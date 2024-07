Madrid, la región que más sube el precio de la vivienda en el primer semestre del año

miércoles 03 de julio de 2024 , 07:49h

Según el informe semestral de precios de venta de pisos.com , la vivienda de segunda mano en Madrid en junio de 2024 tuvo un precio medio de 4.219 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida del 11,87% frente al mes de diciembre de 2023, la más alta de España. Interanualmente, también fue la que más subió: un 20,64%. Mensualmente, arrojó el segundo ascenso más intenso del país, con un 2,56%. Trimestralmente, lideró por arriba el listado nacional, repuntando un 4,95%.Madrid fue la segunda autonomía más cara, solo por detrás de Baleares (4.392 €/m²). En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en junio el precio medio fue de 2.305 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida semestral del 6,71%. Respecto al segundo trimestre, el ascenso fue del 3,30%. Interanualmente, el repunte registrado fue del 12,06%. El ascenso mensual fue del 1,60%.Cuando se llega ya al ecuador de 2024, el mercado residencial sigue sin mostrar síntomas de agotamiento. “Los precios no dan un paso atrás, animados ahora por el horizonte de una financiación hipotecaria más atractiva”, comenta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com en referencia a la reciente bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo.Para Font, esta desescalada por parte de la institución augura “un reequilibrio frente a las operaciones al contado, que hasta ahora habían ganado terreno”. Sin embargo, el experto también espera “un escenario de mayor competencia, con repuntes en los precios agravados por la ya crónica falta de oferta disponible”.De cara a finales de año, Font vaticina pocos cambios “mientras no se acometan políticas estructurales que entiendan la vivienda como un desafío a largo plazo”. El portavoz del portal inmobiliario recuerda que “regular con rigidez, penalizando la propiedad, lo único que consigue es desalentar y que se busquen subterfugios para esquivar la normativa”.Madrid capital arrojó una subida semestral del 14,73%, la segunda más intensa del país. Interanualmente, la capital madrileña arrojó un ascenso del 26,85%, liderando el listado de mayores incrementos nacionales. Con 5.907 euros por metro cuadrado en junio de 2024, Madrid capital fue la segunda capital de provincia más cara, solo por detrás de Donostia-San Sebastián (6.486 €/m²).En los distritos madrileños, las subidas trimestrales las protagonizaron Fuencarral-El Pardo (9,85%), Barajas (9,27%) y Moratalaz (9,20%), mientras que las únicas bajadas se dieron en Latina (-4,20%), Moncloa-Aravaca (-0,95%) y Centro (-0,93%). Las alzas más representativas frente a diciembre de 2023 se dieron en Retiro (19,10%), Villaverde (19,06%) y Barajas (16,14%). No hubo recortes. Los distritos que más crecieron frente al año pasado fueron Retiro (30%), Chamberí (21,71%) y Fuencarral-El Pardo (21,39%). No hubo caídas. Los distritos más caros fueron Salamanca (9.960 €/m²), Chamberí (8.346 €/m²) y Retiro (7.941 €/m²), mientras que los más baratos fueron Villaverde (2.316 €/m²), Puente de Vallecas (2.535 €/m²) y Usera (2.611 €/m²).Respecto a los municipios madrileños, San Sebastián de los Reyes (14,26%) fue el municipio de la región que más subió semestralmente, mientras que Tres Cantos (-8,10%) fue el que más se rebajó de la autonomía en este periodo. Interanualmente, San Sebastián de los Reyes (18,17%) fue la localidad madrileña que más creció. Por su parte, Villanueva de la Cañada (-17,06%) fue la que más se depreció de la región. En cuanto a precios, Pozuelo de Alarcón fue el municipio madrileño más caro, con 3.954 euros por metro cuadrado en junio de 2024. El más barato de la autonomía fue Ciempozuelos, con 1.414 euros por metro cuadrado.