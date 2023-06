Las mejores vistas de Formentera desde el nuevo The Five Flowers Sky

martes 06 de junio de 2023 , 08:14h

Five Flowers Hotel & Spa, el 5* de Formentera, recibe al verano 2023 estrenando un nuevo y sensacional espacio diseñado para celebrar con vistas panorámicas la hora dorada en este paraíso balear. The Five Flowers Sky es un elegante cocktail-club y restaurante que promete regalar momentos mágicos a los buscadores de atardeceres memorables.

Situado en la última planta del hotel, The Five Flowers Sky propone un viaje sin pasaporte por los destinos gastronómicos más sugerentes del mundo, desde Líbano a México, Japón o Perú. Mixología y gastronomía en perfecta sincronización a través de una coctelería exótica ideada por el barman chileno Lucas Knibbs para hacer volar la imaginación y un menú de delicias de inspiración street-food. Cuando el día deja paso a la noche y el cielo de Formentera se colorea de naranjas y violetas intensos, es el momento de disfrutar de las noches estivales con vistas 360 grados de Formentera.

Junto al menú a la carta, el viaje gastronómico sin pasaporte propone una opción de maridaje en cuatro paradas que comienza con nigiri de gamba roja y copa de cava y termina con cóctel especiado y sirik kebab libanés. Ya sea una cita romántica, una celebración especial o una noche de risas y amigos, The Five Flowers Sky combina todos los elementos para una perfecta noche en Formentera. En el corazón del pueblo de Es Pujols, con su animada vida nocturna y sus calas de arena blanca y fina para disfrutar del mar bajo la luna, este verano The Five Flowers Sky es el nuevo sitio de moda para fluir con el slow-life de este destino único del Mediterráneo.

Five Flowers Hotel & Spa: Diseño, Gastronomía & Wellness

El hotel de máxima categoría de la isla es un 5* de diseño de líneas sofisticadas y elegantes, la joya de Es Pujols. El hotel cuenta con 79 habitaciones y suites equipadas con todo lujo de amenities y detalles. El mobiliario, de firmas de diseño internacionales, evoca la estética Flower Power con un estilo moderno y chic. Sorprenderán las camas híper confortables con dosel, los baños amarillos, los gadgets tecnológicos vintage y un exquisito minibar. En la Grand Suite, con su gran terraza para practicar saludos al sol al amanecer o disfrutar de un hidromasaje relajante, los huéspedes adorarán la enorme cama redonda con techo de espejo y su confortable salón.

El hotel cuenta con un spa especializado en tratamientos naturales con productos de la marca Alqvimia, con zona termal, jacuzzi y cabinas para parejas. La oferta wellness incluye un programa diario de actividades de bienestar como yoga, pilates y sound healing en una gran plataforma de madera ubicada en un bosque de savinas y gimnasio abierto las 24 horas con entrenador personal.

La piscina principal, de un blanco inmaculado, es el gran espacio out-door del hotel, dispuesta como un elemento central de la experiencia Five Flowers Formentera, con hamacas ultra cómodas individuales y de parejas y Pool Bar con barra de zumos y cócteles y una carta de platos internacionales. En la planta superior, los huéspedes podrán disfrutar de la infinity pool con vistas al Parque Natural de Ses Salines, Es Vedrà y al hipnótico turquesa del mar con el que la naturaleza ha distinguido a esta isla balear.

La gastronomía en Five Flowers Formentera tiene nombre propio: Janis. El restaurante que homenajea a la artista de referencia de la contracultura de los 60 e icono hippie se sitúa en la planta inferior y propone una carta mediterránea con platos emblemáticos de la gastronomía formenterense para deleitarse con los productos estrella de la despensa insular. En la planta superior, The Five Flowers Sky sorprenderá con sabores latinoamericanos y asiáticos, como en Janis, a cargo del chef Julio Prendes.

En el hall, una explosión floral da la bienvenida a los huéspedes a Formentera. El mobiliario del vestíbulo es una oda al sol, con originales sofás de Edra y una hermosa escalera blanca en espiral con una impresionante instalación colgante de NEO4G. En las plantas intermedias del hotel, los lounges inspirados en las siluetas de André Courrèges invitan a los huéspedes a la lectura y al descanso contemplativo con un agradable hilo musical.