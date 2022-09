Emiliano Suárez: Hay que acudir a Garaje Lola para vivir una experiencia cultural completa

Emiliano Suárez proviene de una familia de joyeros, aunque él se ha desvinculado hace tiempo de esa etiqueta.

Activo y emprendedor, ha estado implicado en multitud de proyectos culturales y recientemente se ha empeñado en sacar a la ópera de los grandes templos dedicados a esa música, y así hemos podido ver su nombre junto al de Ainhoa Arteta o al de Adriana García Abril, hija del recordado maestro Antón García Abril…

En este 2022 – 23 hemos dado un salto más en la evolución lógica de un espacio creativo como Garaje Lola

Pero el proyecto en el que centra sus mayores esfuerzos es GARAJE LOLA, situado en una antigua nave industrial al que se están mudando proyectos alternativos creativos de diferentes formatos. Este espacio pretende poner en valor la cultura olvidada y el arte contemporáneo emergente, y hace pocas fechas Emiliano Suárez presentó su nueva temporada.

Con este hombre, creador y director artístico del proyecto, hemos mantenido una conversación en la que nos ha explicado muchas cosas de ese lugar y hemos hablado de otros temas interesantes…

¿Cómo se presenta la nueva temporada de Garaje Lola?

Creo sinceramente que tras el buen trabajo de la primera temporada para este 2022 – 23 hemos dado un salto más en la evolución lógica de un espacio creativo como Garaje Lola. Seguimos apostando por la creación y la innovación pero hemos añadido grandes nombres del arte, la cocina y la música para conjugarlos a los talentos emergentes que seguimos apoyando. En este sentido cabe destacar en el apartado de exposiciones que hemos arrancado con un gran fotógrafo de prestigio como Eugenio Recuenco aunque seguiremos dando apoyo a artistas de gran potencial como Miguel Caravaca. En los fogones vamos a seguir con nuestro chef residente Pablo Díez “Can Deu” aunque puntualmente nos visitarán chefs tan conocidos como Pepe Rodríguez. Y en al apartado de música sigo investigando y creando nuevos espectáculos cápsula en el que se han involucrado nombres tan importantes como Nancy Fabiola Herrera y Sandra Ferrandez que son las protagonistas del primer estreno “Carmen Contra Carmen”

¿Qué cambios ha habido con la programación de años anteriores?

Las principales novedades las vamos a encontrar en el apartado musical. A diferencia del año pasado, para esta temporada vamos a abrirnos a nuevos estilos musicales más allá de la lírica. Así a lo largo del año podremos disfrutar en el espacio del estreno del nuevo espectáculo de Carlos Latre, un concierto muy especial de Diana Navarro en el que se mezclará la lírica y la copla, y contaremos con un músico flamenco de alto nivel como es Juan Parilla.

¿Cuáles son los puntos fuertes de este año?

Aunque creo que todos los apartados están cubiertos con unas propuestas de excelente calidad en Garaje Lola, la ópera es un punto álgido. La ópera es el espectáculo más completo y excelente que existe. Es el espectáculo de espectáculos por su riqueza y complejidad. Mi objetivo es acercar la ópera a nuevas audiencias de una manera original y sorprendente. Asombrar con una manera original de hacer opera a precios accesibles. Crear nuevos formatos en donde poner a prueba mi capacidad artística y creativa. Dirigir a los mejores sacándoles de su zona de confort y proponiéndoles a prueba con aventuras disparatadas.

¿Qué se ha quedado en el tintero por conseguir?

Garaje Lola es como su nombre indica un Espacio Creativo, un laboratorio de ideas que sirve de agitador cultural. Con esta idea el objetivo es precisamente no parar nunca de imaginar y apostar. Cosas en el tintero no hay, lo que hay es ideas y trabajo para sacarlas adelante.

Música en vivo, arte, gastronomía, una oferta muy variada ¿se puede abarcar todo sin que disminuya la calidad de esa oferta?

Se puede y creo que lo estamos consiguiendo. El esfuerzo es tremendo ya que no contamos con apoyos institucionales o subvenciones pero con ilusión y trabajo duro ha quedado una temporada redonda, variada y de calidad.

Busco crear nuevos formatos en donde poner a prueba mi capacidad artística y creativa

Emiliano como persona ¿qué disfruta más, la música, el arte o la gastronomía?

Como creador de Garaje Lola me cuesta mucho decantarme por un campo en concreto ya que todos son importantes para mí, si no habría prescindido de alguno. Si tengo que dar una respuesta, quizá el ámbito en el que más me implico en el apartado musical ya que por mi faceta de Director Artístico de ópera es en lo que más me implico en el proceso creativo.

Y como empresario ¿qué te produce más satisfacción conseguir: buenos y buenas cantantes y músicos; buenas exposiciones, o una buena oferta gastronómica?

Todo lo que hacemos, procuramos hacerlo bien. Hay mucho trabajo detrás de cada propuesta.

¿Ha sido Garaje Lola tu meta como empresario?

Es un sueño hecho realidad. Ahora hay que consolidarlo y después continuaré con la expansión.

¿Qué otros proyectos tienes?

Continua la gira 22-23 de Opera_Garage. Hemos incorporado Rigoletto a nuestra oferta y tenemos un calendario tremendo por delante. Y mi próxima exposición fotográfica llegará el próximo año.

¿Cuál es el sello tuyo como empresario?

La diferencia de lo original y lo inédito de lo creativo.

¿Es Madrid una plaza difícil para abrir mercado con este tipo de locales?

Madrid es una gran ciudad y poco a poco estamos conquistando un territorio que parecía inalcanzable cuando comenzamos.

Garaje Lola es una oferta única en Madrid

Una temporada más continuarán las jornadas gastronómicas bajo el nombre de “Cenas Clandestinas”…

¿Qué es una “cena clandestina”?

En Garaje Lola el apartado gastronómico es más una experiencia que un negocio de hostelería. Lo que hemos buscado es que en cada cena mensual los pocos comensales que acuden se sumerjan en un mundo nuevo creado exprofeso por nuestro Chef Pablo Díez. Cada menú que se sirve es único y efímero, está diseñado para esa noche y para las personas que van a acudir.

Y por último ¿por qué hay que acudir a Garaje Lola?

Para vivir una experiencia cultural completa. Es una oferta única en Madrid que van a disfrutar tanto las personas que ya han tenido contacto con la lírica el arte y la gastronomía como para aquellos que deseen adentrarse en estas aventuras culturales. Creo que Garaje Lola es una excelente puerta de entrada a estos mundos que creamos.