preciso, pero también, que las uñas estén cortas y usar guantes al tratar sustancias agresivas: “En realidad, son varias las cosas que podemos hacer por nuestras uñas para que no se rompan con tanta facilidad, como usar fortalecedores y bases de calcio o acudir a un centro donde las cuiden y sanen gracias por ejemplo a las manicuras y pedicuras spa, donde se ablanda toda la piel de alrededor y así se limpian mejor tanto las durezas como las cutículas” – nos cuenta Andrea Serrano, directora del centro.

Monique Aguilar, manicurista oficial de ORLY, apunta a que en ocasiones no compramos esmaltes de calidad y esto también influye: “Comprar los adecuados evitaría que aparecieran muchas escamas, pero una vez que ya está el problema, el protocolo sería el siguiente. Primero se pulen con cuidado las uñas con un buffer e insistimos en la zona que se vea más dañada, hidratando cutículas y las propias uñas cada día con un buen aceite que podemos colocar en la mesilla de noche para que no se nos olvide. Para las escamadas y abiertas, recomiendo un potente protector que evite que el esmalte salte antes de tiempo así como un top coat que lo fije. En el caso de haber empezado algún tratamiento, hay que ser muy paciente con aquellos destinados a fortalecer y nutrir las uñas con calcio en gel, pues crecen de manera lenta, no más de 2mm en un mes, y tenerlas perfectas puede llevarnos un largo tiempo”.

Entre los consejos de la firma sudafricana Bio Sculpture, su responsable en España, Maribi Arnedo, aconseja masajear regularmente las cutículas y uñas: “Siempre, con movimientos circulares para que estas crezcan de una manera sana y fuerte, y acudir de vez en cuando a que nos hagan envolturas hidratantes y nutritivas de manos y pies, sin olvidar que podemos hacer mucho más si llenamos la nevera con grasas buenas como las que nos aportan el salmón, las nueces o los aguacates, la vitamina A de los huevos, zanahorias o acelgas y cómo no, el calcio de la leche, el brócoli, las espinacas o las almendras”.

Esmaltes que fortalecen y cuidan nuestras uñas

La firma asturiana Amelia Cosmetics tiene entre su amplia gama de productos para uñas dos interesantes lacas: Complete Repair, de color transparente y enriquecida con calcio, leche de avena y aceites botánicos puros, y Diomond XL Force para unas uñas más fuertes. Bio Sculpture, sudafricana con sede española en Málaga, cuenta con su línea Ethos para el cuidado de la uña natural, con dos esmaltes a destacar: Ethos Almond Oil con aceite de almendra, jojoba, aguacate y vitamina E, perfecto para tratar las cutículas secas y hacerlas más flexibles así como para rehidratar las uñas. También, Ethos Lavender Oil, una base de lavanda de color rosa pálido que enriquece las uñas débiles y dañadas, con extracto de hoja de romero, conocido en el mundo de la belleza por sus propiedades calmantes. Como siempre en ORLY, el cuidado de las uñas es lo primero. Entre sus productos más destacados para las uñas quebradizas encontramos su Nail Defense, un potente fortalecedor con doble contenido de proteínas vegetales para reparar la uñas quebradizas y devolverles la flexibilidad.