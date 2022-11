El uso de las redes sociales durante el Mundial Qatar 2022

miércoles 23 de noviembre de 2022 , 19:26h

Este sin dudas ha sido un año con infinidad de actualizaciones en torno a las redes sociales: TikTok es furor, Instagram ha sumado nuevos servicios, Twitch ha explotado y BeReal ha llegado para quedarse. En ese contexto, comienza el Mundial Qatar 2022.



Para Enan López de Freitas, CMO de The White Rabbit, “las redes sociales serán el canal exclusivo para no perderse todo lo que sucede alrededor del mundial. De hecho, los canales de streaming serán los que, seguramente, consigan los mejores reportajes”.

El último año ha sido una vorágine para quienes consumen y trabajan en entornos digitales. TikTok se ha convertido en la red social número uno a nivel mundial, Twitch es la plataforma de streaming por excelencia, Instagram ha sumado carrito de compras y reels a su repertorio y BeReal ha roto con los esquemas de la no realidad.



En este contexto, la Copa del Mundo de Fútbol se desarrolla en Qatar, un sitio donde el uso de las redes sociales no está permitido en su totalidad. De hecho, plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram han sido bloqueadas para los usuarios, fomentando la compra de chips locales de telefonía.



Para Enan López de Freitas, CMO de The White Rabbit, el Mundial se vivirá totalmente de forma omnicanal: “todos estaremos frente a la televisión o el ordenador viendo los partidos, pero no dejaremos de utilizar, al mismo tiempo, las redes sociales”.



Los hashtags más utilizados serán #Qatar2022 y #FIFAWorldCup, oficialmente lanzados por los organizadores de la Copa, quienes han pensado en cada detalle de comunicación para que el pre, durante y post de cada partido sea comunicado a través de los canales oficiales digitales.



“Lo más importante es lo que sucederá antes y después de cada partido en las plataformas digitales como Twitch, que transmitirán de forma paralela a la televisión”, afirma Agustina Chiaravalli, Social Media Manager de The White Rabbit. “Miles de sponsors a nivel mundial han creado canales propios, y han llevado a influencers de primera línea para hablar sobre lo que suceda en torno a cada partido. Y eso es lo que más querrán consumir los usuarios”.



Tips para lograr una buena estrategia digital durante Qatar 2022



TikTok será la plataforma principal donde los contenidos soporte del Mundial Qatar 2022 explotarán. En primer lugar, porque tiene 1.023 millones de usuarios en el mundo, y en segundo, porque la espontaneidad hará que los contenidos se vuelvan más relevantes.



“Por ejemplo, solo en China, se podrán ver todos los partidos de la Copa del Mundo, gratis y con calidad 4K”, detalla López de Freitas, y agrega: “la cobertura será completa y abarcará los 64 partidos durante los 28 días que dura la celebración.”.



Para lograrlo, ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, adquirió los derechos de la transmisión del Mundial Qatar 2022 meses atrás. Porque antes de comenzar a crear campañas de difusión, hay que conocer las restricciones que pone la FIFA como propietaria de derechos.



“Pese a ellas, existen nuevas formas de crear estrategias en torno al Mundial, sin violar las leyes de propiedad intelectual”, informa Chiaravalli. Y subraya: “Se pueden trabajar contenidos específicos con los colores de cada Selección; utilizar elementos relacionados con el fútbol en landing pages o ecommerce; hacer contenidos graciosos y memes con situaciones del Mundial y generar encuestas entre nuestros usuarios consumidores. Todas estas estrategias ayudarán a mantener el engagement durante el próximo mes donde el mundo solo hablará de ello”.



Las experiencias interactivas y digitales posibles son infinitas. Y existen al menos cuatro redes sociales distintas para llevar al máximo la creatividad de las agencias de marketing. “Para ello, hay que preparar a los equipos para que puedan trabajar libremente sus ideas, pensando en la utilidad de las marcas y contribuyendo a los objetivos de cada estrategia de Marketing”, concluye la experta en redes sociales.