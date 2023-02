Antonio López en Ámbito Cultural y su obra en los escaparates de El Corte Inglés

lunes 20 de febrero de 2023 , 08:34h

“En la escultura haces un bloque de escayola, lo rodeas de cera, te pones con plastilina y haces una cabeza de tamaño natural, y eso es todo tan fácil, es tan bonito lo que puede salir, es tan… empezar es muy fácil y es importante que el comienza no sea muy complicado, no hay que irse a pintar la Puerta del Sol porque eso si es muy complicado.” Así se expresaba Antonio López, en la charla que mantuvo en la sala de Ámbito Cultural, a propósito de la muestra que en los escaparates de El Corte Inglés de Preciados, sobre la infancia, el artista enseña su hiperrealista visión de esa etapa de todas las vidas …

La obra de Antonio López está asociada en el imaginario popular con la Gran Vía, y de ahí nace su relación con El Corte Inglés, porque desde hace años el artista pinta, desde la séptima planta del centro de Callao, una de sus perspectivas de la avenida madrileña.

Pero, más allá de ese vínculo, los grandes almacenes consideraban imprescindible un homenaje a uno de nuestros más grandes representantes de la cultura contemporánea en el marco de las intervenciones artísticas que la marca pone en marcha, todos los años, en sus escaparates de Preciados, dentro del programa de ARCOmadrid.

El tema elegido en esta ocasión por Antonio López es la infancia; la infancia como comienzo de todo, pero también como mensaje de esperanza después de los años de pandemia y de las malas noticias que nos agobian a diario.

Las guerras, la inflación, las catástrofes naturales quedan eclipsadas ante la tranquilidad y el sosiego que nos proporcionan las imágenes de los niños, de las vidas que nacen.

La exposición estará abierta en los escaparates de la calle Preciados desde el 15 al 26 de febrero.

También, en formato digital, desde la pantalla grande de la plaza de Callao, los espectadores podrán gozar de cuadros de la Gran Vía, tan representativos del pintor.

Y preguntado sobre las cabezas, y en concreto las de Atocha:

“La cabeza que tu eliges hacer y que puedes hacer es el tamaño natural. Pasar del tamaño natural sin que los demás intervengan es casi imposible, y tuve la suerte de que alguien me encargo porque quería hacer un trabajo monumental para la estación de Atocha. Entre las cosas que tenía esas cabezas le llamaron la atención. Y el proceso es facilísimo, una vez que está la cabeza terminada a tamaño natural, las máquinas lo hacen todo. Es un regalo estupendo que llega a los escultores, en la pintura eso no se puede hacer. Que es en tres metros, en tres metros, que quieres en treinta, en treinta, solo es cuestión de pasta…”

¿POR QUÉ PINTAR LA GRAN VIA?

Antonio López afirma que le gusta mucho la ciudad, y que antes de pintar la Gran Vía a ras de suelo, había pintado la ciudad desde arriba …

“En un retrato que describía lo general de la ciudad, y así hice el Tomelloso del año 53, que fue el primer cuadro y ahí me empecé a darme cuenta de lo interesante que era la ciudad, muchos lo habían hecho antes, pero no en España. Los españoles estábamos obsesionados con la Purísima Concepción, con Cristo, y lo bonito de la ciudad es que hasta ahora estaba sin pintar, ahora se está pintando más. Pero se ha pintado muy poco porque parece que el pintor estaba para pintar cosas más interesantes que una ciudad.”

“No es una obsesión, es porque me gusta pintar la ciudad”

“La Gran Vía vacía, porque para mí representa … algo me llevó allí. Fui allí con un amigo y madrugamos y me dijo al verla vacía que era verdad como una enfermedad, y entendí lo que quería decir. Y empecé a madrugar y a pintar entre los coches, en una isleta peatonal, pasando los coches a la derecha y a la izquierda. Me daba pereza madrugar y había días que me levantaba y decía hoy no puedo, pero preparaba todo y cogía el metro, llegaba allí y me volvía a casa. Igual me ha pasado en la Puerta del Sol, pintar en la calle y así es un esfuerzo verdaderamente tremendo, y a la vez es una maravilla pintar entre la gente.”

“Mi trabajo es un trabajo muy solitario, estás solo, antes ponía la radio o escuchaba discos, pero ya no, me gusta el silencio. Entonces estar entre la gente, aunque a veces tengas sorpresas desagradables, siempre te vuelves con algo bonito.”