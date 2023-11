Ana Paola de la Cruz: La Catrina nació como una burla hacia quienes querían ser europeos

El día 1 de noviembre subió al escenario de la Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez, Madrid, “DIA DE MUERTOS, EL MUSICAL”, por ese único día y con las entradas agotadas mucho antes …

Ana Paola De La Cruz, es la autora de esa obra junto a Tania Sierra.

El Día de Muertos sirve para volver a contactar con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros…

Esta mujer es diseñadora de Interiores, Restauradora de antigüedades, fundadora y directora artística de la Compañía de Danza Folklórica Leyendas de México.

Es originaria de Torreón, Coahuila.

“Mi abuelo, pianista, fomentó mi amor por la música y las artes. El baile tomó gran parte importante de mi vida desde pequeña.”

Llegó a Madrid en octubre del 2008.

“Aterricé con el corazón partido en dos por separarme de mis seres más queridos, pero llena de sueños, ilusiones y una emoción tremenda por comerme el mundo.”

Hemos querido que Ana Paola nos contase algunas curiosidades de ese Día de Muertos…

¿Qué supone para México esa fecha del 1 de noviembre?

“El Día de Muertos para México es una de las fechas más importantes que tenemos en nuestro país, es un día de nostalgia, porque nosotros también lloramos a las personas que han fallecido, y ese día sirve como excusa para volver a contactar con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros…”

Para eso se monta un altar con muchos significados …

“El Altar se compone de varios elementos, y uno de los más importantes son los gustos, lo que les gustaba comer y beber, con lo que se entretenían, alguna prenda que les gustaba y por eso se pone ahí, porque, digamos que, en nuestra creencia ese día va a venir para estar con nosotros y queremos que esté a gusto. En resumen es como un homenaje a esas personas que ya no están con nosotros y queremos recordarles y así les damos un gusto y los recordamos.”

¿Y el musical que nos cuenta?

“Es una necesidad que teníamos de explicar lo que es y lo que significa para nosotros sin tener que estar narrándolo, si no que se pueda ver y se va a enlazar baile tras baile y se puede seguir esa narración sin necesidad de hablar, y viendo toda la obra se va a entender todo el proceso del Día de Muertos, como se celebra y como se vive este día en México y lo que significa cada elemento que se ven en un altar.

Así se va a poder entender lo que suponen los elementos que están en este altar que hemos instalado en el teatro, desde qué supone la comida; qué significa el papel picado, que se pone tan ligero porque es como cuando pasan las almas y se mueve con el paso del viento; que supone la flor de cempasúchil, que es una flor de temporada, que es de nuestro país y que inunda las calles de México con su olor y su color amarillo y naranja en estas fechas.

Además la gente va a entender por qué se maquillan así las Catrinas, y queremos explicar quién fue la Catrina y quién la creo, porque aunque ahora está de moda, nació como una burla hacía las personas indígenas que querían ser europeas, y así se les decía que no renegasen de sus raíces. Y por último dar a entender que por muchas joyas que te pongas y vestidos caros, todos vamos a acabar en el mismo sitio y todos vamos a acabar como esos esqueletos, que ya no tienen nada y esa es la esencia del musical, de hecho esto queda reflejado en una de las canciones del musical, que es una parodia y una crítica social que cuenta que aunque seas un comerciante, un vendedor, un escritor, ‘vengo a por todos y me llevo a todos, no perdono a nadie’. El musical es una montaña de emociones y sentimientos y está muy bien y la van a vivir todos los espectadores.”

Entonces la protagonista es la muerte…

No, no es la muerte, realmente la protagonista en la Catrina, tal como lo acabo de explicar, que nació como una caricatura que se creo para burlarse de ciertas gentes y que se ha terminado convirtiendo en un icono representativo del Día de Muertos.

¿Cuánto tiempo te ha costado sacar adelante esta obra?

Dos años -comenta entre sonrisas –, pero no he estado sola, he estado junto a la directora Tania Sierra. Somos dos creativas que hemos estado trabajando arduamente y hemos querido hacer una fusión de folclore con contemporáneo.

“Día de Muertos” el musical se estrena en el Fernán Gómez …

Se estrena a esta escala con este número de personas, bailarines y es la primera vez que se va a ver en Madrid, con las entradas agotadas y eso nos pone muy contentas porque la aceptación ha sido total.

Para acabar, una curiosidad, ¿la película “Coco” tiene algo que ver con la verdad del Día de Muertos?

Sí, claro que tiene que ver. Hay que reconocer que la hicieron muy bien, se informaron muy bien. Incluso el pueblo en el que sitúan la acción existe realmente y cada referencia que sale es real. Y la película cuenta una historia bonita, incluso me gustó mucho porque aunque no es mexicana se empapó del mundo del Día de Muertos y de México.

Creo que antes no había tanto conocimiento de que significaba ese día para nosotros y la gente lo confundía mucho con la muerte, con la santa muerte, y había mucha confusión, porque pensaban que hacíamos una fiesta, pero hay que decir que no es una fiesta, que ese día es, en definitiva, un homenaje a nuestros seres queridos muertos.