Discover the World llevará la representación de South African Airways en España

martes 04 de junio de 2024 , 09:00h

Bajo un acuerdo recientemente anunciado, Discover the World ha sido elegido para representar a South African Airways (SAA) en los mercados estratégicamente importantes de los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca), Francia, España, Suiza e Italia a partir del 1 de abril de 2024. Discover the World disfruta de una relación a largo plazo con South African Airways, representando a la aerolínea en EE.UU., Canadá, Reino Unido y Alemania antes de añadir estos mercados adicionales.Aiden Walsh, Director de Desarrollo de Aerolíneas en Discover the World, señaló: “Es un honor ser seleccionados para representar a South African Airways en los países nórdicos, Francia, España, Suiza e Italia. Esto refleja la exitosa representación de SAA por parte de Discover the World en EE.UU., Canadá, Reino Unido y Alemania. Esperamos con interés fortalecer aún más nuestra relación con South African Airways en el futuro.”El Director Comercial de SAA, el Sr. Tebogo Tsimane, añadió: “SAA se complace en poder volver a atender a nuestros valiosos clientes en estos mercados clave. Esta asociación permitirá a DTW vender asientos para pasajeros y carga en nombre de la aerolínea. Esperamos dar la bienvenida a los clientes para que experimenten la cálida hospitalidad sudafricana por la que somos conocidos.”“El mercado europeo es crucial para SAA ya que desempeña un papel significativo en la estrategia internacional de SAA y en el plan general de recuperación de la empresa. SAA está considerando cuidadosamente su red de rutas para optimizar la conectividad. Los mercados europeos son vitales para SAA debido a su significativa contribución al turismo y los viajes de negocios, que son esenciales para las operaciones y la sostenibilidad general de SAA,” añadió Tsimane.