Erwan de la Villéon: En Puy du Fou nos quedan muchos sueños por cumplir

Puy du Fou España no es un parque temático al uso, se diferencia del resto por la particularidad de que se basa en la historia de nuestro país y no tanto en atracciones mecánicas …

Celebrar la Navidad en Puy du Fou España es la novedad para este 2022, tal como nos explica Erwan de la Villéon, CEO de este parque, con el que hemos podido charlar unos minutos entre sueño y sueño, entre proyecto y proyecto, entre espectáculo y espectáculo, entre idea e idea…

Estrenamos esta temporada de Navidad y queremos que la gente salga llena de sueños

Estrenamos esta temporada de Navidad y lo que queremos es llevar de la mano a la gente para que haga con nosotros la experiencia del sueño de luces, estas palabras que nos guían desde siempre… Luz, noche, fuegos artificiales, mercadillo, puestos de artesanos, un belén, la comitiva de los reyes magos, los reyes que reciben a la gente… todo esto forma parte de lo que queremos que sea una experiencia única, muy lejos de lo comercial, queremos que la gente salga llena de sueños, de luz, de una atmósfera intimista, recogida y de alegría.

Erwan es de origen francés, de la Bretaña. Fue alumno de la prestigiosa escuela de negocios HEC París. Los espectáculos que se pueden ver en Puy du Fou España están escritos por él, que llegó a Toledo con un sueño, conseguir que el parque fuese una referencia internacional…

En este 2022 Puy Du Fou ha superado sus expectativas, porque 2021 estuvo muy marcado por el Covid …

En Navidad seguiremos dando los espectáculos de Colón, Lope de Vega, el Cid y muchos más personajes de antaño, todo el parque tiene que ser un espectáculo y estamos muy ilusionados porque este 2022 fue la primera temporada de verdad entera… Esperábamos 700.000 personas y al final del presente año vamos a rozar las 900.000.

Estamos muy ilusionados y también muy agradecidos a un público que vemos que le gusta y que vuelve. Y es que la Historia está llena de tesoros y nos encanta transmitirlos y al público le encanta recibirlos.

Pero para sacar esto adelante hace falta un gran número de personas…

¿Cuánta gente trabaja en Puy Du Fou?

Trabajamos 700 personas. Hay de todo, evidentemente los actores, los jinetes, los buzos, pero también un chef, muchos cocineros, mucha gente de operativa, de acogida, de acomodos, un equipo muy grande en las oficinas para la parte de gestión, todo esto, que son más de 90 oficios, componen lo que es la plantilla, la familia de Puy du Fou como decimos nosotros.

Todo comenzó con “El sueño de Toledo” …

Y el nombre lo dice todo. Porque nos enamoramos de esta ciudad, que es una auténtica joya y, de alguna manera, lo que quisimos dar al público es nuestro sueño y una manera con una puesta en escena espectacular, porque estoy hablando de un espectáculo con 200 actores, un escenario de cinco hectáreas, 75 minutos de auténtico sueño vivo, que empezó en 2019 y en 24 horas habíamos vendido toda la temporada, porque empezó a funcionar el boca a oreja. Luego vinieron tiempos difíciles con el Covid, etc… Pero nos hemos recuperado y ahora volviendo a abrir el parque y ya no es solamente un espectáculo de noche, sino la experiencia de un día entero y con muchísimos más proyectos para este 2023.

La palabra clave para 2023 es SORPRESA, tal y como lo afirma Erwan…

El año que viene abrimos otros dos nuevos espectáculos, un nuevo poblado, un restaurante espectáculo y muchas novedades

Y en 2023 habrá más sorpresas, porque la Historia está llena de tesoros, las leyendas, las tradiciones nos inspiran y hay para hacer mil años de espectáculos. El año que viene abrimos otros dos nuevos, un nuevo poblado, un restaurante espectáculo y muchas novedades de las que no puedo decir más porque me cortarían la lengua. (risas)

Se puede decir que para ese año que viene la meta sería llegar al millón de espectadores

Esa sería nuestra gran ilusión, llegar al millón de personas.

¿Y eso cómo se celebraría?

Sonríe antes de contestar…

En primer lugar abrazándome y arrodillándome ante mis equipos, que están haciendo un trabajo inimaginable, porque estamos hablando de grandes alegrías, pero también de días difíciles, de mucho calor como se pasa aquí en Toledo, incendios, plagas… y los equipos con una resiliencia y una ilusión absolutamente impresionantes, así que se celebrará en familia, en equipo… y llegar al millón más allá del número, nos llevará a tener más ambiciones, más ilusiones, y cerrar un desarrollo que queremos que sea cada vez más ambicioso porque la Historia y la Cultura de España se lo merecen.

Existen en estos momentos dos Puy du Fou, el de Francia y el de España. ¿Hay posibilidad de que se abran en más países?

Si, porque desde hace varios años vienen delegaciones de fuera a vernos, tanto en Francia como en España, y vienen a pedirnos que nos instalemos en otros sitios y estamos barajando ahora la posibilidad de abrir un tercer parque en Inglaterra, Italia o en otros países de Europa.

Es que hay muchas historias que contar…

Lo que nos entristece mucho es cuando vemos que se estandarizan las costumbres, los modos de vivir y la gente ya no conoce sus raíces

En Puy du Fou nuestra visión es muy sencilla, todos los pueblos, todas las culturas se merecen estar celebradas dignamente. Lo que nos entristece mucho es cuando vemos que se estandarizan las costumbres, los modos de vivir y la gente ya no conoce sus raíces. Todos los países tienen culturas maravillosas y nosotros lo que queremos es, de alguna manera, poniéndolas en escena, haciéndolas divertidas, graciosas y sobre todo bonitas y espectaculares para que la gente venga a conectar… y las palabras clave son que vuelva a emocionarse con su propia cultura.

Por lo que he podido ver, este lugar es ideal para los niños y niñas en edad escolar

Lo que nosotros vemos es que a los niños especialmente les encanta porque aquí todo es auténtico, aquí no hay mentiras, la madera es madera de verdad, el adoquín, la piedra, la tierra, y entonces hacen la experiencia de lo que es la vida como ha sido siempre y por otro lado, algo que nos llama mucho la atención es que llegan con la camiseta de Pokémon y se dan cuenta de que hay héroes dignos de merecer y dignos de querer que pertenecen a su propia cultura, con lo cual llegan con la camiseta de Pokémon y salen con la túnica del Cid y entonces me digo que he hecho el trabajo.

Mover a estas 700 personas es muy complicado ¿viven todos en Toledo?

No, hay muchos que si vienen de Toledo y de sus alrededores, mucha gente de los montes de Toledo, y te voy a decir que una de mis mayores ilusiones es que también hay mucha gente que viene de Madrid y se instala aquí, porque en Puy du Fou hacemos exactamente al revés del éxodo rural, la gente viene a arraigarse en la provincia y se quedan aquí viviendo.

Ya vamos a ir terminando la conversación con este soñador, visionario o algo similar, que un buen día llegó a Toledo y entendió que la Historia, esa Historia con mayúsculas se puede traer a nuestros días y conseguir que la gente la disfrute, la entienda y la comparta con una sonrisa en los labios, con alegría en los ojos y con ganas de ver y entender más…

Y por eso Erwan asegura que, de momento, también se queda en Puy du Fou porque: