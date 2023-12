EUROPA Ampliar Piscina exterior Castilla Termal Brihuega para disfrutar del lujo al estilo castellano Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram



























Una escapada de desconexión en un ambiente sobriamente lujoso; donde poder disfrutar de un retiro termal, rural y también gastronómico. Todo ello es posible vivirlo y experimentarlo en Castilla Termal Brihuega, el primer hotel de cinco estrellas en la provincia de Guadalajara, situado en la parte más alta del bonito municipio de Brihuega, llamado el Jardín de La Alcarria, declarado Conjunto Histórico Artístico hace 50 años. Se trata de la última apertura de la cadena Castilla Termal, convirtiéndose en el quinto alojamiento de la misma, todos ellos hoteles-balneario. Algo de historia La cadena hotelera ha recuperado una auténtica joya de la arquitectura industrial del siglo XVIII, la Real Fábrica de Paños de Brihuega, un regalo de los Borbones por el papel relevante que jugó esta villa castellana en la Guerra de Sucesión, por ello y por su tradición textil se decidió concederles la instalación de una industria para la confección de tejidos de uniformes militares. Se trata de un edificio único en el mundo, de diseño circular, que el rey Fernando VI inauguró en 1750. Pero durante la Guerra de la Independencia fue saqueada y pasó a ser usado como cuartel francés. En 1835, la Real Fábrica de Paños de Brihuega cierra sus puertas después de 85 años de vida. En 1840 pasa a manos privadas y vuelve a abrir sus puertas para continuar con la fabricación de telas hasta la Guerra Civil en 1936. Es por ello la indudable importancia y el significado de la Real Fábrica de Paños para el municipio de Brihuega. En 2023 La Real Fábrica de Paños abre de nuevo: Castilla Termal Brihuega Castilla Termal Brihuega te acoge entre sus poderosos muros de piedra y con su penetrante aroma a lavanda, que consigue transportarte desde la llegada a un agradable estado de calma. De este modo comienza esta relajante estancia en un rincón donde historia, tradición, descanso y excelencia se unen para que el cliente viva experiencias sensoriales y gastronómicas inolvidables. Desde InoutViajes pudimos comprobar que desde la llegada a Castilla Termal Brihuega nos acogió la majestuosidad de este histórico edificio, restaurado con elegancia, sin haber perdido su idiosincrasia, respetando los elementos y materiales originales del inmueble, como son los muros de piedra, las escaleras y los techos de madera. Breve recorrido por Castilla Termal Brihuega Iniciamos este recorrido en su espacioso lobby, aquí nos encontramos con una recepción muy cercana al cliente, formada por dos mesas, que transmite proximidad en el trato. Comprobamos que en la decoración se han mantenido algunas antiguas tinajas de tintes de la Fábrica de Paños, presentes en algunos pasillos y rincones del hotel. Sus 78 habitaciones, de las cuales 38 son suites, presentan un estilo minimalista. La sencillez y la simplicidad en su distribución las hacen cómodas y a la vez tremendamente elegantes. Sus altos techos y robustas paredes junto a sus enormes ventanales con vistas a La Alcarria, nos envuelven en un espacio de silencio y relajación. A excepción de su tamaño, todas tienen una decoración similar con un toque actual que se integra perfectamente con el entorno de la época. Además, todas ellas tienen preciosas vistas a los jardines, al pueblo o al valle. En la última planta, donde estaban las viviendas de la fábrica, las habitaciones mantienen una forma abuhardillada, estas son especialmente acogedoras. Además, Castilla Termal Brihuega dispone de espacios para celebrar eventos y reuniones, por una parte las áreas exteriores, en los Jardines Románticos de la Real Fábrica de Paños, declarados Bien de Interés Cultural, donde el hotel ha añadido una piscina infinita con unas vistas envidiables. Además, ofrece el versátil Salón Hilanderas, en honor a uno de los oficios tradicionales que la Real Fábrica de Paños que se mantuvo vivo a lo largo de los siglos, situado en la zona de la estructura original del edificio. Un maravilloso lugar con una superficie de más de 300m2, que puede albergar cualquier tipo de reunión con una capacidad de hasta 240 personas. Pasemos a la zona más destacable y deseada por los clientes del alojamiento, por supuesto, su área Wellness. El agua es la protagonista de las experiencias de la cadena Castilla Termal, sus piscinas son el corazón de cada uno de sus hoteles. El equipo desarrolla en cada establecimiento protocolos específicos que se adaptan a la historia y las peculiaridades de la zona. A las aguas minero medicinales de Castilla Termal Brihuega se añaden tratamientos especialmente diseñados con recursos autóctonos como la miel, la lavanda e incluso las telas, que juegan un papel esencial para conducir al cliente a un placentero viaje sensitivo. La zona de tratamientos cuenta con once cabinas, entre ellas una con dos camas para masaje vichy, otra con dos bañeras y otra con futón para realizar tratamiento tailandés. Los terapeutas que realizan las terapias están formados en diferentes disciplinas (técnicos de wellness, esteticistas, quiromasajistas, osteópatas, nutricionistas). ¡Ojo¡ recordar que el masaje 1750 es el tratamiento exclusivo y estrella de Castilla Termal Brihuega. Se trata de un masaje único, inspirado en la Real Fábrica de Paños construida en 1750. Esta antigua fábrica nos acompaña en este tratamiento diseñado especialmente para liberar tensiones, eliminar estrés y recuperar flexibilidad. Los armónicos movimientos y estiramientos realizados con telas, junto con un envolvente aroma, crea una excelente experiencia. Es todo un lujo experimentarlo, al igual que disfrutar de sus tres piscinas: la termal, el jacuzzi y la piscina exterior, todas ellas listas para vivir una fantástica experiencia de bienestar y relax. El espacio de wellness y spa de Castilla Termal Brihuega también se integra perfectamente en el edificio histórico en el que se han recuperado algunas tinas antiguas para ofrecer una experiencia más auténtica y diferenciadora de relax y desconexión. Pasemos ahora a otras de las zonas claves del hotel, La Redonda, es el núcleo del hotel, donde todo converge. Una maravillosa zona cubierta con una fantástica cúpula, que le otorga un ambiente muy espacial, sobre todo por la noche. Restaurante y cafetería con una cuidada distribución, es una de las zonas más especiales del edificio, bajo su emblemática cúpula. Un espacio en el que es posible disfrutar de exquisiteces culinarias únicas gracias a su menú elaborado con productos autóctonos y de temporada de La Alcarria. Un lugar gastronómico inspirado en la raíz culinaria de Castilla-La Mancha, con platos auténticos elaborados con productos de proximidad y temporada, donde la materia prima de alta calidad es la base una cocina que combina lo tradicional con lo vanguardista. La gastronomía es uno de los valores destacados de Castilla Termal, con una carta compuesta por deliciosos platos a los que se acompaña de vinos cuidadosamente seleccionados entre los mejores vinos locales, nacionales e internacionales. Respecto a los caldos que ofrece su carta destacamos el Vino Converso (D.O. Ribera del Duero), un tempranillo Crianza fruto de una cuidada vendimia, se trata de un vino que no se comercializa, tan solo está disponible para disfrutarlo durante la estancia en los hoteles Castilla Termal. Unas líneas sobre el origen de este vino: bajo los muros del Monasterio de Santa María de Valbuena, en pleno corazón de la Ribera del Duero (Valladolid), los monjes de la orden cisterciense, precursores de los vinos de la Ribera del Duero, eran ayudados en algunas ocasiones por personal no religioso que trabajaba a cambio de comida y cobijo; eran "los conversos". En honor a ellos, nació el Vino Converso D.O. Ribera del Duero variedad 100% Tempranillo Crianza. Criado en barrica de roble francés y americano durante 12 meses y elaborado con una selección de las mejores uvas cultivadas en las zonas altas del viñedo, las que producen los frutos más sobresalientes. Su añada cuenta con una producción limitada a 20.000 botellas. Un proyecto solidario con el entorno cultural y humano Una de las estrategias más importantes de Castilla Termal es mirar por el mantenimiento y la fijación de la población en el medio rural. Es por eso que sus hoteles huyen de los grandes núcleos urbanos y el equipo que pasa a formar parte de cada uno de ellos se contrata del entorno más cercano. Además se ofrece gastronomía de km 0, el pan llega cada día de un obrador del pueblo, la carne se compra al carnicero de Brihuega…eso solo por poner algún ejemplo. Se trata de un proyecto que tiene entre sus objetivos ayudar al empleo en zonas rurales y acercar a productores y artesanos locales. Brihuega La pintoresca localidad de Brihuega es conocida como ‘El jardín de La Alcarria’ y ‘La Provenza española’ por la belleza de sus campos de lavanda; un fantástico espectáculo de la naturaleza que atrae a miles de visitantes durante la época de floración. La historia juega un papel determinante en este municipio alcarreño, que cuenta con un cuidado y hermoso patrimonio histórico y cultural que desde 1973 goza de la declaración de conjunto histórico-artístico y su Ayuntamiento, la Iglesia de San Simón y la propia Real Fábrica de Paños son Bienes de Interés Cultural (BIC). A esos atractivos se suman otros como el Castillo de Peña Bermeja o las cuevas árabes datadas entre los siglos X y XI. De sus ocho kilómetros de extensión, en torno a 700 metros están abiertos a las visitas turísticas. Además se puede visitar el Museo de Historia Local, el Museo de Miniaturas del Profesor Max o el del Museo de la Miel de La Alcarria, muy próximo a Brihuega, así como visitar localidades como Hita o Torija, que desbordan belleza e interés histórico y cultural, También se pueden realizar diferentes rutas entre las que destaca la de los Pueblos Negros de Guadalajara. Sólo nos queda recomendar Brihuega como destino y este alojamiento para disfrutar del encanto de un edificio histórico, su spa y sin duda de su comida. Animaros. CASTILLA TERMAL BRIHUEGA ***** º de la Fábrica, 14 A, 19400, Brihuega, Guadalajara Teléfono +34 949 702 702 Email [email protected] WEB FACEBOOK LINKEDIN INSTAGRAM No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.