Dani Martín llena 8 WiZink Center en menos de 72 horas

martes 12 de marzo de 2024 , 08:40h

El cantante ha anunciado y agotado 8 conciertos para 2025, convirtiéndose en el primer artista en lograr este hito en un recinto de nuestro país …

“Gracias a mis seguidores por este regalo inesperado y lleno de amor a nuestras canciones: habéis agotado 8 WiZink Center en 72 horas. Estas 8 noches van por vosotros.

También van por todos aquellos que me han traído hasta aquí, sin ellos yo no habría encontrado el vehículo de la música para comunicarme con el mundo, con vosotros. Esto va por mis ídolos, mis maestros, personas a las que admiro, por los que me hicieron amar la música, respetarla, cuidarla.

Esto es un homenaje a todos ellos por tanto, por ponerme los pelos de punta y por ser mi timón y mi guía estos 47 años de vida. Gracias a Los Ronaldos, Gabinete, Loquillo, Hombres G, La Polla, Alejandro Sanz, The Beatles, Radio Futura, Ramoncín, Los Nikis, Extremoduro, M clan, Guns N’ Roses, Piratas, Ferreiro, Coque, Green Day, los Rodríguez, Tequila, Rosendo, Camarón, Paco de Lucía, Aute, Brighton 64, Los Chichos, Manzanita, Stones, Los Brincos, Serrat, Sabina, Sex Pistols, The Police, El Canto, Pereza, Leiva, La Frontera, Platero y tú, Ester Expósito, Fito & Fitipaldis, Rosalía, Amaral, Ginebras, Dover, Carlos Cano, María Dolores Pradera, Nacha Pop, Los Secretos, Calamaro, Bunbury, Estopa, Sidecars, Viejas Locas, Mecano, Rulo (en La Fuga y en solitario), Christina Rosenvinge, Luz Casal, Barricada, Ana Belén, Victor Manuel, Madonna, Siniestro Total, Quique Gonzalez, Antonio Vega, La Oreja de Van Gogh, Los Rebeldes, Burning, La Guardia, Duncan Dhu…” (DANI MARTÍN EN SUS REDES)

Dani Martín ya es el primer artista en la historia de la música en España que ha conseguido poner a la venta y llenar ocho WiZink Center en menos de 72 horas.

Su esperada vuelta a los escenarios con la gira “25 p*t*s años” está teniendo un extraordinario impacto entre sus fans, de los que más de 120.000 ya se han asegurado que vivirán en directo un concierto en el que hará un recorrido por los 25 años transcurridos desde el inicio de su carrera al frente de ‘El Canto del Loco’ hasta hoy.

Madrid, y el WiZink Center, serán la sede única en España de la gira en 2025, con actuaciones el 21, 22, 28 y 29 de noviembre y 12, 13, 19, 20 de diciembre, inicialmente. En 10 minutos se agotaron las 17.000 entradas del primer concierto puesto a la venta, y así sucesivamente hasta los ocho anunciados, un hito que marcó tendencia en redes sociales y que el propio Dani Martín ha agradecido en sus publicaciones con frases como “¿Un WiZink en 10 minutos?” o “¿Vosotros estáis locos?”, añadiendo también que para él esto es “un regalo”.

La apuesta de Dani Martín por el WiZink Center, concentrando sus actuaciones de 2025 en un mismo escenario, viene a confirmar una tendencia internacional de artistas que prefieren la cercanía con sus fans en un recinto que asegure la calidad de sonido y la comodidad, en lugar de los grandes espacios en los que la experiencia del directo se diluye.

De esta forma, el madrileño se suma a los ejemplos de Adele, que programó diez conciertos en el Munich Messe, las 10 actuaciones anunciadas y agotadas por Emilia en el Movistar Arena de Argentina o, más a lo grande, la residencia de 40 conciertos de U2 en el Sphere de Las Vegas, también con capacidad para 17.000 espectadores.

En 2023, en el WiZink Center ya se vivieron cuatro conciertos consecutivos de Romeo Santos. El mismo Dani Martín programó 5 conciertos en noviembre y diciembre de 2021, siendo la primera gira que programó grandes eventos tras el parón por la pandemia.

El auge del turismo musical, con el que se combina la visita a una ciudad con sus atractivos culturales, gastronómicos y de ocio en general con un concierto en vivo de tu artista o banda favorito, en un recinto de calidad y con opciones de arias fechas, hace pensar que el Wizink Center de Madrid podría ser referencia para nuevas experiencias de artistas residentes, algo que se confirma con el dato de que el 40% de los espectadores que han comprado entrada para los siete conciertos de Dani Martín provienen de fuera de Madrid.

El hito conseguido por Dani Martín en la programación del WiZink Center para el 2025 es el reflejo también de la consolidación del recinto de la Comunidad de Madrid como referencia mundial en el sector de la música en vivo. De hecho, la programación ya casi cerrada para 2024 sumará más de 210 conciertos, con actuaciones como las de Olivia Rodrigo, Depeche Mode, Niall Horan, Maná, Marc Anthony, Camilo, Emilia o Bryan Adams, entre muchos otros, lo que representará un nuevo récord para el WiZink Center.

El recinto madrileño se ha consolidado además en 2023 como el cuarto recinto del mundo por actividad y entradas vendidas, según el ranking “Top 200 World Arenas” que cada año publica Pollstar y que es referencia para todo el sector musical; y se mantiene en el Top 5 de esta clasificación desde 2005.

También se sitúa como segundo “venue” de Europa tras el O2 de Londres, una posición que viene repitiendo en los últimos años; y ha sido nominado por tercer año consecutivo como “International Venue of the Year” en los Pollstar Awards.

Así, con un total de 207 eventos y cerca de 1.200.000 entradas vendidas solo en conciertos, el WiZink Center de Madrid completó el 2023 como el mejor año de su historia desde que se reinaugurara en 2005, con récord de eventos celebrados, récord de conciertos (un total de 124), y récord de venta de entradas, una cifra a la que hay que sumar los eventos deportivos, 68, que suponen unas 500.000 entradas más, y que sitúan la cifra de visitantes totales al multiusos madrileño en torno a 1.700.000 espectadores.