Farruquito y Juan El Moreno Con-Cierto Flamenco

Con-Cierto Flamenco es el nuevo espectáculo en el que Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito y su hijo Juan Fernández El Moreno, con once años, comparten escenario sin más cuerpo de baile que ellos dos…

Un espectáculo totalmente nuevo, en palabras del bailaor “porque además lo hemos diseñado en una forma donde tenemos unos patrones rítmicos musicales y una estructura y lo que pasa en medio va a ser muy improvisado y en forma de concierto lo que vaya pasando y trataremos de que cada día sea un espectáculo diferente, porque tengo la suerte de tener un elenco de primera y de cuna flamenca que sabe descifrar esos códigos rítmicos y musicales, por lo tanto la libertad es cien por cien.”

FARRUQUITO: Trataremos de que cada día sea un espectáculo diferente

¿Por qué eso de Con-Cierto Flamenco?

“El flamenco en si ha bebido de otras danzas, y mi abuelo Farruco era un enamorado de Fred Astaire, Gene Kelly… y yo he crecido con Michael Jackson, Barisnikov, Nureyeev y todos los grandes de la época de mi abuelo, de mi padre y de la mía y por eso es Con Cierto Flamenco, porque hay otras influencias de todo lo que yo soy en realidad. Tengo influencias de otras músicas y otras danzas, aunque lo mío sea el flamenco y siga respetando lo único que se hacer” …

Y frente a nuestras preguntas los dos bailaores, padre e hijo…

¿Qué sientes al ver a tu hijo bailando a tu lado?

Al final nos lo pasamos bien, porque es muy bonito verle la cara cuando estamos en el escenario, y ver esos ojos de preocupación, pero también de pasión … es una cosa muy difícil de explicar lo que siento.

¿Y tú, al bailar con tu padre?

Pues muchos nervios aparte de la responsabilidad que tengo para no descolgarme, para seguirle, aunque me mete caña, pero eso me gusta y me pongo muy alegre, muy apasionado y muy nervioso también, pero es muy bonito estar con él.

¿Qué te ha aportado bailar con tu hijo en este espectáculo?

Mucho. Yo, antes sufría mucho más bailando y gracias a mi niño me lo paso mejor. Él me ha aportado esa frescura y esa inocencia de un niño y ese punto un poco más desenfadado, como de estar en la casa o estar entre amigos y todo eso me lo ha aportado él.

Una curiosidad ¿quién baila mejor con once años?

Se señalan mutuamente…

Farruquito: Él

El Moreno: Él

Risas…

Farruquito:

Él, porque la facilidad que hay hoy, la información que hay hoy, el sentido rítmico que hay hoy, no lo teníamos antes, hoy lo tenemos mucho más fácil. Antes, cuando yo era un niño no había internet, ni YouTube y tenía que hacer lo que me dijera mi abuelo, y mi abuelo me tenía seis meses con el mismo paso, porque para él nunca lo hacía bien, hasta que a los seis meses me dijo que ya estaba… tenía quince años y me montó media soleá. Sin embargo mi niño con once años ya ha bailado cuatro o cinco palos diferentes.

No es la primera vez que haces un espectáculo con tu hijo

No, pero si es verdad que es el primero en el que le doy más responsabilidad. Porque siempre le he ido sacando porque me decía ¡papá quiero bailar un poco contigo” …

Interrumpe El Moreno con esos once años resueltos y espontáneos:

Pero lo que no es verdad es que yo bailo mejor, él es quien baila mejor…

FARRUQUITO: Yo, antes sufría mucho más bailando y gracias a mi niño me lo paso mejor

De nuevo risas…

Retomamos el hilo perdido…

Esta vez sí me ha dicho que quiere bailar conmigo en el espectáculo y que también quería tener su número…

Entiendo que baila algún número solo.

Sí, por alegrías, hace un poquito conmigo por seguiriyas y luego la caña…

El niño asiente las palabras de su padre…

Y en medio a ver que hacemos… remata Farruquito… Ya veremos.

En efecto no es la primera vez que ambos suben juntos a un escenario. Porque hay momento álgido de esa relación paterno-filial en el baile, y fue hace un par de años, en el Teatro Real de Madrid, cuando lo hicieron en un espectáculo que suponía el debut de Farruquito en ese coliseo, acompañado de Ketama y Antonio Canales, entre otros invitados de ese nivel, y su madre, la bailaora Farruca…

Farruquito, ¿cómo ha sido la evolución de tu baile desde que tenías veinte años hasta ahora?

¡Uf! Espero que haya cambiado en algo, - contesta con una gran sonrisa que se refleja en el hijo… y espero haber aprendido algo…

Sí que ha cambiado – se pone más serio- sobre todo la forma que vivirlo. Cuando tienes 20 años tienes una fuerza, una velocidad, unas ganas de estar demostrando todo el tiempo ese fuego que tienes en tu persona, en tu interior, pero cuando tienes cuarenta y uno intentas disfrutar las pequeñas cosas de otra manera. Disfrutas de estar en el escenario, yo, cuando salgo al escenario doy gracias.

JUAN EL MORENO: le digo “venga papa, que va a salir todo bien, que la gente es muy aficionada” y le meto ganas

Y la preocupación y la responsabilidad puede ser la misma, pero la filosofía es otra, me digo “este es tu momento Juan, disfrútalo, no pasa nada si te equivocas”, y lo más importante es que lo haga con honestidad, con el corazón, y que dé el cien por cien de cada día, que será distinto, pero sí es verdad que con mi niño me pasa una cosa, porque a veces no tengo ganas ni de salir a bailar, y lo veo y me entran ganas de salir a bailar.

¿Qué le dices a tu padre cuando ves que no tiene esas ganas?

Yo… primeramente tengo que hablarle con cuidado, por si está irritadillo…- Risas- porque entonces es mejor no hablarle…

Farruquito asiente esas palabras de su hijo, que termina diciendo…

Y cuando veo que está bien le digo “venga papa, que va a salir todo bien, que la gente es muy aficionada” y le meto ganas, la verdad…

Y qué supone para ti, con once años, actuar en este teatro

Mucho respeto, porque han pasado por aquí los más grandes, aparte de mi familia. En Madrid, encima que hay muy buena afición…

Y desde que te subiste al escenario en el Teatro Real, que eras muy pequeño, hasta ahora ¿cómo has evolucionado?

Eso no lo puedo contestar yo, porque no me doy cuenta, eso lo tiene que contestar él…

Responde, entre sonrisas, Farruquito:

Ha evolucionado en tomar la conciencia de que esto es algo que si te gusta de verdad tienes que ser responsable, y esa conciencia la está tomando ahora, pero siempre le digo que no pierda nunca la ilusión, y pasarlo bien…

Pero no tienes miedo por esa responsabilidad…

Sí. Cogí miedo desde que estuve en el Teatro Real, porque allí iba muy suelto, era muy chico, no tenía tanta presencia, y algunas críticas no me gustaron mucho, entonces intento trabajar mejor y a ver que me sale…

Pues eso es, va a salir un CON-CIERTO FLAMENCO, con ese baile de Farruquito (41 años) y El Moreno (11 años), que se va a poder disfrutar desde el día 23 de este caluroso mes de agosto, hasta el 3 de septiembre…

Y con ellos Montse Cortés, Mari Vizárraga, Ismael de la Rosa 'El Bola' y Juan Carrasco ‘Juañarito’ al cante, Yerai Cortés a la guitarra, José María Cortina al piano y Paco Vega a la percusión. Todo bajo la dirección de Farruquito. En el Teatro La Latina de Madrid.