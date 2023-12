Descubrir las interioridades de la gastronomía vienesa

lunes 18 de diciembre de 2023 , 09:33h

Descubra los entresijos de la gastronomía vienesa: Diferentes cursos y talleres de cocina le permiten experimentar de primera mano las exquisiteces culinarias de Viena.

El Wiener Schnitzel es la quintaesencia de la cocina vienesa. ¿Cuál es su secreto? Quien esté interesado en averiguarlo puede participar en un curso sobre Schnitzel en el restaurante Meissl & Schadn, ubicado en la Ringstraße de Viena. Los asistentes aprenden a ablandar un Schnitzel y a empanarlo correctamente. El curso de cocina termina con una comida conjunta a base de Schnitzel y con la entrega del título «World Class Schnitzel Maker» a cada participante.

Serie de vídeos «Hungry for More»

Sin embargo, cuando se trata de empanados, Viena tiene mucho más que ofrecer además de Schnitzel. Así lo muestra la Oficina de Turismo de Viena en el episodio «Beyond Wiener Schnitzel» de la serie de vídeos «Hungry for More». Este episodio trata de la comida empanada más allá del Wiener Schnitzel. Y el vídeo lo deja claro: En Viena se empanan todo tipo de cosas, incluso el goulash. En el vídeo, Lukas Mraz, presentador de la serie y chef del restaurante Mraz & Sohn, galardonado con dos estrellas Michelin, nos lleva a los lugares más auténticos de la ciudad. Él y la mejor chef de Zúrich, Elif Oskan, degustan exquisiteces rebozadas. Una auténtica experiencia entre los bastidores de la gastronomía vienesa.

Los Knödel, en todas sus variedades, desde dulces a salados, son también una parte importante de la cocina vienesa. Aquellos que lo deseen pueden aprender a prepararlos en los seminarios sobre Knödel organizados por Stefanie Herkner. Stefanie Herkner es una amante de la cocina vienesa, tal como se puede comprobar en su propio restaurante «Zur Herknerin». Esta entrañable chef organiza seminarios en los que comparte sus conocimientos sobre los secretos que se esconden tras el Knödel. Dependiendo de la temporada, Herkner y los participantes preparan Knödel de espinacas, requesón, praliné, albaricoque o ciruelas. También enseña a preparar Nockerl para sopa de albóndigas de sémola. Todo elaborado con ingredientes ecológicos.

Descubra las pastelerías de Viena

Otra posibilidad es conocer lo que se esconde tras los dulces típicos de Viena. El Apfelstrudelshow en la cocina abierta del Café Residenz en el Palacio de Schönbrunn es un clásico entre aquellos que visitan Viena. Allí, los maestros pasteleros muestran cómo se prepara un Strudel de manzana al estilo vienés y de forma artesanal. El Apfelstrudelshow desvela los secretos que se esconden tras la masa del Strudel. Naturalmente, nadie se marcha sin degustar este delicioso pastel. Si quiere probar a hacer Strudel de manzana usted mismo, también puede asistir a un curso de Apfelstrudel. Se podrá llevar a casa tanto la receta como el pastel.

El Strudel en el punto de mira en «Hungry for More»

El último episodio de la serie de vídeos «Hungry for More» de la Oficina de Turismo de Viena también gira en torno al Strudel. El famoso chef Lukas Mraz vuelve a apostar por la experimentación en esta serie sobre Strudels. En el Meierei del Stadtpark, no duda en rellenar un Strudel con pepino melón, manzana, salsa de chile dulce, sriracha, jengibre, lima, ron, canela, cardamomo, agracejo y el sentido del humor por el que es tan conocido. No obstante, en este episodio también se sirven Strudels salados con carne, vísceras o incluso morcilla. Sin duda, un lado experimental de la cocina vienesa.

El Kipferl vienés está rodeado de leyendas. Los panaderos vieneses del siglo XIX llevaron esta pasta a París, donde se perfeccionó hasta adoptar la forma del cruasán. No obstante, el Kipferl vienés original sigue formando parte de la famosa tradición panadera de la ciudad. En los cursos de repostería de Kruste & Krume enseñan a elaborarlo, aunque no sólo eso: En su programa también figuran cursos para preparar Apfelstrudel, Striezel esponjoso, galletas navideñas, buñuelos de carnaval y panecillos.

Si lo que busca es preparar pasteles al estilo de la abuela, los cursos de repostería de la Vollpension son la elección correcta. La Vollpension es un café intergeneracional que se puso en marcha para combatir la pobreza en la vejez. En él, las personas mayores preparan pasteles y tartas y los sirven junto con sus historias personales. También ofrece cursos de repostería con personas mayores. En vísperas de Navidad, la actividad principal se centra en las galletas navideñas, aunque la Vollpension también ofrece cursos para aprender a preparar tartas y pasteles. Se puede participar tanto en el estudio de repostería de Viena como virtualmente.

Dulce Viena

El Zuckerlwerkstatt ofrece una visión completamente distinta de los dulces vieneses. Aquí, los caramelos se elaboran a mano según recetas centenarias. En el taller demostración de la Führichgasse, los visitantes pueden ver cómo se elaboran los caramelos a la vez que conocen los secretos del oficio caramelero de Viena. La visita también incluye una degustación.