Ohai Nazaré un glamping de lujo para reconectar con la naturaleza

jueves 09 de marzo de 2023 , 08:26h

Estamos ante un de los resort que hay que colocar en el calendario esta temporada como lugar fijo para para todos aquellos que quieran descubrir un alojamiento diferente e único en el que reconectar con la naturaleza.

Situado en plan reserva de pinares de Leiria, la más grande de la Península Ibérica, Ohai Nazaré ha sido concebido para disfrutar de todas la comodidas de un resort, pero viviendo la experiencia sostenible de amanecer en sus originales alojamientos: bungalow y glampings, que incluyen una serie de medidas medioambientales para tener el menor impacto en el entorno -desde sus construcción en el aire, para poder ser retiradas sin dejar huella, hasta los materiales no contaminantes y recicables con las que se realizaron-.

El complejo, que cuenta con energías renovables, dispone de 4 piscinas, algunas de ellas climatizadas o cubiertas para poder disfrutarlas en todas las épocas del año, entre las que se encuentra la ecológica realizada con containers de barcos reciclados que se ha convertido en una de las más famosas e instagrameadas de Europa -también en una de las más altas-; un pequeño spa, gimnasio, pistas de pádel y tenis para todos los que quieran desconectar y mantenerse en forma.

No hay que olvidar, que además, el establecimiento es pet friendly. Pero no sólo puede llevar a su perro -siempre que no sea de raza peligrosa- sino que también admiten gatos. Así que no hay excusa para que este año 2023 deje en tierra su mejor amigo, le puede acompañar en sus escapadas.

Este Outdoor Living está sumergido en 8 hectáreas con más de 1.000 pinos y está rodeado de un paraje único en la zona centro de Portugal que puede descubrir haciendo deporte, paseando o disfrutando de una excursión en 4 x 4 que le pondrá la costa Atlántica a sus pies.

Más allá, podrá realizar excusiones de un día maravillosas, tomando esta localización como pudo de partida para descubrir poblaciones como Óbidos, las Islas Berlengas, Fátima y, por supuesto, el pequeño pueblo pesquero de Nazaré, famoso por recibir a los mejores surfistas del mundo en busca de la Gran Ola, que justo llega ahora en marzo. Para los amantes y aficionados a este deporte, hay escuelas asociadas a Ohai Nazaré, en las que le enseñarán los secretos del mismo.