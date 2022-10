Quintoelemento Restaurante preparado para celebrar

jueves 27 de octubre de 2022 , 09:36h

Decoración, animación y vanguardia para unas Navidades diferentes en quintolemento restaurante.

En la séptima planta de Atocha 125, quintoelemento parece que haya sido diseñado para perder la noción del tiempo y más estas Navidades. La impresionante bóveda y las gigantescas pantallas recubren sus más de 800 m2, su cuidada decoración envuelve mientras suena buena música y en la cocina el chef Juan Suárez de Lezo supervisa la perfecta ejecución de cada uno de los platos que se servirán en Nochebuena y Nochevieja.

Los menús para esta ocasión representan en sus elaboraciones la influencia asiática y latinoamericana que caracteriza nuestra esencia gastronómica, un influjo que se saborea en cada uno de los platos. En todos ellos vanguardia y tradición se entrelazan para poner de manifiesto la importancia de los productos de mercado comprados directamente al productor.

La propuesta preparada para Nochebuena por nuestro chef Juan Suárez de Lezo y todo el equipo de cocina, hace un guiño a la cocina más tradicional, pero con una vuelta de tuerca y propone tres primeros como son: Viera con muselina de marisco y caviar, brioche de atún toro, berenjena asada y trufa y un delicioso foie micuit con albaricoque y tosta de hojaldrado. De segundos exquisitas opciones como el ragaut de carabineros con aroma de lemon grass y un increíble pimiento del piquillo verde, relleno de carrillera ibérica, junto con cremoso de patata. Un postre en honor al elemento tierra pondrá el broche de oro al menú como es la semilla de cacao con crumble de chocolate y caramelo. Todo ello irá acompañado de vinos cuidadosamente seleccionados por el sumiller Carlos Tordecillas que para esta ocasión se ha decantado: blanco, As 2 Ladeiras (D.O: Valdeorras); como opción de rosado tendremos, By Ott (A.O.C. Côtes de Provence), el tinto elegido es Macán Clásico (D.O.P. Rioja) y para brindar, Mumm Cordon Rouge (A.O.C. Champagne).

Para la última noche del año en quintoelemento se cuece a fuego lento una suculenta cena con la que decir adiós a 2022 como se merece. Para comenzar: ostra ponzu con huevas de trucha y gunkan de ostra, le siguen un rulo de aguacate relleno de king crab, tosta de foie gras y trufa negra que darán paso a sus dos excepcionales segundos: bogavante glaseado con mojo de su coral y dumpling marino, una exquisitez en toda regla y para los carnívoros un cochinillo con puré de raíz de apio y encurtidos. Para terminar con un postre realizado con nitrógeno a base de pistacho y chocolate blanco con sorbete de yogurt. La cena irá maridada con excelentes vinos: Ossian (V.T. Castilla y León) como opción de blancos; Belondrade Quinta Clarisa (V.T. de Castilla y León), By Ott (A.O.C. Côtes de Provence) como vino rosado y Vega Sicilia Valbuena 5º (D.O. Ribera del Duero) como opción de tinto. Para terminar y cerrar el año brindando con un Delamotte Rosé (A.O.C. Champagne).