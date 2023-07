Los mejores destinos para olvidar a tu ex este verano

jueves 27 de julio de 2023 , 07:49h

El 29 de julio es el Día Internacional del Mal de Amores.

Olvídate de una vez de tu ex y sal a celebrarlo de la mejor manera posible: viajando.

Viajar solo está de moda. Y no solo porque lo acabes de dejar con tu ex. Según estudios recientes de la industria turística, que detalla un informe de Statista, “una de cada cuatro personas planea aventurarse en solitario” este año. Este dato no sorprende si se tiene en cuenta que “la cifra mundial de solteros se ha incrementado notablemente en la última década y muchos de ellos viven en países relevantes para el turismo emisor y el gasto turístico”, continúa el reporte. Sí, solteros. Si es tu caso, ya sabes, no estás solo. ¡Todo lo contrario! Tienes una extensa comunidad viajera por conocer y los mejores planes para alcanzarla gracias a Civitatis, la marca la marca referente en distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en los principales destinos del mundo.

No hay mejor excusa que hacerlo en verano. El 29 de julio se festeja el Día Internacional del Mal de Amores y, para que no sufras de eso, este año lo vas a celebrar viajando contigo mismo para encontrar, quién sabe, a una nueva alma gemela o para descubrirte y disfrutar a tu aire. “Flexibilidad para moldear el viaje, la sanación de ciertos traumas vitales o la interacción con los lugareños” son algunas de las motivaciones que mueven a los ‘single travelers’ de acuerdo con el estudio de Statista. Si eres uno de ellos, Civitatis tiene mil alternativas para ti pero estos son los diez destinos que los expertos en la plataforma señalan como idóneos. Toma nota de ellos y de las actividades más ‘top’ para explorarlos en soledad o con compañías inesperadas:

Nueva York, Estados Unidos

No hay una escapada más indicada para casos de mal de amores que la ciudad que nunca duerme, donde decir adiós a la rutina entre rascacielos, escenarios de series y películas, teatros de Broadway, restaurantes y bares de moda y cinematográficos hoteles de lujo. Es tal su ajetreo y la cantidad de cosas que pueden hacerse que no tendrás ni un minuto para pensar en tu ex pareja. ¿Andas un poco perdida o perdido? No hay problema. Este tour de Civitatis por los mejores bares con terraza de la Gran Manzana es todo lo que necesitas para ubicarte.

Berlín, Alemania

Joven, alternativa, liberal, experimental… Berlín es cuna de las tendencias artísticas y de la marcha nocturna europea en clubs como nunca has visto o en bares ‘underground’ que son un escaparate artístico urbano. Hay pocas ciudades en las que sea más fácil conocer gente con una cerveza en mano y para ello hay pocos escenarios como el famoso Icebar, creado con 70.000 kilos de hielo, cuya visita propone Civitatis.

Riviera Maya, México

Sol, maravillosas playas y hoteles, cultura y un epicentro de la fiesta frente al mar como es Tulum. La Riviera Maya mexicana tiene todos los ingredientes del mejor Caribe con multitud de planes y visitas turísticas para complementar cuando te canses de estar en horizontal. No dejes de mirar la posibilidad de nadar con tiburones en el paraíso que es Isla Mujeres. Civitatis te lo pone fácil. ¡Seguro conoces a un grupo de amigos divertidísimo para el resto de tu estancia!

Londres, Reino Unido

Si Nueva York no duerme en Estados Unidos, Londres tampoco lo hace en este lado del mundo. La capital británica es un hervidero de alternativas culturales, musicales y de ocio que es imposible conocer en un solo viaje. Siempre con alguna novedad a la que acercarse, puedes descubrir algunos de sus restaurantes cosmopolitas y de las cocinas del mundo que los nutren con este tour para ponerte las botas. Pruébalos todos y comparte impresiones con toda la gente que te acompañará.

Miami, Estados Unidos

La capital de la fiesta de Estados Unidos tiene, en realidad, muchos más motivos para acercarte a conocerla y es perfecta para ir sin pareja. Clubes nocturnos, playas diurnas, arte y diseño a raudales y restaurantes de lo más ‘cool’ son siempre un plan infalible en Miami. Para quitarte el estrés de la ruptura, nada como una dosis de adrenalina panorámica contemplando el ‘skyline’ mientras haces ‘parasailing’.

Bangkok, Tailandia

Aventura, playa, ciudades vibrantes, poblaciones rurales para quedarse a vivir en un retiro o islas paradisíacas. Tailandia lo tiene todo para que vayas solo o sola, con la tranquilidad de poder montarte el viaje a tu aire, improvisando, extendiendo estancia donde más te guste. ¡Por algo lo llaman el país de las mil sonrisas! Su cocina callejera, famosa en el mundo entero, está a tu alcance de manera sencilla en su espectacular capital, Comparte sabores y experiencias con más gente en este tour gastronómico en tuk tuk que no olvidarás nunca:

Bali, Indonesia

Coger olas a tu aire o en pandilla, tostarte al sol, imbuirte de la energía y la paz del centro de la isla, de sus artísticos pueblitos e imponentes volcanes, pasear serenamente por campos de arroz o internarte en la selva del norte para un viaje de aventura. Esto es lo que te recomienda Civitatis en una de las escapadas más buscadas por los solteros.

Ibiza, España

Compite con Mikonos por ser la isla de la fiesta por excelencia y se lleva la palma. Juerguista como pocas, Ibiza es más que sus archiconocidas discotecas y sus sesiones de los más famosos DJ pero esto, cualquiera lo niega, es un reclamo para desenfrenarse un poco y regresar con mil amigos nuevos. Durante el día, explora sus calas o apúntate, con Civitatis, a la fiesta Float Your Boat frente a una puesta de sol sin precedentes.

Ámsterdam, Países Bajos

Una de las capitales más turísticas y animadas de Europa, a pesar de su pequeño tamaño, es perfecta para socializar y conocer gente. Prepárate para coger una bici y pedalear de museo en museo, de bar en bar, y no olvides alquilarla con todas las garantías de Civitatis en este tour guiado. Te enamorarás de cada rincón.

París, Francia

Para enamorarte, eso sí, no hay otra como París. ¿Te extraña que esté en la lista de recomendaciones de Civitatis para solteros? París es la ciudad del amor y, por tanto, el destino perfecto para volverlo a encontrar. Piérdete por ella en soledad, pasearla es un lujo, y puede que en cada esquina te espere ese nuevo alguien especial tomando un cruasán y un café en la terraza de cualquier bistró típico. Para celebrarlo, compraros unas entradas para el emblemático Moulin Rouge y vivid vuestra historia de película. ¡Hay que ir una vez en la vida!