Maribel Hotel, el nuevo chalet alpino en Sierra Nevada

Sierra Nevada inicia la temporada de invierno, con la esperada apertura del nuevo hotel Maribel. Este chalet de esquí alpino abre bajo una nueva propiedad y gestión a cargo de Puente Romano Beach Resort y Marbella Club, responsables del reconocido El Lodge Ski & Spa. Situado en Sierra Nevada, a tan solo 50 metros de la pista de esquí Maribel. Se trata de un alojamiento ideal para esquiadores y también para amantes de la naturaleza, por sus bonitas vistas al entorno montañoso de Sierra Nevada. A 50 minutos en coche los viajeros podrán recorrer las históricas calles de Granada. Situado a pie de pistas, Maribel es un sofisticado chalet de esquí y après ski con una mezcla de diversión a gran altitud tanto dentro como fuera de las pistas, para familias, amigos y entusiastas de los deportes de invierno. Con una temporada que dura hasta la entrada de la primavera y coincidiendo con el periodo de apertura de la estación de Sierra Nevada, Maribel contará con 29 habitaciones y suites, incluida la Maribel Penthouse Suite. Situado a 2.250 metros, con acceso directo a las pistas Maribel y Águila, Maribel ofrece a sus huéspedes el plan perfecto dentro y fuera de las pistas. En este hotel de estilo de vida alpino, los huéspedes encontrarán un mix de bienestar y gastronomía. Un lounge y bar con terraza exterior y acceso directo a las pistas para disfrutar del mejor ambiente après ski. El restaurante Maribel ofrece una experiencia de "club gastronómico" con clásicos de temporada y sabores alpinos. Además tiene un spa de inspiración nórdica para recuperarse tras un día dominando las pistas de la Sierra y desconectar bajo las estrellas. Los clientes serán recibidos por una imponente escalera en forma de caracola que marca el lobby del hotel y que funde la biblioteca, bar y zona de estar en un mismo ambiente. La terraza exterior, con acceso a las pistas de Maribel y Águila, será una de las favoritas para tomar un chocolate caliente o una copa al atardecer, el plan perfecto para disfrutar de la “Golden hour” a pie de montaña. El restaurante Maribel’s ofrecerá la mejor gastronomía en un ambiente entretenido y acogedor. Stevani & Silva son los encargados de la llamativa decoración del bar y el restaurante Maribel’s. Con una mezcla intrépida de tonos oscuros y cálidos, terciopelos, barra bañada en oro, un sofá en forma de serpiente, chimeneas colgantes, Maribel’s es el lugar perfecto para disfrutar de una cena con vistas a las blancas montañas. Con nombres como Maribel, Maricarmen o Marisol, sus veintinueve habitaciones y suites estilo chalet se dividen en tres plantas, algunas de ellas dúplex, para quienes prefieran viajar en familia o con amigos. Cada una de ellas cuenta con interiores cálidos y acogedores de inspiración alpina, con madera finlandesa, muebles en piel, plaids de faux-fur y amenidades de Natura Bissè, al igual que fotografías vintage decoran las habitaciones, y las dotan de calidez, comodidad y elegancia. Esquiar con manga corta bajo el sol Maribel tiene una ubicación privilegiada en el enclave natural de Sierra Nevada, uno de los dominios esquiables más amplios del sur de Europa, con 110 km esquiables distribuidos en 131 pistas con el mayor desnivel de la Península a 1.200 metros de altura. Con acceso directo a las pistas, Maribel, llamado así por su ubicación en la pista con el mismo nombre, se encuentra a 50 metros del telesilla en el Parador nº 1, a escasos metros de su hotel hermano, El Lodge; ubicado a 45 minutos del aeropuerto internacional de Granada y a escazas 2 horas del aeropuerto internacional de Málaga y de Marbella. “Sierra Nevada es ya un destino en auge y queremos aportar aún más – un chalet boutique rompedor donde atreverse con el deporte de montaña y reunir a personas de todos los rincones del mundo que no tienen miedo de establecer sus propias normas”, explica Daniel Shamoon, copropietario de Maribel. Maribel Hotel Urbanización Pradollano, Pl. Maribel, s/n, 18196 Mochanil, Sierra Nevada, Granada Teléfono: 958 48 11 55 Web No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

