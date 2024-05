PLAYA Ampliar Elba Corralejo 151 playas de Costa Rica galardonadas con el distintivo Bandera Azul Ecológica Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Muchos viajeros llevan meses soñando con la playa; la llegada del buen tiempo, las ganas de vacaciones y la necesidad de desconectar hacen de ellas el objeto de deseo más soñado. Y ya que nos ponemos, soñemos a lo grande, buscando belleza, calidad y sostenibilidad a partes iguales. Costa Rica cuenta con 151 playas galardonadas este año con el distintivo Bandera Azul Ecológica y 11 de ellas han merecido la calificación más alta: cinco estrellas. Aquí, este diferenciador “premium” resalta un lujo más natural que acredita la calidad y limpieza de la playa y sus aguas, la sostenibilidad o servicios óptimos como accesos inclusivos, entre otras. Para no perdérselas, a continuación, las 11 playas galardonadas para una experiencia cinco estrellas muy pura vida. Playa Blanca, Punta Leona: aguas cristalinas, un oleaje moderado, poca piedra y una belleza paisajística hacen de esta playa, ubicada en Puntarenas, un destino perfecto para relajarse. Alrededor de Playa Blanca se encuentra un arrecife de coral que hará las delicias de los amantes del snorkel. Esterillos Oeste: conocida como ‘Sector la Sirena’ por la escultura de bronce de una nereida sentada sobre las rocas mirando al Pacífico, en Esterillos el viajero encontrará un oleaje fuerte para la práctica del surf, así como una zona de camping y otras facilidades para hospedarse y almorzar. Playa Blanca, Parque Nacional Cahuita: esta hermosa playa de arena blanca, como su nombre deja adivinar, mira al Caribe y deja sin palabras a quien la visita. Además de disfrutar de la playa, merece la pena hacer una caminata por su sendero paralelo, de 1,5 kilómetros, para descubrir la flora y fauna de la zona. Matapalo, Guanacaste: En Sardinal de Guanacaste está esta playa de arena gris y de aguas tranquilas, ideal para visitar en familia. Entre sus actividades, destacan el snorkel o la pesca, sin olvidar tampoco los paseos al atardecer. Punta del Madero, Guanacaste: virgen y resguardada por una exuberante vegetación, es el lugar para perderse y encontrarse a uno mismo en la tranquilidad de un escenario paradisiaco. Con un oleaje fuerte y piedras, llaman la atención las pozas naturales que se forman con la marea alta. Playa Blanca, Liberia, Guanacaste: ubicada en la península de Papagayo, la playa promete arena blanca, aguas cristalinas y una frondosa vegetación que culmina en ese llamativo contraste de colores tropicales. Eso sí, se necesita atravesar un sendero de más de 700 escalones para llegar a esta piscina natural. La recompensa merece la pena. Virador, Guanacaste: También en Papagayo, se accede a través de un camino de naturaleza pura, más de 700 escalones de bajada que dan a parar a un edén turquesa y relajado, perfecto para tomar el sol y nadar en el mar. Playa Prieta, Guanacaste: muy cercana a las anteriores, playa Prieta llama la atención por su particular tono de arena clara y oscura. Como sus vecinas, aquí el viajero puede esperar aguas tranquilas y transparentes, poca piedra y mucha vegetación para sentirse en el paraíso sobre la tierra. Playa Sombrero, Guanacaste: menos explorada e igual de sorprendente que el resto de sus playas hermanas del golfo de Papagayo, concentra en apenas 250 metros de longitud todo lo que uno necesita para un día de playa de lo más relajante y renovador en el mar. Nacascolo, Guanacaste: Completa los arenales de cinco estrellas en Papagayo Nacascolo, que destaca por su biodiversidad. De camino uno puede toparse con diversos animales, como monos o mapaches, mientras que su vida marina la componen comunidades de colares, arrecifes rocosos y manglares. Una parada obligatoria para aquellos que quieran hacer snorkel. Playitas, Puntarenas: cercana a la conocida Espadilla, en Manuel Antonio, esta pequeña y exótica playa de arena blanca, guarda en su limitado espacio toda la esencia del parque natural. Un remanso de paz protegido por formaciones rocosas, pero indicado para hacer snorkel, tomar el sol o simplemente, dejar la mente en blanco. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

