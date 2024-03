99 Cater At Home, el nuevo servicio de catering de 99 Sushi Bar

lunes 11 de marzo de 2024 , 07:57h

99 Sushi Bar es uno de los emblemas de la gastronomía japonesa en España y, gracias a su expansión internacional, en Marruecos y golfo Pérsico. Por ello, los amantes de su exquisita cocina están de enhorabuena, ya que acaba de lanzar su servicio de catering, 99 Cater at Home.

Expresión de la calidad, la creatividad y el férreo compromiso con la excelencia culinaria que caracteriza a la marca, este servicio de catering traslada la filosofía de 99 Sushi Bar a oficinas y domicilios para proporcionar una experiencia única y personalizada para los amantes de la mejor gastronomía en Madrid.

Uno de los atractivos de este servicio es su 99 Kitchen on Wheels, una singular cocina de diseño sobre ruedas con dos puntos de gas y un amplio espacio de trabajo, perfecta para ofrecer un showcooking en el que los profesionales de 99 Cater at Home podrán preparar, en vivo y al momento, diferentes platos de 99 Sushi Bar. Como en los diferentes restaurantes de Grupo Bambú, el nuevo servicio comparte al cien por cien la apuesta por la alta calidad de la materia prima, así como la excelencia en los métodos de preparación y presentación que caracterizan a toda la oferta.

Menús personalizados y exclusivos

99 Cater at Home funciona como un catering bespoke, a medida y personalizado, que se adapte a las necesidades y preferencias específicas de los clientes. Por otro lado, sus ofertas de menús hacen hincapié en la creatividad, la exclusividad y la naturaleza gourmet y sofisticada que está presente en el ADN de 99 Sushi Bar. Actualmente hay tres tipos de menús (100, 120 y 140 euros por comensal), que se ofrecen para un máximo de 15 personas. Entre los platos, propuestas fijas en la carta de los restaurantes, como la tempura de langostino tigre troceado y tempurizado bañado en salsa ligeramente picante; diferentes makis (de anguila crujiente, de bogavante o el dragon) y nigiris (de toro, de salmón flambeado, vieira, etc.), entre otros. El precio del menú incluye la producción del menú, el montaje de mesa (acorde al empleado en los diferentes 99 Sushi Bar) y la vajilla japonesa necesaria para el evento. Los gastos de logística (personal de sala y cocina, equipamiento, transporte, etc.) se abonan aparte.