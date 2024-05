SONIDO MADRID EN VIVO 24: aflora la nueva edición de primavera

jueves 23 de mayo de 2024 , 12:06h

Desde el viernes 24 de mayo hasta el lunes 10 de junio, Madrid en Vivo y Mahou presentan la edición primaveral de Sonido Madrid en Vivo 24, el ciclo que exhibe el argumentario musical de la escena madrileña.

Lo bueno gusta, y lo que gusta, crece. SONIDO MADRID EN VIVO, el ciclo organizado por Madrid en Vivo con la colaboración de Mahou, ha subido como la espuma, y así lo demostró el público en sus dos ediciones anteriores. Tanto es así que la asociación de salas de conciertos de Madrid y la castiza cervecera impulsan una nueva edición primaveral del ciclo con el que muestran la calidad una escena musical madrileña que no ha parado de crecer. Madrid en Vivo y Mahou alimentan este crecimiento de la escena artística sumando a la edición habitual de diciembre, la nueva edición de primavera de SONIDO MADRID EN VIVO 24, con 29 conciertos en 29 salas, entre el viernes 24 de mayo y el lunes 10 de junio.

El viernes 24 de mayo, SONIDO MADRID EN VIVO 24 arranca con una triple propuesta. El efervescente punk-rock de BRiSTOL pondrá patas arriba El Sótano. La banda de pop-rock Ídolos del Parque viene a presentar su nuevo disco, Mundos, en el Café La Palma, y Pequeña Venecia mostrará su particular visión del rock alternativo en la sala BarCo. El ciclo sigue sumando de tres en tres el sábado 25 de mayo. J Dose, uno de los artistas más exquisitos de la escena hip-hop actual llevará su último álbum Caprichos a Clamores. En Carabanchel, sacarán el espíritu combativo a base de guitarrazos Laura DSK + Barracüdas sobre el escenario de Gruta 77, y en la Latina Mad Cartridge + Teddys destilarán indie-rock en Contraclub. Cierran el primer fin de semana, el domingo 26, el rock progresivo de Alberto S. Anaya y su proyecto Zero en Silikona, y el carismático rock and roll de Curly Mane en Hangar 48.

La segunda semana del ciclo arranca el martes 28 de mayo con el pop de autor de Maya Von en El Intruso. El miércoles 29 el rock de Xure se estrenará solitario en Siroco. El jueves 30 la fiesta musical continúa con flamenco, nada menos que con Essential Flamenco y la joven bailaora Atenea Toro en el Tablao Torero. El viernes 31, la mágica voz de Cecilia Krull impregnará Villanos, a la que sumarán bandas como Tea en Barracudas, y Picadilly + Mendoza en Cadavra. Continúa la música en vivo el sábado 1 de junio, con la presentación del nuevo álbum de Rojo Cardinal en El Perro, y la doble propuesta de Javi de Munck + Eulalia en Vesta. El domingo 2, pone el broche al finde la fulgurante música de D3NY4L en El Sol.

SONIDO MADRID EN VIVO 24 encara su última semana con el flamenco de la escuela bolera de Laura Fúnez, el miércoles 5 de junio en el Tablao 1911. El jueves 6, la honestidad de las canciones de Virginia Mos brillará en Fulanita de Tal. El viernes 7 la programación del ciclo da cuenta de su variedad estilística con la cumbia chichadélica de Candeleros en Tempo Audiophile Club, el rock fresco de Malos Trapos + Zisne Blanco en Morocco, la canción de autor de Omar Romero en el Rincón del Arte Nuevo, y el jazz da Mad Sax Big Band en Moe. El sábado 8 de junio el cartel lo copan el pop alterntivo de Antía Eseuve + Marina Margallo & Lorazes en Maravillas, las canciones desnudas de Andrés Iwasaki en Libertad 8, Genoma en Cadillac Solitario y Recuerdos Locos en Rockville. Los últimos compases los protagonizan dos mujeres sobradas de talento. El domingo 9 de junio, la voz de Pastora Andrades, acompañada por la guitarra de Iker García y el trombón de Roberto Elekes, llenará de flamenco, jazz y músicas del mundo El Despertar con su camaleónica voz. Y, aunque madrileña de origen, la pianista Marta Sánchez regresa desde Nueva York, el lunes 10 de junio en el Café Central, para poner un punto y final con resonancia jazzística a este cartel.