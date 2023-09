Intercun reivindica la Carne de Conejo en el Concurso de Paella Valenciana de Sueca 2023

martes 12 de septiembre de 2023 , 08:33h

Arroz de Sueca, azafrán, judías, garrofón, ‘vaquetas’… y carne de conejo. La mejor paella valenciana siempre lleva este ingrediente saludable y de gran tradición gastronómica, conocido como el gran secreto de la Dieta Mediterránea. Y así lo ha reconocido una vez más la 62ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

De hecho, todos los participantes lo emplearon dentro de sus elaboraciones, para darles ese toque inconfundible de la receta original. Incluido, desde luego, el restaurante ganador del Primer Premio, Sequial 20, de la propia Sueca. “Su jugosidad y su intenso sabor funcionan de maravilla dentro de este plato estrella de nuestra cocina”, destaca la directora gerente de INTERCUN, Mari Luz de Santos. “Por eso, hemos querido estar muy presentes en este gran evento”.

En este marco, la periodista Flora González ha sido la encargada de entregar el Segundo Premio a la Mejor Paella, al chef Javier Blanc, del restaurante The Paella Guys & Co., de Vancouver (C anadá), en representación de la Organización Interprofesional de la carne de conejo, INTERCUN. Y es que esta ha sido uno de los patrocinadores del certamen, además de proveer este producto a todos los participantes.

De este modo, cocineros y público general han tenido oportunidad de conocer mejor tanto su versatilidad culinaria como sus beneficios nutricionales y sus métodos de producción, respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar animal. Un paso más en el objetivo de convertirlo en la nueva forma de cocinar en Europa.

Porque la carne de conejo no se distingue únicamente por su increíble sabor, sino también por una serie de propiedades que la hacen muy saludable. “Aporta muchas proteínas de alto valor biológico, tiene un bajo contenido calórico y, lo que es aún más importante: se trata de una carne blanca, con muy poca grasa”, repasa Mari Luz de Santos. Todo ello contribuye a que sea muy sencilla de digerir, por lo que se adapta a cualquier tipo de dieta.

En la mejor paella nunca falta la carne de conejo

Sueca es conocida como la capital de la paella, y el Concurso Internacional es uno de los eventos más importantes relacionados con este plato típico valenciano. Por eso, su receta oficial es la ‘biblia’ de todo buen maestro paellero. Y, como bien se indica en las bases del concurso, la carne de conejo es uno de esos ingredientes imprescindibles de toda paella que se precie.

INGREDIENTES (para 4 personas):

400 gr de arroz de Sueca

400 gr de Carne de Conejo

800 gr de pollo

1 docena de ‘vaquetes’ (caracoles)

Verdura: 400 gr de garrofón, 150 gr de tabella y 300 gr de judías

Aceite de oliva

1 diente de ajo pelado y picado

1 tomate maduro triturado

1 cucharada de pimentón

Azafrán en hebras

Sal

Ramita de romero (optativa)

ELABORACIÓN:

Cortamos el pollo y la carne de conejo en trozos regulares, los salamos, ponemos el aceite a calentar en la paella y los sofreímos muy bien y lentamente.

Una vez sofrita la carne, añadimos la verdura y la sofreímos.

A continuación, incorporamos el ajo, el pimentón y el tomate.

Seguidamente, vertimos 2 litros de agua y agregamos los caracoles.

Dejamos cocer todo durante 10 minutos.

Después, ponemos las hebras de azafrán y el arroz repartido por toda la superficie de la paella, dejando cocer a fuego muy vivo durante 8 minutos.

Quitamos el fuego con la finalidad de que se cueza a fuego lento durante 10 minutos más, para que coja el punto de socarrat.