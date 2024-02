Singapore Airlines celebra el 25º aniversario de su programa de fidelización KrisFlyer

lunes 05 de febrero de 2024 , 09:53h

Singapore Airlines (SIA) conmemora el 25º aniversario de su programa de recompensas KrisFlyer ofreciendo a todos sus miembros atractivos descuentos y la posibilidad de obtener millas de forma más rápida durante los próximos meses. Como parte de esta iniciativa, el Grupo SIA también celebra el hito de haber superado los ocho millones de usuarios a enero de 2024.

Promociones de bonificación de millas

Del 1 al 10 de febrero de 2024, los miembros de KrisFlyer podrán acumular un 50% más de millas en todos los vuelos de SIA reservados en la página web o la aplicación móvil de la aerolínea para viajar entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2024. Además, los miembros que utilicen una tarjeta de crédito o débito Mastercard para reservar sus vuelos, podrán participar en un sorteo con tres premios de un millón, 500.000 o 250.000 millas KrisFlyer.

Del 1 al 14 de febrero de 2024, KrisShop también regalará 250 millas de bonificación por cada 15,13 euros gastados en esta plataforma con una tarjeta de crédito o débito Mastercard. Además, los miembros de KrisFlyer pueden acumular 2.500 millas de bonificación si contratan una experiencia de viaje con Pelago, con un gasto mínimo de 60,52 euros.

Por otro lado, del 5 al 25 de febrero de 2024, los miembros podrán participar en un concurso en las páginas oficiales de Facebook e Instagram de KrisFlyer, donde podrán compartir su destino soñado así como una experiencia o regalo que les gustaría canjear con sus millas KrisFlyer. Las 10 propuestas más creativas ganarán 25.000 millas cada una.

Promoción ‘Earn Status Credits Beyond the Skies’

De marzo a mayo de 2024, los socios de PPS Club y KrisFlyer podrán ganar PPS Value y millas Elite respectivamente por gastos en efectivo en Kris+, KrisShop o Pelago. Los socios ganarán 1 valor PPS por cada 1,82 euros gastados, o 1 milla Elite por cada 0,61 euros gastados en actividades no relacionadas con vuelos. El límite máximo es de 2.500 PPS Value o 5.000 millas Elite.

El valor PPS obtenido se tendrá en cuenta para la renovación de la categoría PPS Club de los socios o para ascender a la categoría Solitaire PPS Club. Por su parte, las millas Elite obtenidas contarán para la renovación de la categoría Elite de KrisFlyer o para ascender a las categorías Elite Silver o Elite Gold de KrisFlyer.

Descuentos por el canje de millas y ofertas en las compras

Además de las promociones de acumulación de millas, los miembros de KrisFlyer disfrutarán de los siguientes descuentos en el canje de millas del 15 al 29 de febrero de 2024:

KrisShop: Descuentos de hasta el 50% en el canje de millas para determinadas categorías de productos sujetos a rotación.

Pelago: descuentos del 25% en el canje de millas por determinadas experiencias.

KrisFlyer vRooms: descuentos del 25% en el canje de millas por habitaciones de hotel y en el alquiler de coches.

Los miembros de KrisFlyer que canjeen sus millas a través de Escapadas Espontáneas disfrutarán de un periodo adicional de elegibilidad de viaje de un mes, para vuelos canjeados entre el 15 y el 29 de febrero de 2024.

También habrá más de 40 ofertas limitadas para comprar a través de Kris+, como cupones del 25% de descuento en restaurantes y tiendas. Los primeros 2.500 usuarios que gasten un mínimo de 60,52 euros en Kris+ con una tarjeta de crédito o débito Mastercard también recibirán un reembolso instantáneo de 15,13 euros en millas KrisPay. En este enlace encontrará información detallada sobre las distintas promociones y sus condiciones.

Programa de fidelización KrisFlyer

KrisFlyer debutó el 1 de febrero de 1999 como un programa de fidelización de aerolíneas que permitía a los clientes acumular millas por viajar con SIA y las aerolíneas asociadas a KrisFlyer. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un programa de recompensas centrado en un estilo de vida líder en el sector, con una amplia gama de oportunidades para acumular y canjear millas.

Sus hitos clave incluyen la integración del reembolso de millas con KrisShop en mayo de 2016, el lanzamiento de KrisFlyer Experiences en enero de 2020 para ofrecer a los miembros experiencias seleccionadas para canjear, la presentación de la aplicación de pago y recompensas Kris+ en octubre de 2020 y la concepción de la plataforma de experiencias de viaje, Pelago, en junio de 2021. En 2023, KrisFlyer fue elegido Mejor Programa de Viajero Frecuente por los lectores de DestinAsian (Asia), siendo el segundo año consecutivo que recibe este galardón.