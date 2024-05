EUROPA Ampliar Cala San Miguel Resort, una experiencia inédita en el norte de Ibiza Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram

















Con la intención de recuperar, proteger y reivindicar el norte, último bastión de la Ibiza mística y tradicional -previa a la conversión de la isla en un referente internacional por la belleza de sus calas y playas, así como por sus fiestas y discotecas-, Curio Collection by Hilton ha dispuesto todo para que sus visitantes puedan disfrutar de una experiencia inédita, lejos del ruido mainstream, que permita una conexión auténtica e intensa con Ibiza, tanto si sus vacaciones soñadas contemplan actividades y experiencias como si se tratan de un plan más privado y tranquilo y un auténtico tratamiento de VIP. Para ello, la firma de hoteles de lujo -perteneciente a la cartera de Hilton Worldwide- ha preparado el destino perfecto para aquellos que buscan una auténtica inmersión y las raíces y en los secretos de Ibiza: Cala San Miguel Resort, con dos hoteles solo para adultos; The Club Cala San Miguel Hotel Ibiza y Cala San Miguel Hotel Ibiza, ambos situados en esta privilegiada ensenada norteña, a sólo unos pasos de la playa de la arena blanca de la playa de Port de Sant Miquel, con el centro histórico de Ibiza y Santa Eulalia a 22 km, la cala de Portinatx a 17km y la de Benirrás a 10 minutos, la turística Cova de Can Marçà a pocos pasos y a sólo 28 km del Aeropuerto de Ibiza. The Club Cala San Miguel The Club Cala San Miguel, que abrió sus puertas el próximo 25 de abril, es un exclusivo oasis adults only con 96 habitaciones en Port de Sant Miquel, frente a la playa, que constituyen auténticos jardines interiores y privados en los que conectar con uno mismo y con la esencia ibicenca. Este hotel boutique de cinco estrellas, con un diseño moderno y perfectamente integrado en el entorno y el paisaje circundante y a sólo unos pasos de las cálidas aguas del Mediterráneo, ha conseguido que todas sus estancias ofrezcan un diseño natural, orgánico y honesto, capaz de enmarcar sus impresionantes vistas al jardín, al mar y a los increíbles atardeceres de Ibiza. Además, proyectado desde el respeto por la tradición y el espíritu local, The Club Cala San Miguel es un hotel con un fuerte carácter sostenible, sensible con el entorno y el medioambiente. Restaurante NA JUANETA buffet En un equilibrio perfecto entre tendencia y tradición, la propuesta del hotel se asienta sobre un escenario cambiante en el que se puede disfrutar tanto de una increíble y variada propuesta gastronómica -dispone de un restaurante bufé de cocina tradicional y producto local, un gastrobar centrado en el producto mediterráneo, un bar en la zona de la piscina con cocina mediterránea saludable, un restaurante asiático con corazón japonés y alma ibicenca e, incluso, de un food truck con la más sugerente, variada e internacional street food- como de la música, por ejemplo, asistiendo a conciertos de artistas locales mientras se disfruta de un cóctel diseñado ad-hoc para el momento, entre otras muchas experiencias premium. En The Club Cala San Miguel también se puede descubrir las artesanías típicas de la isla, acudir a un taller de artesanía, ahondar aún más en el espíritu místico del lugar a través de sus sesiones de reiki, sus masterclass de yoga, sus sesiones de masaje con aceites esenciales e, incluso, de sus retiros rituales frente al mar, protagonista y excepcional decorado de todas las actividades del hotel. Además, si se necesitara incrementar aún más el mimo y reducir el ruido para conectar de un modo más profundo con el norte de Ibiza, The Club Cala San Miguel pone a disposición de los huéspedes el programa All Inclusive, que ofrece un trato exclusivo, así como un gran número de atenciones especiales durante toda la estancia. No obstante, si se despierta la necesidad de actividad en cualquiera de los huéspedes de The Club Cala San Miguel, el resort ha previsto que puedan disfrutar de la propuesta mucho más dinámica y enérgica del Cala San Miguel Hotel Ibiza, el otro establecimiento de Cala San Miguel Resort, accediendo sin cortapisas a todas sus instalaciones -piscinas, restaurantes y bares, gimnasio, zona wellness…-. Cala San Miguel Hotel Ibiza Este hotel de cinco estrellas sólo para adultos, rodeado de montaña, senderos y mar, es también un auténtico homenaje a la esencia, la naturaleza y la cultura ibicenca. Abierto a partir del 15 de junio, Cala San Miguel Hotel Ibiza dispone de 196 acogedoras, confortables y luminosas habitaciones -con impresionantes vistas a la montaña y a la piscina o al mar- y un sinfín de energéticas propuestas siempre rodeadas de naturaleza y con una arquitectura única. Para conseguir una experiencia real y completa es necesario cultivar el cuerpo, la mente, el espíritu y la curiosidad, las 24 horas del día. Un restaurante bufé con una amplia variedad de comidas y cenas temáticas, un restaurante italiano a la carta, un lobby bar abierto y un acogedor bar en su piscina principal con solárium, perfecto para socializar en torno a una copa o un bocado, encabezan su propuesta gastro, mientras que su gimnasio -elíptica, treadmill, static bikes, pesas, spinning, yoga, pilates, stretching classes, circuito outdoor…- y su centro wellness para trabajar la activación y la relajación -incluye tratamientos faciales y corporales que reequilibran y conectan el balance cuerpo y mente-, así como su privilegiado entorno natural -en el que salir con el kayak, explorar un sendero o saltar al Mediterráneo desde las rocas- acogen numerosas sugerencias que encarnan el espíritu de la activa vida del norte. De este modo, además de disfrutar de la cercanísima playa, los huéspedes más inquietos podrán disfrutar de una gran variedad de actividades, tanto dentro como fuera del hotel: desde exposiciones de arte local y visitas a un mercado de productos autóctonos a clases de yoga y fitness con un entrenador personal, pasando por visitas a las calas cercanas en llaüt (barco típico de la zona), rutas en bici de montaña, avistamientos de delfines, paddle surf y pesca, entre otras muchas. Por eso, ante este gran abanico de posibilidades, un activity manager siempre estará dispuesto a ayudarnos a decidir cuáles poner en marcha cada día. Además, alojarse en Cala San Miguel Hotel permite a sus visitantes una serie de rituales que es mejor no perderse, como el mágico momento de la puesta de sol, al que hay que homenajear como se merece: con propuestas de coctelería con inspiración local y música en directo, capaces de crear esa atmósfera única con la que se recibe el anochecer en el norte de la isla. Cala San Miguel Resort Dirección: Carrer de ses Oliveres, 1, 07815 Ibiza, Illes Balears Teléfono: 971 33 45 30 Web

