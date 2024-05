Más de 20 universidades de todo el mundo participarán en el Tenerife Global Summit 2024

lunes 13 de mayo de 2024 , 08:43h

Más de 20 universidades de todo el mundo presentarán investigaciones, comunicaciones y trabajos en el Tenerife Global Summit 2024, que se celebrará en la isla del 19 al 21 de junio próximos. La conferencia reunirá a expertos nacionales e internacionales de diferentes ámbitos relacionados con el sector turístico para debatir acerca del estado del arte de la industria y los retos que esta enfrenta, y contará con la participación de destacados ponentes, entre ellos, Natalia Bayona, de ONU Turismo, o Antonio Santos, presidente del Tourism Think Tank.

Considerado uno de los mayores encuentros de conocimiento turístico a nivel internacional, el Tenerife Global Summit 2024 es el tercero de estas características que se celebra en la historia, después de los de 1994 y 2004, que tuvieron lugar en Escocia. Las inscripciones para asistir al evento, que están abiertas a profesionales del sector y al público general interesado en los retos que afronta el turismo, están abiertas www.tenerifetsa2024.com. La cita en la isla cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de Turismo y cuenta con la participación del Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, la Universidad de La Laguna —donde tendrá sede el evento—, y la universidad escocesa de Strathclyde de Glasgow.

Algunas de las universidades cuyos profesores o estudiantes presentarán trabajos relacionados con las temáticas del encuentro, como pueden ser los desafíos de la inteligencia turística, los destinos turísticos inteligentes, la inclusividad o la sostenibilidad son la Universidad Federal de Turismo de Rio Grande do Norte y Universidad de Sao Paulo (Brasil); Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad de Deusto o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España); Universidad de Savoie Mont-Blanc (Francia); Ben-Gurion University of the Negev (Israel); Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Universidad de Guadalajara (Mexico); Aveiro University, Polytechnic Institute of Bragança y Universidad de Algarve (Portugal); University of West Bohemia (República Checa); Swansea University (Reino Unido); Florida Atlantic University Boca Raton o la Universidad Central Florida (EEUU).

Panel de expertos

Entre los prestigiosos expertos que participarán en la cita se encuentran Natalia Bayona, directora ejecutiva de Turismo de la ONU, quien ha sido responsable de la promoción del turismo de Colombia en el bloque comercial MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). Residente en España desde 2016, donde fue vicepresidenta de Spain Startup-South Summit, se incorporó después a ONU Turismo para liderar su recién creado Departamento de Innovación, Educación e Inversión. Imparte regularmente conferencias y clases magistrales en universidades de renombre de todo el mundo, incluidas Harvard, Cornell y MIT.

Otro de los intervinientes destacados es el presidente del Tourism and Society Think Tank, Antonio Santos del Valle, con más de 30 años de experiencia en el campo de la cultura, la educación y el turismo, y quien comenzó en 1992 con su contribución al desarrollo, gestión y promoción de la Expo'92, así como a sus eventos de apertura y clausura, además de la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. De 1994 a 1996 fue asesor de la ministra Carmen Alborch para temas culturales, patrimonio y turismo cultural. De 2010 a 2022 ha sido Miembro de la Junta del Programa de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo, y del Panel de Expertos de la OMT.

También tomarán parte en el encuentro otros relevantes académicos, expertos en turismo, empresarios, analistas, funcionarios gubernamentales, universidades, centros de I+D+I y asociaciones y organizaciones de turismo, como Dimitrios Buhalis (Universidad de Bournemouth), Ion Vilcu (OMT), Youcheng Wang (Universidad de Florida), o Sara Dolnicar (Universidad Queensland Australia), por citar solo algunos.

La conferencia en Tenerife

La conferencia Tenerife Global Summit 2024 se dividirá en seis ejes: gobernanza colaborativa e inteligente del turismo; nuevos liderazgos y crecimiento sostenible e inclusivo del turismo; mercado laboral y transformación competitiva de los destinos; espacio turístico, empresas y personas; producto, marketing e inteligencia turística; y transformación digital y digitalización del turismo.

Las sesiones se distribuirán en ponencias temáticas, sesiones de trabajo profesionales versus académicos, encuentros virtuales, foros verticales y talleres.

Inscripciones

Las personas interesadas en asistir al Global Summit Tenerife 2024 pueden consultar toda la información sobre el evento así como inscribirse en el mismo en www.tenerifetsa2024.com. Se trata de una oportunidad única de encontrarse con los profesionales académicos y de la industria referentes a nivel internacional, además de tomar parte en la declaración final sobre el futuro del turismo, y que será posteriormente presentada en los principales organismos internacionales.