Vamos de Exposiciones: Museo del Prado. Museo Thyssen. MPM. Fundación Mapfre

EL MUSEO DEL PRADO ABRE LA EXPOSICIÓN “ARTE Y TRANSFORMACIONES SOCIALES EN ESPAÑA (1885-1910)” DE 20.30 A 23.30H

El Museo del Prado, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Samsung y Radio 3, abrirá el sábado 1 de junio, en horario de 20.30 a 23.30h, la exposición temporal “Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910)”, que cuenta con el patrocinio exclusivo de la Fundación BBVA, y la planta baja del edificio Villanueva.

Esta muestra es una oportunidad única para aproximarse a las interpretaciones de los artistas de la profunda transformación social experimentada en España entre 1885 y 1910.

En la exposición destaca diversidad de técnicas y registros creativos en las casi 300 obras -muchas antes no expuestas- y la colaboración de casi un centenar de prestadores públicos y privados, gracias a los cuales el visitante podrá admirar obras destacadas de Regoyos, Sorolla, Nonell, Gargallo, Picasso, Gris y Solana, entre otros artistas.

Además, se ofrece la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias multimedia que Samsung y el Museo han creado a lo largo de 10 años de colaboración como la Guía del Prado, que puede descargarse de forma gratuita, y de posar en un photocall diseñado para la ocasión.

También se podrá disfrutar de música ambiente en la sala de las Musas y estará abierta la tienda del Museo.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN: "LA MEMORIA COLONIAL EN LAS COLECCIONES THYSSEN-BORNEMISZA"

Del 25 de junio al 20 de octubre de 2024

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, una exposición que aborda el papel de los museos y las obras que albergan en el contexto de la creación y legitimación del relato eurocéntrico. Es fruto de las relecturas posibles de las colecciones Thyssen (algunas de las cuales ya se han presentado en muestras como Arte americano) que se cruzan con la tarea de renovación y puesta al día del museo en relación con los desafíos de la sociedad del siglo XXI, como la crisis climática, la igualdad de género, las migraciones o, en este caso, la descolonización.

Esta labor lleva años materializándose en estudios, charlas, seminarios, publicaciones, performances, recorridos, actividades educativas y, por supuesto, exposiciones, siempre guiados por el compromiso del museo con una programación variada, dirigida a todos los públicos, y con la apuesta por “la diversidad de interpretaciones de sus fondos, abierta a las diferentes corrientes de pensamiento y percepciones”.

A través de 55 obras de las colecciones históricas del museo (colección permanente y colección Carmen Thyssen), así como de 18 piezas contemporáneas procedentes de la colección de TBA21, la muestra pone de relieve las consecuencias del colonialismo iniciado en el siglo XVI y su presencia en la iconografía occidental a través de imágenes idílicas y exotizantes que enmascaran la desigualdad y violencia colonial.

EN EL MPM: MAÑANA EN FAMILIA EN TORNO A LA EXPOSICIÓN DE MARÍA BLANCHARD

El Museo Picasso Málaga muestra actualmente la exposición María Blanchard. Pintora a pesar del cubismo, una artista indispensable por su influencia en el movimiento moderno y el cubismo.

Su obra centrará el nuevo Museo en Movimiento que bajo el título “Cuadros con vida” se llevará a cabo en la mañana del próximo sábado 8 de junio, fecha en la que pequeños y mayores tienen una cita con el arte y l Cada nueva exposición el Museo Picasso Málaga presenta “Museo en movimiento”, su programa de actividades específico para que las familias acudan juntas a disfrutar del arte. Así, el próximo sábado 8 de junio a las 11.30 h, el cubismo será el protagonista de “Cuadros con vida”, un taller para familias en el que sumergirse en la obra de María Blanchard, explorando las salas del museo en busca de composiciones cubistas que revelen objetos cotidianos en nuevas perspectivas.



Los participantes crearán su propio bodegón mediante composiciones en formato pop-up para generar efectos de profundidad y dinamismo. Esta experiencia creativa promete no solo acercar a los participantes al legado de María Blanchard, sino también fomentar la experimentación y la expresión personal con el lenguaje cubista.



Destinados a niños y niñas de todas las edades acompañados por un adulto, el precio por participante es de 5€ (también los niños), e incluye la visita por libre a la exposición y todos los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad. Duración aproximada: 90 minutos. La inscripción debe realizarse a través de la página web www.museopicassomalaga.org o en las taquillas del museo.

FUNDACIÓN MAPFRE PRESENTA LA OBRA DE LOS FOTÓGRAFOS DAVID GOLDBLATT Y CONSUELO KANAGA

Fundación MAPFRE ha presentado dos nuevas exposiciones David Goldblatt. Sin segundas intenciones y Consuelo Kanaga Atrapar el espíritu. Dos fotógrafos completamente diferentes, pero que expresan un gran compromiso con la condición humana: Sus fotografías narran hechos históricos, en el caso de Goldblatt el régimen racista del apartheid de Sudafrica, en el de Kanaga la vida de los afroamericanos en Estados Unidos y su lucha por la igualdad de derechos.

Las exposiciones podrán visitarse desde el 30 de mayo hasta el 25 de agosto en la sala de exposiciones de la Fundación, situada en el Paseo de Recoletos, 23, Madrid.

DAVID GOLDBLATT. SIN SEGUNDAS INTENCIONES

La carrera artística del sudafricano David Goldblatt abarcó un largo periodo de tiempo y otros temas, así como una gran variedad de situaciones humanas que mostraban el día a día de sus conciudadanos durante y después del apartheid. Desde sus inicios en 1948, su trabajo ‒que progresivamente fue reflejando en cuidados libros‒ corre en paralelo a la evolución histórica, política, social y económica de Sudáfrica. A partir de 1999 Goldblatt adoptó para su trabajo el color, centrado ya en las duras condiciones de vida del periodo post-apartheid.

David Goldblatt: sin segundas intenciones, comisariada por Judy Ditner, Leslie M. Wilson y Matthew S. Witkovsky reúne unas 150 obras de varias de sus series para mostrar la continuidad del trabajo del artista y también ofrece, por primera vez, un diálogo con la obra de otros fotógrafos sudafricanos entre una y tres generaciones posteriores al autor, como Lebohang Kganye, Ruth Seopedi Motau o Jo Ractliffe. Además, se presentan tres maquetas de libros del propio Goldblatt, una parte de su trabajo a la que dio gran importancia El recorrido, de carácter temático más que cronológico, explora el acercamiento de Goldblatt al apartheid, con sus contradicciones y su complejo legado.

Exposición coorganizada por The Art Institute of Chicago y la Yale University Art Gallery, New Haven, en colaboración con Fundación MAPFRE, Madrid. La gira de la exposición y la publicación que la acompaña han sido posibles gracias a la generosa ayuda de Jane P. Watkins.

CONSUELO KANAGA. ATRAPAR EL ESPÍRITU

Consuelo Kanaga (1894-1978) está considerada una figura fundamental en la historia de la fotografía moderna tanto por su contribución al reconocimiento de la mujer en este ámbito como por la intensidad con que sus imágenes enfrentan al espectador a algunas de las grandes cuestiones sociales, la marginación, la pobreza, el acoso racial o la desigualdad, que han pervivido desde su tiempo hasta el nuestro, en especial la situación de la población afroamericana en Estados Unidos.

Consuelo Kanaga es de las pocas mujeres que llegó a ejercer profesionalmente el fotoperiodismo, y en una fecha tan temprana como la década de 1910 en Estados Unidos. Fue también fue una de las pocas que mantuvo una estrecha relación con los círculos de vanguardia estadounidenses, tanto en San Francisco, con el Grupo f.64, como en Nueva York, con la Photo League.

La muestra, comisariada por Drew Sawyer y organizada por Brooklyn Museum de Nueva York en colaboración con Fundación MAPFRE y San Francisco Museum of Modern Art, está compuesta por cerca de 180 fotografías y diverso material documental de archivo que recorre y contextualiza el trabajo de esta fotógrafa estadounidense y presenta algunas de sus imágenes icónicas como She is a Tree of Life (Ella es árbol de vida) o los retratos Young Girl in Profile (Muchacha de perfil) y Kenneth Spencer.