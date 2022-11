CM.com lanza el servicio de voz como nuevo canal en Mobile Service Cloud

CM.com, empresa especializada en comercio conversacional, ha lanzado el servicio de voz como nuevo canal integrado en su solución Mobile Service Cloud, para conectar a clientes y empresas a través del teléfono, sumándolo al resto de canales de mensajería que ya incluye.



CM.com, que ha sido recientemente nombrada empresa líder en Voz Móvil y en el mercado de CCaaS en los últimos informes de Juniper Research, es consciente de que la atención telefónica es un elemento esencial en las opciones de atención al cliente de cualquier empresa, junto con el correo electrónico, el chat y las redes sociales. De hecho, según datos de CM.com, el 69% de los consumidores afirma que quiere poder contactar con el servicio de atención al cliente por teléfono. Ofrecer la opción de llamadas telefónicas como parte de una estrategia de atención al cliente omnicanal es clave para satisfacer las necesidades de todos los clientes y garantizar así que les resulte más fácil comunicarse con las marcas.



Para Rutger de Ruiter, Senior Product Manager Mobile Service Cloud de CM.com: “Los clientes esperan que estés disponible sea cual sea su canal preferido. La telefonía sigue siendo un canal clave, según los estudios realizados. En CM.com, nuestro software de contact center ya es compatible con más de una docena de canales, desde el correo electrónico hasta WebChat, pasando por todos los canales de mensajería modernos como WhatsApp, Instagram Messaging y DM deTwitter. Con la integración de voz, los clientes pueden realmente llegar a las empresas a través de cualquier canal”.



El servicio de voz en Mobile Service Cloud, la solución CCaaS de CM.com, que permite a las empresas interactuar con los clientes a través de cualquier canal, es sencillo de configurar y fácil de usar. El enfoque de canales independientes permite que la experiencia sea igual que la de cualquier otro canal dentro de Mobile Service Cloud. Con las llamadas integradas verticalmente, no es necesario añadir plugins, instalar softphones o descargar herramientas externas; las llamadas pueden realizarse desde el navegador al instante.



El control punto a punto de CM.com libera a las marcas de la presión y hace que añadir la telefonía al software del contact center sea muy sencillo. Las empresas no necesitan recurrir a proveedores para añadir la telefonía, ni a terceros para el SIP trunking, la PBX o el IVR. Los agentes pueden empezar a utilizarlo inmediatamente, lo que les permite trabajar de forma más eficiente y garantizar que los clientes reciban la misma experiencia que obtendrían a través de cualquier otro canal.



Como indica Rutger de Ruiter: “En CM.com tenemos una larga y fructífera trayectoria en telefonía, gracias al procesamiento de minutos de voz en nuestra propia plataforma SIP trunking. Al integrar nuestras propias capacidades de voz en nuestro software de contact center, estamos creando una unión lógica entre dos productos de éxito. Para ponerse en marcha, no se necesita ningún proveedor externo: lo tenemos todo bajo un mismo techo: Números, Trunks, IVRs y control de llamadas basado en el navegador en una bandeja de entrada independiente del canal”.



Mobile Service Cloud es un software de atención al cliente todo en uno que permite a las empresas captar clientes a través de los canales que ya usan. Esta solución utiliza segmentos de datos inteligentes y la automatización para reducir la carga de trabajo del personal y aumentar al mismo tiempo la satisfacción del cliente. Además, ofrece una bandeja de entrada omnicanal que permite gestionar todas las conversaciones con los clientes, un chatbot para dar respuestas al instante 24/7 y la capacidad de colaborar con equipos internos y externos, permitiendo a las empresas optimizar su atención al cliente con una única solución fácil de usar.