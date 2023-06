jueves 15 de junio de 2023 , 07:50h

Este verano se llevarán las ondas naturales, los rizos zigzag, algunos bob como el choppy, el slob o el sharp, y cortes como el shullet y una vez más, el clavicut. Entre los tonos que más veremos, el cereza amarena adaptado a los meses de más calor, el rubio tostado, las teasy lights, el canela spicy o las mechas melting y flash light. La estilista Esther García-Rojo Tardón (Sonia Atanes Hair Beauty) y David Lesur, director de formación de los salones David Künzle analizan estas y otras tendencias en cortes, peinados y coloración para estos tres próximos meses.

CORTES

Entre todos los cortes bob que serán tendencia este verano, destacan ampliamente el sharp y el slob, ambos muy parecidos pero que se diferencian en el efecto, el primero con las puntas hacia dentro: “El sharp consiste en generar secciones más cortas dentro y a medida que se va subiendo, ir aumentando la longitud unos milímetros, texturizando si es necesario y para terminar, peinando ligeramente las puntas hacia dentro. En cuánto al slob, se trata de un corte equilibrado y liso a la altura de la mandíbula o justo por debajo, dependiendo de la facción. Es muy favorecedor ya que a través de la longitud, se corrige el óvalo. Le van tonos homogéneos puros que le aportan brillo y personalmente, aconsejo acompañarlo de una terapia de alisado, ya que da la posibilidad de llevarlo siempre perfecto y con movilidad” – nos cuenta Esther García-Rojo Tardón, estilista de Sonia Atanes Hair Beauty.

Desde los salones David Künzle, su director de formación, David Lesur, apuesta por cortes cool pero muy prácticos como el long bob, el choppy, el clavicut, el shullet y el hime: “La melena corta y capeada está de moda, por lo que el choppy será uno de los cortes más deseados ya sea liso u ondulado. También el clavicut con su versatilidad y asimetría, el shullet que es un mix entre el mullet y el shaggy con una base de carré largo, u otros como el hime, de inspiración japonesa y que suele llevarse en pelo liso. Consiste en dejar mechones de una manera perfectamente simétrica, potenciando la mirada si cortamos a la altura de las mejillas, o enmarcando el rostro si el corte es a la altura de la barbilla”.

PEINADOS

Lo mejor de las ondas naturales, que regresan este verano con fuerza, es su capacidad para lograr además volúmenes muy favorecedores gracias a la máxima flexibilidad del cabello. Si tenemos unas buenas planchas, podemos optar igualmente por el look ochentero de los rizos zigzag pero con cuidado para ser respetuosas con nuestro cabello: los podemos hacer con trenzas y dejar que se sequen, o apoyarse con el secador.

COLOR

El rubio tostado será uno de los tonos más destacados, capaz de iluminar las puntas o la zona de contornos: “La clave es imitar el efecto sol, consiguiendo unos tonos vainilla o arena y más miel para la coronilla. Si la clienta lleva mechas anteriores, es mejor trabajar una terapia reequilibrante previamente, con el objetivo de limpiar todos los residuos de colores” – nos comenta Esther García-Rojo Tardón, de Sonia Atanes Hair Beauty, que añade además el canela spicy o el cereza amarena como tonos top para este verano: “El canela spicy es una base marrón con toques cobrizos ya sea a través del reflejo del tinte o aportando unas mechas matizadas en esos tonos, siempre teniendo en cuenta la base natural de la clienta sin variarla. El cereza amarena imita este tono mezclando el rojizo oscuro con toques de violín. Es importante realizar terapia de color para aportar la mayor reconstrucción y brillo a la fibra, ideal para mujeres morenas que buscan un look divertido”.

Respecto a las mechas, las flash lights cuentan con todo para triunfar, destinadas a mujeres castañas o morenas con el objetivo de iluminar principalmente la zona de contornos y puntas: “Se aclara un tono o tono y medio manteniéndolo en un reflejo o beige no demasiado frío, para obtener el máximo brillo y reconstrucción, por lo que se recomienda una terapia de sellado de mechas” – añade García-Rojo Tardón.

Otras mechas que repuntarán este verano son las teasy lights, que nacen de la fusión entre la mecha clásica y las balayage: “Hablamos de una técnica con la que se crean melenas multitonales con efectos tridimensionales. Se trabajan de forma irregular sin llegar a la raíz y de forma degradada de medios a puntas. Quedan perfectas en mujeres castañas y morenas ya que crean efectos muy naturales tipo sunbath, eso sí, no deben nunca notarse mucho, mejor si quedan como un toque de luz sutil y sofisticado” – señala David Lesur, de los salones David Künzle, que también nos habla de otras mechas que estarán muy en boga, las melting blonde: “ Son la transición de un tono oscuro a otro más claro a lo largo de todo el cabello, difuminándose de manera sutil para lograr un degradado que no se note. Es un tono difícil de detectar por su forma tan natural, muy apropiado para todo tipo de bases naturales y para personas que no quieren un cambio muy radical. Es preferible que se haga con pincel ya que no se buscan tonos muy potentes, pero sí un aclarado más global. El resultado es un reflejo a lo largo de la melena que se pierde en dicha melena”.