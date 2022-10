De Museos: Thyssen. Prado. MPM

viernes 28 de octubre de 2022 , 08:35h

EL MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA Y LA FUNDACIÓN BBVA PRESENTAN EL DOCUWEB ‘CARTAS DE AMOR A LAS CIUDADES’

A lo largo de la historia, las ciudades han sido un motivo de inspiración para los artistas, cuyas emociones y experiencias han quedado reflejadas en sus obras. El docuweb ‘Cartas de amor a las ciudades’ recoge una selección de estos paisajes urbanos de las colecciones Thyssen-Bornemisza para reflexionar acerca de las múltiples realidades y perspectivas de nuestras urbes, coincidiendo además con la celebración el 31 de octubre del Día Mundial de las Ciudades.

Se trata del tercer docuweb realizado dentro del marco de colaboración entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Fundación BBVA. Tras ‘Artistas migrantes’ y ‘Volver a la naturaleza’, este proyecto pone en diálogo la diversidad de miradas que los artistas han tenido sobre algunas ciudades clave para el desarrollo del mundo occidental con la visión contemporánea de distintas personalidades del ámbito de la literatura, la historia del arte, la arquitectura y el urbanismo.

Los contenidos de este docuweb se reúnen en un espacio inspirado en la obra ‘Nueva York, 3 (inacabado)’ de Piet Mondrian, en los gabinetes de curiosidades y en diferentes morfologías de espacios urbanos. Su diseño permite al usuario navegar de dos formas distintas: una primera no lineal, llamada “Deriva”, a modo de flânerie o paseo, y una segunda, titulada “Rumbo”, que propone un recorrido más ordenado y estructurado en ejes temáticos y tipologías de contenidos, como un inventario museográfico o archivístico.

Acorde a esta idea de “ciudad”, el usuario puede elegir además entre modo “noche” y modo “día”, metáfora visual que invita a pensar sobre cómo se perciben nuestras ciudades en diferentes momentos de una jornada.

‘Cartas de amor a las ciudades’ da la bienvenida con ‘Ojos dentro de ojos. La ciudad viva y pintada’, una pieza audiovisual en la que la escritora madrileña Marta Sanz realiza una lectura personal de la ciudad basándose en recuerdos familiares y obras del museo y anticipa los temas que tratarán el resto de los participantes.

Tras esta introducción, el recorrido se divide en cinco secciones principales: Periferias, Caminar, Plaza, Ventanas y Memorias. Cada una de ellas está formada por una serie de contenidos audiovisuales, entre los que se encuentran vídeos protagonizados por los diferentes especialistas participantes en el proyecto, podcasts, obras de arte digitalizadas y cartas escritas por Salvador Martín, del área de Educación del museo, y las historiadoras Ana Gómez y Mariola Campelo.

EL TERCER POLO. HIMALI SINGH SOIN CON MÚSICA DE DAVID SOIN TAPPESER EN EL MUSEO THYSSEN

El Museo Thyssen-Bornemisza y TBA21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, presentan El tercer polo, una exposición producida de manera sostenible que invita a aventurarse en una mitología ficticia a través de dos cuerpos de trabajo de la artista india Himali Singh Soin, acompañados de la música de David Soin Tappeser: We are opposite like that (2017 - en proceso) y As Grand As What (2018 - 2021).

We are opposite like that reúne vídeo, performance, textiles, poesía y música en una serie interdisciplinar creada a partir de la investigación de Singh Soin en los círculos Ártico y Antártico y cuenta la historia de los polos desde la perspectiva del hielo, testigo del tiempo geológico que se está derritiendo.

La búsqueda de la artista continúa en As Grand as What hacia el origen de su propio nombre, Himali, y el tercer polo del mundo: la cordillera del Himalaya. Allí encuentra un lugar emergente donde coexisten deidades femeninas y elementos naturales, en el que propone cinco rituales.

EL PRADO Y THE FRICK COLLECTION LLEGAN A UN ACUERDO Y NUEVE OBRAS DE LA COLECCIÓN NORTEAMERICANA SE VERÁN EN MADRID

La pintura española de The Frick Collection, una de las mejores colecciones de arte del mundo, se exhibirá en el Museo Nacional del Prado la próxima primavera. Un conjunto de nueve obras emblemáticas de Velázquez, el Greco, Murillo y Goya realizarán este singular viaje a España gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid.

La mayoría de estos cuadros fueron adquiridos por Henry Clay Frick -industrial, filántropo y fundador del museo- cuya colección se considera hoy uno de los mayores tesoros culturales de Nueva York. La mansión Frick, donde se alojan normalmente estas obras, está actualmente en proceso de renovación arquitectónica, y el museo exhibe ahora su colección en el Frick Madison. Estas circunstancias han motivado el acuerdo especial de préstamo temporal de obras al Museo Nacional del Prado. A excepción de dos pinturas, estas piezas no se han vuelto a ver en España desde que salieron del país.

La exposición se inaugurará el próximo mes de marzo y se podrá visitar durante 4 meses.

CUATRO JÓVENES DOCTORES Y DOCTORANDOS SERÁN LOS CONFERENCIANTES NOVELES ESTE OTOÑO EN EL MUSEO DEL PRADO

Hace unos meses, el Museo Nacional del Prado lanzó la iniciativa “Programa Joven”, destinada a doctorandos y jóvenes doctores para presentar, en el Auditorio del Museo, sus últimas investigaciones relacionadas con las colecciones del Museo. Dirigida a menores de 35 años, la convocatoria fue un éxito, pues participaron 77 candidatos procedentes de universidades nacionales e internacionales. Los asuntos propuestos trataban cuestiones relacionadas con la colección del Prado como el patrimonio, el coleccionismo, las exposiciones o la relación de la institución con las Colecciones reales; y otras más generales como la moda, los estudios de género o la representación de la infancia, entre otras muchas.

Del proceso de selección, en el que ha participado como director del ciclo José Riello, profesor del Departamento de Historia y teoría del arte de la Universidad Autónoma de Madrid como tutor externo perteneciente a la comunidad académica, han sido elegidas cuatro de las candidaturas que, durante el último trimestre del año, incorporarán sus propuestas de estudio al programa de conferencias que tradicionalmente se imparten en el Museo. Los seleccionados han sido Daniel Aquillué, que presentará su conferencia sobre la representación de los sitios de Zaragoza durante el siglo XIX; Carlos Enrique Navarro, quien, coincidiendo con la exposición temporal “Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento”, analizará a Diego de Tiedra, un muy valioso artista casi desconocido que estuvo especialmente interesado por las novedades que de Italia trajeron a la Península Ibérica artistas de la talla de Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloe, Alonso Berruguete o Pedro Machuca; Elena Escuredo, que abordará el estudio de las pinturas de Pedro de Campaña que han venido a sumarse a las colecciones del Museo en los últimos tiempos; y Patricia Manzano, que analizará el papel desempeñado por las copias en la producción de Juan Bautista Martínez del Mazo, quien fuera discípulo y yerno de Diego Velázquez.

Las propuestas han sido seleccionadas por la relevancia de sus aportaciones, por su vinculación con las colecciones del Museo y por su oportunidad, dada su relación con las recientes incorporaciones o modificaciones de las salas de exposición de la colección permanente o con las exposiciones temporales programadas para el próximo año.

EL MUSEO PICASSO MÁLAGA PRORROGA LA EXPOSICIÓN PICASSO VISTO POR OTERO HASTA ENERO 2023

Desde el pasado mes de julio, la planta baja de exposiciones temporales del Museo Picasso Málaga alberga Picasso visto por Otero, una selección de cerca de cincuenta fotografías del Fondo Roberto Otero que forman parte de la Colección del Museo Picasso Málaga.

Estas imágenes de Pablo Picasso, trabajando o reunido con familia y amigos, se exponen junto a material inédito del mencionado Fondo Roberto Otero, así como el trabajo editorial del fotógrafo argentino y algunos de sus cuadernos de notas en los que escribió las conversaciones que mantuvo con el artista.

Dado el interés que despierta en los visitantes, el Museo Picasso Málaga anuncia la prórroga de Picasso visto por Otero hasta el próximo 8 de enero de 2023, año en el que la pinacoteca cumplirá 20 años desde su apertura y participará en el evento internacional “Celebración Picasso. 1973-2023”, con un programa expositivo y cultural que en breve se dará a conocer.

EL MPM PRESENTA EL SEMINARIO INTERNACIONAL “EL FUTURO DE NUESTRAS COLECCIONES”

Si hay algo que afecta universalmente al patrimonio cultural material, -arquitectura, arqueología, pintura o escultura, sea de la época que sea-, son los múltiples riesgos a los que está expuesto. En los veintidós años que llevamos de siglo han tenido lugar inundaciones históricas en ciudades como París o Venecia que han causado daños en varios museos; terremotos que han derribado castillos, como el de Lorca; planes de contingencia in extremis para evacuar las colecciones más importantes de algunos museos ucranianos durante la invasión rusa; mientras se ha agudizado el tráfico de antigüedades tras los repetidos saqueos a yacimientos arqueológicos iraquíes o los problemas en los sistemas de climatización de los museos ante las cada vez más frecuentes olas de calor, como sucedió en Florencia en 2017.

Con un enfoque multidisciplinar en El futuro de nuestras colecciones se analizarán de la mano de expertos cuestiones y problemáticas en el ámbito de la conservación, volviendo la mirada al pasado con casos de estudio paradigmáticos y mirando al futuro con la aplicación de nuevas tecnologías y el compromiso con el cambio climático.

Este seminario, gratuito y al que se puede asistir online o presencialmente, tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el Auditorio MPM.