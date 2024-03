El cine de San Sebastián: Ikusmira Berriak. Becas de Investigación

lunes 18 de marzo de 2024 , 08:20h

ALBERTINA CARRI, LAURA CITARELLA, ISAKI LACUESTA, ELENA LÓPEZ RIERA, JEAN GABRIEL PERIOT, Y CATARINA VASCONCELOS TUTORIZAN LOS PROYECTOS DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE IKUSMIRA BERRIAK

Las y los residentes de la décima edición de Ikusmira Berriak, Maria Elorza, Marieke Elzerman, Felipe Gálvez, Lucy Kerr, Mikele Landa y Cande Lázaro, trabajan desde el pasado día 4 en el Espacio de Artistas del Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera, en San Sebastián, en el marco de su estancia del programa de residencias y desarrollo de proyectos audiovisuales que organizan el Festival de San Sebastián, Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

Esta semana han celebrado sesiones presenciales con los integrantes del comité de expertos de Ikusmira Berriak, la productora y consultora Flor Clérico, la consultora Olimpia Pont Cháfer y el consultor y miembro del comité de selección del Festival de San Sebastián Javier Martín. Además, una de las singularidades de Ikusmira Berriak consiste en que el programa escoge exprofeso a profesionales que tutorizarán los proyectos seleccionados, teniendo en cuenta sus necesidades y las peticiones de las y los cineastas.

Desde su primera edición en 2015, Ikusmira Berriak ha apoyado el desarrollo de 44 proyectos audiovisuales, de los cuales 21 han sido estrenados y presentados en festivales internacionales, trece premiados, y el resto se encuentra en fase de desarrollo y en 2024 están previstos los rodajes de Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco / The Mysterious Gaze of the Flamingo, Ikusmira Berriak 2020), Eduardo Crespo (La gruta del viento / The Wind’s Cave, Ikusmira Berriak 2021) e Irati Gorostidi (Anekumen, Ikusmira Berriak 2022).

El programa cumple este año su décimo aniversario y prepara varias iniciativas para celebrar su recorrido; entre ellas, un diario fílmico con la veintena de cinastas que han estrenado la película desarrollada en Ikusmira Berriak.

SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN JOSÉ ÁNGEL HERRERO-VELARDE

El departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa promueve la segunda convocatoria de las becas José Ángel Herrero-Velarde, dirigidas a personas investigadoras. Al menos una de ellas será residente o nacida en el territorio histórico de Gipuzkoa. El objetivo de este programa, coorganizado por el Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola, es apoyar la investigación del archivo histórico del Festival, generando textos académicos inéditos que tomen como fuente principal el archivo histórico del Festival, permitiendo una revisión del pasado del certamen y un diálogo permanente con su presente y futuro.

El objetivo último del programa de becas es la producción de tres artículos académicos inéditos, que serán supervisados por el comité formado por las instituciones participantes en el programa. El Festival apoyará la publicación de los proyectos, pudiendo actuar como intermediario entre los y las investigadoras y aquellas editoriales o revistas de prestigio que puedan estar interesadas en la edición y publicación de los proyectos. Dichas investigaciones podrán ser también consideradas por el comité editorial de la revista académica Zine: cuadernos de investigación cinematográfica coeditada por el Festival, Elías Querejeta Zine Eskola y la Filmoteca Vasca.

"Estas becas representan una oportunidad invaluable para profundizar en la rica historia del Festival de San Sebastián", ha destacado Goizane Álvarez, diputada de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. "Nos complace apoyar la investigación y la producción de textos académicos que arrojen luz sobre el pasado del certamen y su impacto en la cultura cinematográfica. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con el fomento de la investigación y la difusión del patrimonio cultural de Gipuzkoa".

Pueden solicitar la beca personas nacidas y/o residentes en Gipuzkoa y personas nacidas y/o residentes en el resto del Estado durante al menos dos años. En el proyecto tiene que incluir el tema, metodología y fuentes de la investigación, acompañada de una carta de intención y el currículum vitae. Las solicitudes deben presentarse en la plataforma de la página web del archivo del Festival, donde se encuentran las bases y todos los detalles de la convocatoria.

El plazo para presentar el proyecto de investigación comienza el próximo viernes, 15 de marzo, y permanecerá abierto hasta el día 26 de abril de 2024. El comité responsable de la evaluación y selección de las candidaturas estará compuesto por profesionales del Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola. Los tres proyectos seleccionados se comunicarán en mayo y la estancia se desarrollará del 8 al 19 de julio.

La residencia de investigación proporcionará a las personas seleccionadas una ayuda económica de 3.500 euros. Asimismo, durante las dos semanas de acceso a las dependencias del Archivo se ofrecerán las dietas correspondientes a los días de consulta. Además, el programa cubrirá el viaje y alojamiento de aquellas personas beneficiarias que no residan en Gipuzkoa.

Durante la fase de estancia en el edificio de Tabakalera, donde se custodian todos los materiales que integran el archivo del Festival, se proporcionará un espacio de trabajo y consulta con conexión a Internet en la Filmoteca Vasca. Además, se garantizará el acceso a los fondos y archivos cinematográficos presentes en el edificio y colindantes y se facilitará el acceso a las instalaciones recursos y actividades del edificio como sesiones de cine, talleres o clases magistrales.

Los trabajos, cuya extensión podrá oscilar entre las 6.000 y 10.000 palabras, deberán finalizarse en un plazo de siete meses desde la fecha de selección, con la posibilidad de solicitar una prórroga de un máximo de dos meses.