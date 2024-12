A patinar sobre hielo en Madrid

miércoles 04 de diciembre de 2024 , 17:24h

La pista de Matadero Madrid abre al público desde el próximo viernes hasta el 6 de enero y el espacio en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles estará disponible a partir del sábado 14 de diciembre…

Pero hay otras más …

Fieles a su cita con la Navidad, las pistas de hielo del Ayuntamiento de Madrid retoman su protagonismo dentro de la extensa programación diseñada para estas fiestas. Convertidas ya en una tradición, ofrecen a madrileños y visitantes de todas las edades la oportunidad de disfrutar de una actividad única en un ambiente festivo.

Matadero Madrid se reafirma como uno de los epicentros de la Navidad en la capital. Su pista de hielo al aire libre, con unas instalaciones de 600 m², es una de las mayores de España y el lugar perfecto tanto para quienes se calzan los patines por primera vez como para los patinadores más experimentados. Desde el 6 de diciembre y hasta el 6 de enero, esta pista será el escenario ideal para disfrutar de momentos de diversión y emoción en familia.

El acceso a la pista tendrá un precio de 6,5 euros por pase de 30 minutos, incluyendo el alquiler de patines. Los guantes (obligatorios) están disponibles por 1,6 euros, los elementos de apoyo al patinaje de niños (andadores) por 2 euros y los cascos se facilitan sin cargo adicional. Las entradas y los horarios están disponibles en las taquillas del recinto y en la página www.navidadmadrid.com.

Además, en Matadero Madrid nevará todos los días, desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero, a partir de las 18:00 horas, añadiendo un toque especial a una programación repleta de actividades. Los visitantes podrán disfrutar de iniciativas para toda la familia y edades, desde instalaciones participativas y espectáculos de magia hasta talleres de ilustración, experimentación, creación artística, diseño, artesanía, escultura y máscaras. También podrán disfrutar de artes escénicas, juegos, zona de foodtrucks y un sinfín de experiencias para todos los gustos y públicos. También habrá espectáculos al aire libre pensados sólo para los más pequeños, acompañados de una cuidada y variada propuesta musical.

Cibeles sobre hielo

Otra de las opciones destacadas es la pista de patinaje sobre hielo del Palacio de Cibeles, ubicada en la Galería de Cristal del edificio CentroCentro, que estará abierta al público, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Desde 2012, este espacio se ha convertido en un referente de la Navidad madrileña de la capital.

Con 400 m² de superficie, la pista de Cibeles invita a deslizarse en un entorno único. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del recinto (a 6,50 euros cada 30 minutos) y en www.navidadmadrid.com.

En esta edición, la Galería de Cristal se convertirá además en el mayor escaparate del comercio local madrileño gracias al compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el pequeño comercio de la capital enfocado en la tematización de la Galería y la propia pista de hielo, bajo la campaña “Tu Navidad, a la vuelta de la esquina” y la imagen del programa “Todo está en Madrid”, promovido por el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda con el propósito de apoyar al comercio y la hostelería de la ciudad.

Pero hay otras:

la de Plaza de España (La Navideña), la de Colón de Javier Fernández, las de los distritos... ¡Descubre esta Navidad la pista de hielo del Riyadh Air Metropolitano, una de las más grandes de Europa!

La Plaza de España acoge de nuevo una pista de hielo natural al aire libre de 450 m2 dentro del recinto denominado La Navideña, un proyecto que incluye una feria de artesanía y puestos gastronómicos de primer nivel. La pista estará abierta estas navidades del 23 de noviembre al 6 de enero de 2025.

Un año más, el patinador Javier Fernández promueve una pista de patinaje en la Plaza de Colón que hará disfrutar tanto a pequeñas y pequeños, como a mayores del deporte más navideño desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2025. Además de una oportunidad única para pasar un buen rato, parte de la recaudación se donará a Down España, la Federación Española de Síndrome de Down cuyo objetivo es facilitar la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de su vida.

Del 29 de noviembre al 6 de enero regresa la Navidad a los jardines del hotel Rosewood Villa Magna. Un año más este hotel ha preparado un escenario invernal que incluye una pista de patinaje para el disfrute de todas las edades.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano acoge por Navidad una de las pistas de patinaje más grandes de Europa con más de 4760 m² de hielo alrededor del césped y capacidad para albergar a más de 1500 patinadores simultáneos. Del 21 de diciembre al 5 de enero de 2025 se podrá disfrutar de una experiencia que también cuenta con talleres para niños y adultos, espectáculos de luces sobre hielo y otras sorpresas.

Y durante todo el año:

Pista de patinaje sobre hielo de dimensiones olímpicas, situada en el centro comercial Palacio de Hielo.

¡A patinar y a disfrutar!