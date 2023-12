URBANAS Ampliar Navidad en Australia: Fiesta en la playa Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram



















La Navidad en Australia es una de las Navidades curiosas, ya que se celebra en pleno verano y coinciden con las vacaciones escolares que duran un mes y medio (principios de diciembre a finales de enero). Es típico de este país celebrar las fiestas en la playa, en bañador y organizando barbacoas con amigos y familiares. En Australia celebran la Navidad igual que en Reino Unido, ya que tienen estrechos lazos culturales. Montan árboles de Navidad, cantan villancicos y preparan los mismos platos como el tradicional pavo asado con patatas y verduras. La diferencia es que lo celebran en verano, ya sea en el jardín o en la playa. Es muy normal ver los días 25 y 26 de diciembre ver a los australianos en la playa en bañador y con gorro de Papá Noel. En Australia celebran la Navidad igual que en Reino Unido, ya que tienen estrechos lazos culturales Las mejores ciudades de Australia para celebrar la Navidad Sídney es destino fantástico para celebrar la Navidad, es la ciudad más grande y cosmopolita de Australia. Encontrarás en sus calles luces navideñas deslumbrantes, tiendas y podrás hacer surf en la famosa Bondi Beach. Otro destino es Melbourne, allí encontraras museos, galerías, tiendas de ropa, bares y se celebran unos famosos conciertos al aire libre “Carols by Candlelight”. Miles de personas se reúnen en las calles con velas para cantar villancicos el día de Navidad. Perth está en la costa occidental del país y cuenta con impresionantes playas de arena blanca. En la ciudad de Cairns las temperaturas suben mucho en diciembre y es un lugar ideal para los amantes del sol. Si quieres pasar tiempo al aire libre visita la selva tropical, practicar submarinismo o esnórque en las atracciones más naturales del mundo. El pueblo surfero de Noosa es uno de los rincones naturales más emblemáticos del país, puedes visitar a los famosos koalas en el Parque Nacional de Noosa. Si quieres seguir los pasos de los surfistas visita el paraíso costero de Byron Bay. Actividades navideñas veraniegas En Australia se realizan actividades similares a las tradiciones europeas o americanas pero en un ambiente veraniego. Tradicionalmente se celebra con la familia reunida en torno a la mesa disfrutando de deliciosos platos. En cambio, hay personas que prefieren hacer barbacoas de mariscos y pescados en la playa. A los australianos les gusta hacer diversas actividades con motivo de la Navidad, pero en un contexto veraniego, realizan muñecos de nieve en la arena. Podrás ver a Santa Claus que llega en tabla de surf y reparte los regalos a los más pequeños. Añaden árboles de Navidad en la playa y los australianos van en bañador y gorros navideños. Utilizan nieve de mentira para las decoraciones navideñas.s y contarle lo bien que se ha portado durante el año. En Australia se realizan actividades similares a las tradiciones europeas o americanas pero en un ambiente veraniego A Papa Noel hay que visitarlo personalmente, hay que olvidarse de enviar carta, los regalos se los pides directamente a él. Familias van con sus hijos a los lugares donde saben que estará y sacar fotos y contarle lo bien que se ha portado durante el año El día 26 de diciembre Boxing Day Es una tradición en Australia que este día las clases más adineradas hicieran regalos y donaciones a los más necesitados. Estos se hacían en una caja por eso el nombre de box. Fin de Año en Australia El Fin de Año en Australia se celebra al aire libre. Debido a las altas temperaturas y a la falta de nieve lo convierten en el escenario ideal para disfrutar los famosos fuegos pirotécnicos de Sídney. Uno de los lugares turísticos más famosos del país es la emblemática Sídney Opera House y el Harbour Brige. Existen varias locaciones (unas de pago y otras no) en el que se pueden observan los fuegos artificiales en todo su esplendor. Desde la seis de la tarde se puede disfrutar de diferentes actividades para recibir el Año Nuevo. Además de los fuegos se pueden ver avionetas dibujando figuras en el cielo, proyecciones en pantallas gigantes con imágenes y videos. Después la mejor forma de cerrar el año es acudir alguna fiesta para bailar con tus amigos. Puede elegir entre una gran variedad desde eventos en Harbour Birge y sus fantásticos menús, hasta reuniones en el parque más tranquilas y al aire libre. Comida típica de Navidad La comida típica navideña en Australia es el resultado de la mezcla de culturas que hay en el país. Destacando la gastronomía inglesa. Un plato principal es la carne asada (pavo o pollo) acompañado de verduras. Mariscos variados como gambas, ostras y vieiras. Los postres más populares son el pudding y los mince pies (pasteles de fruta). Estos últimos se compran en las panaderías o supermercados, en cambio el puddind de ciruelas se cocina en casa. La gran protagonista en las fiestas navideñas es la Pavlova un tarta de merengue con frutas que no puede faltar en ninguna mesa ni picnic. ¿Cuándo comienza la Navidad en Australia? En Australia, las personas comienzan los preparativos navideños en noviembre, para luego entrar en pleno apogeo en diciembre, cuando los días son calientes y soleados y muchos disfrutan de la playa. Las barbacoas son populares en Australia y, en algunas ocasiones, reemplazan un almuerzo o cena tradicional. El día de Navidad, que cae en medio de las vacaciones de verano del país, se celebra el 25 de diciembre. Los australianos celebran hasta que se acaba el mes, dado que valoran mucho a sus seres queridos y buscan cualquier excusa para celebrar con ellos. ¿Quién celebra la Navidad en Australia? Australia es un país muy diverso. De hecho, su población profesa más de 100 religiones. El cristianismo es la más importante, dado que el 51% de sus ciudadanos la profesa. Inmigrantes británicos e irlandeses desempeñaron un papel importante en el desarrollo de iglesias, escuelas y orfanatos a principios del siglo XIX. Desde la década de 1970, ha habido un aumento constante de religiones no asociadas con el cristianismo. Además, muchos australianos hoy en día no se consideran religiosos. En lo que respecta a las tradiciones navideñas, es común toparte con personas que no se identifican como cristianos participando en las celebraciones. Tradiciones navideñas australianas populares Cantar villancicos a la luz de las velas. A Papa Noel hay que visitarlo personalmente, hay que olvidarse de enviar carta, los regalos se los pides directamente Una tradición popular en Australia es cantar villancicos a la luz de las velas, lo que suele hacerse anualmente en Nochebuena. Esta alegre celebración reúne a personas de todas las edades al aire libre, preferiblemente en un parque. Los australianos cantan villancicos interpretados por cantantes y/o una orquesta, mientras sostienen velas. De ahí su nombre «a la luz de las velas». Los fondos recolectados de los boletos, donaciones y venta de velas van a Vision Australia, un proveedor líder en servicios para personas con ceguera y baja visión. Disfrutar de las fiestas y celebraciones navideñas. En las semanas antes de Navidad (e incluso los días después del festivo) suelen haber muchas fiestas y celebraciones. Las reuniones navideñas de todo tipo, incluyendo fiestas de trabajo y celebraciones personales, son cada vez más populares. Se espera que los invitados lleven un plato de comida y/o bebidas. ¡Papá Noel llega a la ciudad! El 25 de diciembre y el día oficial de Navidad en Australia es el día en que Papá Noel les trae regalos a los niños de todo el país. Las familias australianas le dejan galletas la noche anterior como agradecimiento por entregar sus regalos y llenar sus calcetines con todo tipo de sorpresas. Celebrar el Boxing Day. El Boxing Day, que tiene orígenes británicos, se celebra el 26 de diciembre. En Australia, es un día festivo en el que se llevan a cabo muchos eventos. Uno de los eventos más importantes es el test cricket del Boxing Day; un partido de cricket muy importante que se juega en el Melbourne Cricket Ground. Otro evento importante es la carrera de yates de Sydney a Hobart, que se transmite en estaciones de televisión de todo el país. De hecho, esta carrera atrae a más espectadores que cualquier otra carrera de yates del mundo. Fiesta en la playa Bondi. Miles de personas disfrazadas van a la playa Bondi (Bondi Beach) en Sydney cada año para celebrar la Navidad. Muchas usan gorros de Papá Noel y celebran el día comiendo, haciendo deporte y surfeando. ¡Se colocan árboles de Navidad a lo largo de la playa para ambientarla y celebrar la época más maravillosa del año! Jugar cricket. No solo los profesionales juegan cricket. Muchas familias australianas también disfrutan de jugar contra sus amigos y familiares. Juegan antes, después y/o mientras se prepara el plato principal del banquete. Decorar las casas. Las decoraciones navideñas son muy importantes, dado que esparcen la alegría y emoción de la temporada. La gente decora un árbol de Navidad, ya sea real o artificial, en sus hogares con adornos, bastones de caramelo y oropel. Se colocan árboles de Navidad a lo largo de la playa para ambientarla y celebrar la época más maravillosa del año Es común que se coloquen regalos debajo del árbol en las semanas anteriores a la Navidad. Además, a los australianos les encanta decorar varias áreas de sus casas. Los calcetines navideños son muy comunes. Suelen reservarse para los niños y llenarse de dulces y obsequios pequeños. También se suelen colgar guirnaldas de las puertas exteriores. En los centros comerciales, restaurantes, hoteles y lugares de todo tipo, decoran semanas, incluso meses, antes del festivo. Disfrutar de un banquete al aire libre. La comida y bebida son muy importantes en las festividades navideñas de Australia. Para el almuerzo, además del tradicional pollo o pavo asado, las parrillas, que consisten en mariscos frescos (especialmente langostinos) o carne, con ensalada como acompañamiento, son muy populares. En lo que respecta al alcohol, la cerveza es una opción popular entre los hombres, mientras que las mujeres normalmente optan por vino o champaña. Dado que hay muy buen clima esta época del año, a los australianos les gusta sentarse al aire libre bajo el cálido sol para almorzar con sus seres queridos. 