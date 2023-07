Desde el Festival de San Sebastián: Hiroshi Teshigahara. Proyecta. Becas de investigación

lunes 03 de julio de 2023 , 07:05h

EL FESTIVAL DEDICARÁ UNA RETROSPECTIVA AL DIRECTOR JAPONÉS HIROSHI TESHIGAHARA

El Festival de San Sebastián dedica su nueva retrospectiva de cine clásico, coorganizada junto a la Filmoteca Vasca en colaboración con Japan Foundation y Etxepare Euskal Institutua en el marco del programa Euskadi-Japan 2023, al director Hiroshi Teshigahara (1927-2001), autor fundamental del cine japonés de los años 60 gracias a una serie de filmes de poética experimental y a su prolongada colaboración con el escritor Kobo Abe. La única de sus películas que llegó a distribuirse en España, la celebrada Suna no onna / Woman in the Dunes (La mujer de la arena, 1964), resume muy bien aquella época y el estilo de Teshigahara.

Nacido y fallecido en Tokio, Teshigahara estudió primero Bellas Artes y debutó a mediados de los 50 en el campo del corto documental. Interesado por todas las corrientes cinematográficas occidentales que habían mostrado los movimientos de resistencia durante la II Guerra Mundial, netamente el neorrealismo italiano y el cine francés de la época, formó parte de una especie de club denominado Cinema 57, en el que se proyectaban y discutían documentales que en muchas ocasiones no llegaban a verse en las salas comerciales. El manifiesto interés por el cine documental le influiría considerablemente al pasar a la realización de largometrajes de ficción.

PROYECTA, ORGANIZADA POR VENTANA SUR, EL MARCHÉ DU FILM Y EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN, ABRE LA CONVOCATORIA

Proyecta, la iniciativa conjunta de Ventana Sur, el Marché du Film y el Festival de San Sebastián, abre hoy la convocatoria para recibir proyectos audiovisuales de Europa y América Latina en fase de desarrollo y en busca de coproducción, y que deberán ser primeras o segundas obras de sus directoras o directores.

A la convocatoria pueden presentarse proyectos en desarrollo de ficción y no ficción latinoamericanos y europeos (con una vinculación expresa con América Latina) que deberán tener una duración superior a los 60 minutos y un 20% de financiación asegurada.

Se seleccionarán un máximo de 15 proyectos, que serán presentados por sus productoras en una sesión de pitchings, seguida de citas one to one con la industria acreditada. Los proyectos europeos seleccionados en el Foro de Coproducción Europa-América Latina tendrán también la opción de participar en el evento.

Proyecta forma parte de Ventana Sur, el principal mercado audiovisual latinoamericano, que organizan conjuntamente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y el Marché du Film-Festival de Cannes. Se celebrará en Buenos Aires del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2023.

Para acceder al reglamento y proceder a la inscripción de un proyecto se debe acceder al siguiente link.

La fecha límite de inscripción es el 1 de agosto.

SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS BECAS JOSÉ ANGEL HERRERO-VELARDE, DIRIGIDAS A INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES NACIDOS O RESIDENTES EN EL ESTADO

El Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola abren una segunda convocatoria de las becas de investigación José Ángel Herrero-Velarde, que se suman a las tres ayudas para personas investigadoras nacidas o residentes en Gipuzkoa, ya adjudicadas. Las dos nuevas becas se dirigen a investigadoras e investigadores nacidos o residentes en el Estado español.

Un comité formado por integrantes del Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola resolvió el mes pasado las tres becas de investigación promovidas por el departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa. El comité ha escogido las propuestas de Felipe Cabrerizo, Endika Rey y Neus Sabaté “por su adecuación temática y metodológica, su contribución en el plano teórico al conocimiento de la cinematografía estatal e internacional y su utilización de los recursos del archivo del Festival como fuente primaria”.

El escritor y programador Felipe Cabrerizo propone en su proyecto de investigación “censar, analizar y reconstruir la producción cinematográfica de los países del Este que consiguió superar las trabas de la administración franquista y llegó a ser proyectada en el Festival”. La hipótesis de Cabrerizo sugiere que “este cine ejerció una labor fundamental para la lenta destrucción de la censura cinematográfica en España y sirvió como ventana hacia una producción completamente desconocida en el país desde el final de la Guerra Civil, un cine que realizaba además una apuesta estética y política fundamental para la formación de las nuevas generaciones de cineastas que colaboraron en la destrucción de este andamiaje censor y administrativo”.

El proyecto de investigación de Endika Rey, profesor lector en la Universitat Barcelona-UB, propone “realizar una radiografía histórica del Festival de Cine de San Sebastián a partir de su relación con los largometrajes de nuevos y nuevas cineastas”. El trabajo plantea establecer una cartografía propia y alternativa de una parte concreta de la historia del cine que se confeccionará a través de la identificación de patrones de acción en relación con la creación de un canon cinematográfico, así como a partir de aquellas tendencias y corrientes presentes en la selección de largometrajes de nuevos y nuevas cineastas incluidos en el marco del Festival.

Neus Sabaté, alumni de la primera promoción de EQZE y docente e investigadora predoctoral en el Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili-URV, abordará el reencuentro de Josefina Molina, Pilar Miró y Cecilia Bartolomé en 1978 en el Festival y propone estudiar a estas tres directoras pioneras “no sólo por su procedencia y coincidencia en el ámbito de la Escuela Oficial de Cine, sino también por su condición de primeras directoras españolas exhibidas en el Festival de San Sebastián después de la dictadura”. El objetivo del estudio es “determinar si el Festival de San Sebastián fue un espacio clave para la proyección de la trayectoria de Molina, Miró y Bartolomé y qué trascendencia pudo tener el certamen de cine donostiarra y su aproximación y contacto con algunas de las principales figuras del cine feminista del momento en su desarrollo como directoras de cine”.