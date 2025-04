Emirates lanza programas de 'ensayo de viaje' para niños con autismo en 17 ciudades

lunes 28 de abril de 2025 , 09:44h

En el marco del Mes de Concienciación sobre el Autismo, Emirates ha alcanzado varios hitos para hacer que los viajes sean más accesibles para todos. Un año después del primer “ensayo de viaje” exitoso de Emirates, el programa se está implementando en 17 ciudades ―entre ellas, Barcelona y Madrid―, lo que permite a los niños con autismo practicar el viaje por el aeropuerto para prepararse para vuelos reales. Emirates también ha conseguido la denominación Autism Certified Airline™, situándose como la primera aerolínea del mundo en obtenerla, con más de 30.000 tripulantes de cabina y personal de tierra formados para atender a clientes con autismo. Durante el mes de abril, Emirates ha realizado una labor de concienciación sobre el autismo entre millones de pasajeros de todo el mundo, mostrando una selección de películas, podcasts y programas de televisión sobre neurodiversidad en su sistema de entretenimiento a bordo ice.

Adel al Redha, vicepresidente y director de operaciones de Emirates, declara: “Emirates ha impulsado y facilitado los avances en materia de accesibilidad en los viajes, lo cual forma parte de nuestra estrategia operativa. Seguimos trabajando en esta misión para que los viajes sean más inclusivos. A principios de 2024, obtuvimos el reconocimiento Certified Autism Center™. Hemos capacitado a nuestros equipos y me complace anunciar que ahora somos la primera aerolínea del mundo con certificación para personas con autismo, con 30.000 empleados de primera línea y tripulantes de cabina formados para ayudar a nuestros clientes con autismo. Como parte de nuestra responsabilidad social y profesional, actualmente también estamos poniendo en marcha nuestro programa “ensayo de viaje” en ciudades de todo el mundo, con el fin de romper barreras y hacer que los viajes sean accesibles para todos”.

Los “ensayos de viaje” de Emirates se activan en 17 ciudades

A nivel mundial, Emirates ha comenzado a implementar su programa de ensayos de viaje en 17 ciudades. En Barcelona y Madrid tuvieron lugar el pasado 2 de abril. Entre las demás ciudades, se incluyen Brisbane, Budapest, Cebú, Christchurch, Dubái, Durban, Luanda, Manila, Mauricio, Mánchester, Montreal, Niza, Oslo, París y Toronto, y cada mes se suman más destinos al programa.

El concepto de “ensayos de viaje” comenzó en 2023, como una colaboración comunitaria entre Emirates, el Departamento de Economía y Turismo de Dubái, los Aeropuertos de Dubái, la Dirección General de Identidad y Asuntos Exteriores, la Policía de Dubái y la Aduana de Dubái, así como varias escuelas y centros para el autismo en Dubái, cuyas aportaciones fueron muy valiosas durante el proceso.

Las escuelas y centros locales para personas con autismo, entre los que se incluyen Safe Center for Autism, The New England Center for Children's® (NECC®) Clinic, Rashid Center for People of Determination y Dubai Autism Centre, fueron invitados al Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) para experimentar una simulación de un viaje al aeropuerto. Los niños, sus profesores y cuidadores pudieron practicar el check-in, facturar el equipaje, pasar por inmigración y seguridad, observar el ajetreo del Duty Free y familiarizarse con el aeropuerto, las tarjetas de embarque y las numerosas personas con las que se encuentran a lo largo del trayecto.

Ahora, a nivel internacional, los padres, terapeutas y profesores que han participado en los ensayos de viaje han informado a Emirates de que la experiencia ha sido muy valiosa para ayudar a sus hijos a tener un vuelo seguro y satisfactorio, al ofrecerles la comodidad de la preparación y la familiaridad, así como la ayuda de personal cualificado.

Emirates está introduciendo la iniciativa de “ensayos de viaje” en muchas ciudades de su red, en colaboración con aeropuertos, autoridades, centros locales y fundaciones. Actualmente, este servicio no se puede reservar y está disponible por invitación en colaboración con centros acreditados.

Emirates, primera aerolínea del mundo con denominación Autism Certified Airline™

Emirates ha logrado su objetivo de convertirse en la primera aerolínea del mundo con la denominación Autism Certified Airline™, tras completar la formación de 30.000 miembros de la tripulación de cabina y del personal de tierra para comprender y ayudar a los clientes con autismo. La nueva formación sobre autismo y conciencia sensorial dota al personal de primera línea de Emirates de los conocimientos y las habilidades necesarios para atender las necesidades de los viajeros con autismo y sensibilidad sensorial, así como de sus familias. Su objetivo es formar a los equipos de Emirates sobre el espectro del autismo, los conceptos erróneos y los retos a los que se enfrentan, las innumerables formas de ayudar a los clientes en función de sus necesidades individuales y los posibles estímulos y desencadenantes que el personal debe conocer.

La designación inaugural será otorgada por la Junta Internacional de Acreditación y Estándares de Educación Continua (IBCCES, en inglés), una organización líder en formación y certificación en autismo y neurodiversidad. Emirates ha colaborado con IBCCES durante más de un año para crear la formación tras realizar revisiones detalladas y una auditoría exhaustiva. Utilizando un enfoque basado en datos, Emirates e IBCCES han creado un nuevo plan para atender a los pasajeros con necesidades de accesibilidad, que abarca todo el viaje, desde los servicios en tierra hasta los servicios a bordo.

Emirates destaca la concienciación sobre el autismo a nivel global en ice

Durante todo el mes de abril, Emirates ha realizado una labor de concienciación sobre el autismo entre millones de pasajeros de todo el mundo a través de su galardonado sistema de entretenimiento a bordo ice. El contenido incluía películas como Temple Grandin, Ezra y The Flight of Bryan, así como podcasts sobre la misión de Dubái en favor del autismo, documentales como Copa 71, la serie documental de la BBC Inside Our Autistic Minds y Carl the Collector, una serie de dibujos animados sobre un mapache con autismo.

El Año de la Comunidad: entidades de Dubái colaboran para impulsar los viajes accesibles

Para muchas personas con autismo, viajar en avión es una experiencia difícil o algo que deben evitar por completo, debido al alto nivel de estímulos sensoriales que puede suponer. Una encuesta realizada en AutismTravel.com reveló que el 78 % de las familias duda a la hora de viajar o visitar nuevos lugares, y que el 94 % de los encuestados se iría más de vacaciones si tuviera acceso a lugares donde el personal estuviera formado y certificado en autismo. A través de la formación global y las iniciativas internacionales, la misión de Emirates de hacer que los viajes sean más inclusivos y accesibles para todos también respalda la voluntad de Dubái de convertirse en el destino más accesible del mundo.

Para seguir impulsando la agenda de viajes accesibles, Emirates trabaja en estrecha colaboración con todos sus socios, entre los que se incluyen el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), los aeropuertos de Dubái, la Dirección General de Identidad y Asuntos Exteriores, la Policía de Dubái y la Aduana de Dubái, con el fin de alcanzar importantes objetivos en materia de viajes inclusivos y accesibles.