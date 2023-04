El TikTok del Museo del Prado, premio Webby a la mejor iniciativa mundial de Arte y Cultura

jueves 27 de abril de 2023 , 07:30h

La iniciativa del Museo del Prado en TikTok ha sido galardonada con The Webby Awards por la International Academy of Digital Arts & Sciences como la mejor iniciativa mundial en la categoría de "Arte y Cultura" en su modalidad de premio del público.

Estos premios nacieron en 1996 y son denominados por el New York Times como "los premios de más prestigio".

La cuenta de TikTok del museo cuenta con más 476.000 seguidores y cuatro millones de likes. El 53% del público que ve su contenido es extranjero, según datos proporcionados por el propio Prado. México, Colombia, Argentina y Chile son los países que más siguen a la pinacoteca en dicha red social, después de España. Asimismo, un 32% de sus seguidores son menores de 24 años.

Otros galardones

Este no es el único premio que el Museo del Prado ha conseguido. La cuenta de TikTok de la pinacoteca ha sido galardonada recientemente con el premio For You Fest 2022 en la categoría 'Partner de Contenido-Educación'. En 2019, el Prado volvió a llevarse el premio del público en los Webby Awards, aunque esta vez en la categoría de 'Redes sociales. Arte y Entretenimiento'. En 2016, además, la web del museo fue premiada como la mejor página web de las instituciones culturales a nivel internacional, también en los Webby Awards.