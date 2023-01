Nicole Beller: Cualquier momento de salir al escenario es un reto

“Cantar es siempre ahora y el ahora siempre es diferente.”

El 19 de enero podrá verse en GARAJE LOLA ESPACIO CREATIVO el espectáculo “La Voz Humana” de Jean Cocteau, con adaptación musical de Francis Poulenc, protagonizada y dirigida por la artista internacional, Nicola Beller Carbone, y producida por Emiliano Suarez.

Nicola Beller Carbone, una soprano de larga trayectoria internacional que en esta obra interpreta y dirige por primera vez, es conocida por su capacidad de combinar el aspecto teatral y musical en la caracterización de personajes complejos como Salomé, Tosca o Pepita Jiménez.

NICOLE BELLER CARBONE: Nacida en Alemania, NBC creció en España. Se distingue por un perfil particularmente artístico, dando el mismo peso a la actuación y la música. Su experiencia como bailarina, instrumentista y actriz enriquece la forma en que trabaja cómo retratar sus figuras operísticas, convirtiéndola en una de las intérpretes destacadas y auténticas en el escenario operístico moderno. (de su bio)

En esta versión de “La Voz Humana” estará acompañada al piano del maestro Miquel Ortega, y cuenta con la presencia de la actriz Isabel Cámara…

Con esta soprano hemos podido hablar antes de esa representación, y nos explica que …

La ópera que escribió Poulenc en el 1958 se ha cantado más veces, normalmente para orquesta, pero hay una versión de piano que es la que vamos a hacer aquí. Es una obra muy íntima, un monólogo y es bastante fuerte porque muestra a una mujer con el estado anímico al límite. En el original es una llamada terminal de ruptura de una relación, en el que se supone que después ella se suicida, aunque no queda claro en el texto.

He preferido llevarlo a una llamada de teléfono repetitiva, por enésima vez, y a una pareja que se aleja, que se vuelve a juntar, una pareja disfuncional, y ella más que llegar al borde de los nervios y estar a punto de suicidarse, usa la frustración, el dolor, la dependencia de una persona que amas, lo intenta usar para convertirlo en algo creativo, porque es una actriz o cantante, digamos que es una artista, en un camerino, porque mi propuesta sucede treinta minutos antes de salir al escenario.

Nicole es Elle, ese personaje al límite en muchos sentidos, de una relación, de una representación, de una vida …

Me tengo que pintar, me tengo que vestir antes de salir al escenario y este hombre me está volviendo loca, pero yo necesito concentrarme, necesito salir… es algo que he visto que sucede en los camerinos, llamadas de teléfono, problemas, hospital, luto, rupturas… y luego hay que salir a actuar y qué haces, pues de alguna manera reconviertes, sublimas este tipo de conflictos cotidianos, emocionales o existenciales a veces y lo conviertes en algo artístico que sirve como cura, como sanación…

Entonces, esta que vamos a ver es tu propuesta …

Así es. Mi propuesta es colocarla en un camerino, no en la casa de ella, como es el original, es un camerino actual, con un teléfono móvil, incluido un personaje que en el texto se menciona muchas veces, y que aquí es la sastra que está con ella y la ayuda, y hay una relación muy íntima entre las dos que hace suponer que hubo incluso una relación de amor. Es un poco un triángulo entre esa voz en off que escucha solo la protagonista, aunque también la sastra intuye que se está hablando, y la sastra, es decir el hombre, la artista y la amiga en el camerino antes de salir al escenario…

¿Es un reto?

Claro, cualquier momento de salir al escenario es un reto y este más porque tiene mucho texto, que hay que memorizar, y tengo que cantar…

Es teatro sobre teatro

Exacto, como dices, es teatro sobre teatro, es situar una ópera, una obra de teatro dentro del teatro y crear confusión entre la realidad, sueño, deseo, frustración y esto está hecho a propósito por mi parte.

¿Cómo crees que puede responder el público ante esta arriesgada propuesta?

Yo lo que quiero es comunicar con el público y luego ya en su respuesta espero que me sorprenda y que me incite al diálogo, a la reflexión o al disfrute. Para mí el teatro es parte de la vida, es como un viaje, que sirve para cortar con lo cotidiano, interrumpir la rutina y darse el gusto de tener una experiencia que te llene de emociones, porque creo que asistir al teatro es algo necesario como otros aspectos que nos relajan de nuestra vida diaria, como puede ser un viaje, una buena cena, una película, una visita a un museo, ese tipo de cosas.

¿Has tenido alguna experiencia parecida en tu vida a la que representas con ‘La voz humana’?

Nunca he tenido una ruptura por teléfono, aunque ahora se da mucho, de hecho estaba por estrenar una versión de la obra en Sevilla en septiembre del 21, que la dirigía Rafael Villalobos, y el día del ensayo por la mañana vimos a un hombre que estaba en la acera sentado llorando porque se intuía, por sus respuestas, que estaba pasando exactamente esto. Es algo muy fuerte constatar que la gente no se habla, la gente se escribe, se deja mensajes sobre asuntos extremadamente importantes y cada vez se va más a la incomunicación y la despersonificación. A mí no me ha pasado por teléfono, pero rupturas o crisis me ha pasado algunas veces.

En Madrid has cantado en el Teatro de la Zarzuela, en el Teatro Real, ¿cómo llevas pasar de aquellos escenarios a Garaje Lola, un espacio, digamos, tan íntimo?

Lo llevo fenomenal porque pienso que mi trabajo de intérprete va dirigido a todo el público, a toda la sociedad, porque también al Real o a la Zarzuela va todo tipo de público. Como intérprete me gusta llegar a espacios donde quizá la gente no está acostumbrada a ver este tipo de obras, me encantaría actuar en una escuela, en un centro cultural de una ciudad, como me gusta actuar en el Metropolitan, porque la comunicación con la sociedad es lo que me interesa. Y este espacio es fantástico, me recuerda un poco a mis inicios cuando en los años 80, que vivía en Madrid porque estudiaba en la Escuela Superior de Canto, y actuaba en garitos así, hacía jazz y cantaba y conocía todos los de la movida, por eso para mí este no es un espacio inhabitual, sino que forma parte de mi ADN.

¿De todos los papeles que has interpretado a lo largo de tu carrera con cual te quedarías, si lo tienes o es muy difícil decidirte?

No, es muy fácil. Mi papel es Salomé, he hecho catorce producciones de Salomé y no es por casualidad, es porque está como escrito para mi voz, para mi carácter, para mi persona y es mi personaje. Ahora ya no, ahora me encantaría representar a Herodías, la madre, me encantaría volver a actuar en Salomé, pero en la parte de la madre.

En ‘La voz humana’ además de cantar, tienes que interpretar, transmitir esa sensación de estar al límite ¿es más difícil eso?

No, todas las óperas requieren actuar, de hecho en alemán se llaman Musiktheater , que quiere decir teatro musical, es decir teatro con música, entonces no hay diferencia de la exigencia actoral de esta obra a una Salomé o una Boheme, o un Rigoletto o un Wagner cualquiera, siempre hay que buscar la emoción y la veracidad de lo que estás haciendo, tiene que parecer que estás viviendo ese momento y comunicarlo…

Es que te lo tienes que creer tú para que se lo crea el público

Eso, es, está claro.

Y otros proyectos que se puedan contar …

Sí, después de ‘La voz humana’, voy a la Ópera de Lyon, a hacer una ópera microtonal, música espectral, que es una composición contemporánea, que es muy compleja, muy difícil … y después hay planes en España …

¿Qué personajes que te llamen la atención te quedan por hacer?

El que he mencionado antes de Herodías, Jenúfa de Leoš Janáček, Kundry del Parsifal, que lo he cantado ya, pero me encantaría volverlo a hacer… me quedan pendientes todos aquellos papeles que hasta ahora hacían mis compañeras mayores y como ahora ya estoy entrando en ese grupo me gustaría hacer esos papeles, porque me considero una cantante que evoluciona, no puedo olvidar que no puedo seguir haciendo personajes de jovencitas porque me parece bastante ridículo y además no doy espacio a las jóvenes que tienen que salir y que tienen derecho a estar. Yo quiero entrar en esa fase que corresponden a mi edad y a mi madurez, y que son de carácter.

Vamos a entrar en otro tema que considero interesante, la mujer empoderada. Te veo una mujer empoderada, pero ¿cómo están consideradas las mujeres en la ópera?

Para eso están los directores de escena que intentan dar también visiones de mujeres más actuales y más empoderadas, porque, a veces, en la época en que se escribió… aunque no siempre, porque Mozart cuando escribió ‘Las bodas de Fígaro’, son unas mujeres feministas, inteligentes, que retuercen las cosas para que suceda lo que ellas traman, y son mucho más inteligentes que los hombres, en las obras de este compositor …

Y en la vida real

También, porque las mujeres tienen una marcha más. Pero es cierto que en la estructura de la ópera, es decir lo que es la gestión, en la administración, ahí hay un problema …

Eso te quería decir que mujeres en la dirección hay pocas

Hay muy pocas y también hay una visión bastante patriarcal en lo que es la estructura de funcionamiento, parecemos todos muy modernos y muy tolerantes, pero luego cuando estás dentro de esa estructura te das cuenta de que hay una diferencia de pago, siguen cobrando más los hombres que las mujeres cantando papeles protagonistas …

No puedo evitar mostrarme sorprendido …

Sí, así es …

Eso no lo sabía …

Eso ha sido siempre, en ópera, y es un escándalo, ya hay que hablar de esto, porque como nosotros no hablamos normalmente e históricamente no hablamos de lo que cobramos, tenemos que empezar por nosotros mismos a ser más abiertos con nuestros compañeros y más transparentes, y ahí están también los sindicatos, que se ha fundado ALE en España, el sindicato de artistas líricos españoles, yo soy muy activa en esta historia, y se está empezando a intercambiar y hablar entre colegas más expertos y los más jóvenes, para que no puedan jugar con nosotros, porque si nosotros no sabemos como tiene la situación laboral el compañero, el de arriba puede usarlo, se puede decir que somos chantajeables, porque queremos hacer lo que nos gusta, y ahí hay un problema grande …

Pero eso está ocurriendo en muchas profesiones, que se juega con eso, a uno le dan algo pero que no cuenta nada, y a otro se le da otro incentivo…

Exacto. Y con la pandemia se crearon sindicatos, asociaciones…

Por cierto ¿cómo has salido de la pandemia?

He tenido suerte porque puede hacer muchas cosas que se mantuvieron, no sufrí muchas cancelaciones, pero hay compañeros que han tenido muchísimas que les ha llevado al borde de la excedencia, porque en España no ha habido tantas ayudas como, por ejemplo, en Francia, o en Alemania… dentro de los sindicatos tenemos una coalición que se llama Liricoalition, que es un network de distintos sindicatos y asociaciones europeos, Italia, Francia, Bélgica, España, Suecia, Alemania, Dinamarca y entre nosotros intercambiamos información y también con las agencias, porque en algunos países los agentes han creado alianzas, por eso se está empezando a cambiar algo en esta estructura, pero queda mucho trabajo por hacer.

Nicole Beller Carbone, soprano, reconocida internacionalmente, empoderada, pisando firma y con ideas y opiniones claras. Toda una figura artística en el amplio sentido de las palabras, y llega este jueves a Garaje Lola a demostrar que ella está hecha para los retos, como es La voz humana.

¡disfrutémosla!