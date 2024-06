Madrid se sitúa entre los destinos turistas referentes a nivel mundial

lunes 10 de junio de 2024 , 09:00h

Profesionales, directivos, arquitectos y diseñadores del sector hotelero referentes dentro del panorama nacional han participado en el Gran Debate Hotelero & Hospitality Design Madrid organizado por el Grupo Vía en el UMusic Hotel Madrid, para analizar el renacimiento turístico de la capital de España.

El sector hotelero de Madrid está experimentando un notable crecimiento, con un aumento en la oferta y la reapertura de hoteles, impulsado por la demanda internacional llegando a alcanzar cifras récord de visitantes en España, superiores a las obtenidas prepandemia. En la jornada, moderada por Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, una de las mejores escuelas especializadas en formación hotelera a nivel mundial, se ha analizado en dos grandes bloques el nuevo papel de la ciudad, su conversión en uno de los destinos más atractivos del mundo y las claves del presente y futuro turístico de Madrid.

En la primera mesa de debate profesionales de la hospitalidad y diseñadores hoteleros como Gema Alfaro Simón y Emili Manrique, senior architect-partners de ALFARO-MANRIQUE ATELIER, Carlos Hernández-Carrillo Lozano, arquitecto de ESTUDIO B76, José Manual Fernández, executive director de CUATRO INTERIOR y Andrea Spada, socio fundador de ILMIO DESIGN, analizaron cuestiones relacionadas con la experiencia del cliente, las tendencias de diseño en la industria hotelera y cómo adaptarse a las nuevas necesidades de los viajeros.

La segunda, con referentes como Juan Escudero, director general de RAFAEL HOTELES, Nayra González, directora de BLESS HOTEL MADRID, Alejandro Bernabé, general manager de FOUR SEASONS HOTEL MADRID e Iñigo Sánchez-Crespo, director general de UMUSIC HOTEL MADRID, ha girado en torno a temas relacionados con la gestión y el desarrollo de hoteles en Madrid, estrategias para mantener la competitividad y la importancia de ofrecer experiencias excepcionales a los huéspedes.





Tras varios años de estancamiento provocados por la crisis de la pandemia, los profesionales del sector miran al futuro con ilusión. “El 2020 fue un año muy duro, los proyectos se paralizaron a pesar de que nos encontrábamos ante un supuesto parón puntual. En 2022 comenzamos a ver la luz, pero los bancos no consideraban de interés crediticio la industria hotelera”, afirma Carlos Hernández- Castillo, arquitecto de ESTUDIO B76. “No fue hasta 2023 cuando el balance de la industria hotelera se consolidó de nuevo y los bancos volvieron a confiar. Ahora mismo estamos en una época de impulso donde la rueda vuelve a girar”.

“La inversión de nuevo en activos hoteleros se ha convertido en un valor refugio”, comenta Carlos Díez de La Lastra, CEO de Les Roches. “El optimismo en las inversiones hoteleras es claro, los fondos vuelven a poner el foco en el sector apostando por profesionales de la gestión y el diseño”.

El diseño al servicio del concepto hotelero

El concepto de lujo se está transformando, alejándose de los estándares preestablecidos y abriéndose a nuevas propuestas que le permiten competir con conceptos tradicionales. La aparición de grandes marcas hoteleras de lujo en la ciudad, las necesidades de los nuevos turistas, la competencia y el potencial que la capital presenta, hacen del diseño una nueva vía no solamente para la construcción de nuevos proyectos sino también para la reforma de proyectos antiguos adaptados a los nuevos tiempos.

“Tenemos una visión optimista, estamos ante cifras récord de visitantes en España, cifras superiores a las de antes de la pandemia. Esto impulsa a que el mercado hotelero se siga actualizando y para ello es imprescindible que el diseño también lo haga”, explica José Manuel Fernández, executive director de CUARTO INTERIOR. “Es ya uno de los factores imprescindibles a la hora de valorar un proyecto”.

El arquitecto señala además “Madrid tenía un déficit grande de turismo y lo hemos aprovechado, caminando hacía un turismo “doméstico”, de hospitalidad. La ciudad ha dado un gran salto cualitativo que nos permite compararnos ya con otras grandes ciudades a nivel mundial como Nueva York”.

“A través de diseños innovadores, eficientes y sostenibles la marca Madrid ha subido escalones frente a otras ciudades referentes. Los turistas buscan alojamientos donde poder quedarse varias semanas y aquí se lo podemos ofrecer, aportando una propuesta de valor no solamente para el turista sino también para los barrios donde estas propuestas se ubican”, comenta Gema Alfaro, senior architect-partner de ALFARO MANRIQUE ATELIER. “Colaboramos así en la rehabilitación de la ciudad, haciendo que los hoteles y los turistas compartan vida con los madrileños, siempre de la manera más sostenible posible”, añade su compañero Emili Manrique.

“Hay que tener claro que el diseño es el medio para que el concepto hotelero se desarrolle de la manera más eficiente posible”, afirma Andrea Spada, socio fundador de ILMIO DESIGN. “Estamos transformando el turismo de Madrid, haciéndolo diferencial. Los estudios españoles están ganando grandes concursos y compitiendo a nivel internacional con grandes ciudades como París, Londres o Alemania”.

Madrid, una plaza donde las grandes cadenas hoteleras tienen la bandera puesta

Nayra González, directora de BLESS HOTEL MADRID comenzaba su intervención con una idea clara: “Un momento como el de ahora no lo he vivido nunca. El sector turístico ha superado las expectativas, estamos recogiendo los frutos del trabajo bien hecho y de la promoción turística que estamos haciendo en otros países. Antes casi no conocían España y ahora estamos en el top de destinos turístico, Madrid está donde se merece”.

Recalcan además la importancia de la colaboración entre instituciones público – privadas. “Nunca ha habido una colaboración entre instituciones tan importante como la que estamos presenciando. En los últimos 5 – 6 años se ha conseguido un presupuesto importante para la promoción turística que los hoteleros veníamos reclamando desde hace mucho tiempo”, comenta Juan Escudero, director general de RAFAEL HOTELES. “A pesar de que a Madrid le queda mucho por explorar, lo estamos haciendo bien. Estamos teniendo un crecimiento paulatino, haciendo las cosas poco a poco, pero de la forma correcta, lo que nos hace tener seguridad ante el futuro y los riesgos que puedan presentarse”.

Esto ha permitido que la oferta madrileña vaya más allá y el turismo sea algo experiencial. “El turista no solamente busca un buen trato por parte del hotel donde se hospeda, busca adentrarse en la cultura de la ciudad, comer en los mismos restaurantes que los madrileños, hacer las mismas actividades culturales… desea vivir una experiencia completa y por ello nuestros hoteles se están adaptando a estas necesidades”, comenta Alejandro Bernabé, general manager de FOUR SEASONS HOTEL MADRID. “Ofrecemos propuestas de valor, turismo de calidad y diversión a todos los niveles”.

A pesar del optimismo, Iñigo Sánchez- Crespo, director general de UMUSIC HOTEL MADRID recalca la importancia de “no caer en la monotonía, seguir innovando y superando las expectativas del visitante. Juntos debemos abordar las áreas y materias que nos afectan para que los riesgos que puedan surgir sean menores, aprovecharemos todo lo bueno que tenemos como la mano de obra que permite a Madrid afrontar la demanda del turismo”.

A lo que, para terminar, Carlos Díez de La Lastra, CEO de Les Roches apunta: “no olvidemos aquí nuestra labor dentro del sector, como profesionales debemos ofrecer alternativas de calidad a las personas que quieran dedicarse al mundo hotelero y que estos encuentren un lugar donde formarse y poder retener talento dentro de nuestro país”.