Inverfest 10 inaugura el 2024 con 120 propuestas de música en vivo

Tras algún adelanto durante el mes de diciembre, el festival de invierno de Madrid da comienzo el próximo 6 de enero y desarrollara el grueso de su programación hasta el 9 de febrero.

Con motivo de su décimo aniversario, Inverfest se había propuesto superarse. Solo hay que echar un vistazo a su cartel para comprobar que lo han conseguido. No solo por la calidad musical de su programación y el bagaje de los artistas que lo conforman, sino por ir más allá en su variedad y riqueza estilística.

Como viene siendo ya habitual, el comienzo de año trae de la mano la apertura del ciclo de conciertos invernal por antonomasia en Madrid. Aunque se han adelantado en diciembre con exitoso con conciertos como el de Cala Vento, Triángulo de Amor Bizarro o los dos sold out de Fernandocosta en La Riviera, la décima edición del festival se celebrará principalmente entre el 6 de enero y el 9 de febrero 2024. Este año contarán con 11 sedes, entre las que destacan 6 salas de Madrid en Vivo: El Sol, Gruta 77, Independance, La Paqui, Siroco y La Riviera.

Este año los encargados de abrir Inverfest 2024 serán los míticos Sex Museum en El Sol el sábado 6 de enero. A partir de ahí, comienza la ráfaga incesante de conciertos, con citas como la de Veintiuno el día 11 en La Riviera que ya ha agotado sus entradas, hazaña secundada por Sidonie el día 12, que cuentan con segunda fecha el día 14.

Pero lo bueno de Inverfest es que siempre hay alternativas.

El día 11 Flecha Valona, el proyecto de Ezequiel Márquez, estarán en Siroco, y el día 12 en ese mismo escenario actuará el dúo femenino Pinpilinpussies, además de Calizo y su rock mestizo en El Sol. El 13 de enero, precisamente en El Sol, Cielo Submarino, y se podrá disfrutar del éxito de Cariño en La Riviera, y el despegue de Tu Suerte + El Sótano de Manuela. El domingo 14 hay dos citas de calado para los amantes del urban: Nico B en Independance y Oddliquor en La Paqui. El jueves 18 es uno de esos día en lo que, te guste el tipo de música que te guste, encontrarás en Inverfest algún concierto de tu interés con: Albert Pla en La Riviera, Anna Tijoux en Independance, Kruder & Dormfmeister celebrando sus 30 años de carrera en La Paqui, Morreo en El Sol (lee aquí al entrevista), Bernal en Siroco, y el punk de The Oxys en Gruta 77.

Aunque ya han agotado su primera fecha, el público tendrá una nuevo oportunidad de disfrutar de Morgan, una banda baluarte de Inverfest, el 19 de enero en La Riviera. Y, a pesar de que Marina Reche también ha agotado sus entradas en El Sol en esa fecha, todavía podemos ver en directo a Yawners en Independance y a Niños Luchando en Siroco.

También se demuestra el amplio abanico estilístico de Inverfest el sábado 20 con: Twanguero en Independance, Belako en La Paqui, Txarly Usher y Los Ejemplares + Kinki Boys en Gruta 77, el reggae-rap de Chata Flores en Siroco, Grande Amore en El Sol, y Muchachito Bombo Infierno en La Riviera. Toman el relevo el día 21 el youtuber Ricardo Moya (El Sentido de la Birra) en El Sol, Miniño en Siroco y Los Álvarez en Gruta 77. El miércoles 24, Lucas Colman presentará en El Sol su nuevo álbum, Disco 3. La última semana de enero llega cargada de conciertos, y de nuevo, abarcando un gran crisol de estilos en la programación de Inverfest. El jueves 25 de enero, los amantes de la electrónica tendrán su cita con Paranoid London en Independance, los amantes del rock clásico harán lo propio con Ariel Rot en La Paqui y con Rubén Pozo y su Vampiro en El Sol, Israel B abarrotará La Riviera, y Gruta 77 acogerá a las bandas A Tiro + Rocket Blues Band.

Dando paso al último fin de semana de enero, el viernes 26 nos deparará los fulgurantes directos de Biznaga en La Riviera, Depol en Independance, Trashi en La Paqui, Begoña Bang Matu + The Magnetics en Gruta 77, Plaid en El Sol y Mavica en Siroco. Continúa la música en vivo el 27 de enero con Delgao en La Paqui, el rock con acento andaluz de Vera Fauna en Independance, el regreso de 84 en La Riviera, Pablo Undestruktion y La Tribu del Trueno en El Sol y la juventud de Featherweight en Siroco.

Cierran enero, Rosín de Palo el día 28 en Siroco, domingo en el que Egon Soda estarán en La Paqui y Bestia Bebé en El Sol, donde el día 31 actuarán lo mexicanos Austin TV. Dan comienzo al mes de febrero el día 1 los conciertos de Paul Alone en La Paqui, Claim en Siroco y Theo Lawrence en El Sol. Continúa la recta final el viernes 2 con Tarque & La Asociación del Riff en La Riviera, Rambalaya en Gruta 77, Viva Belgrado en La Paqui, Los Blenders en Siroco, y el sold out de Carmen 113 en El Sol. Pondrán el broche de oro final a la décima edición de Inverfest las actuaciones de Leo Rizzi en La Paqui, la electrónica de Benyayer -by Dark Sky- en Siroco, y Mr Zoom en El Sol el sábado 3; Julia Amor en Siroco, Pedro LaDroga en El Sol y la Winter Swing Party en La Riviera el domingo 4; y cerrarán el festival las Pipiolas el 9 de febrero en La Paqui.