Consejos para protegerse de las estafas en septiembre

A medida que se acerca el final del verano y comienza la vuelta al cole, es esencial mantenerse alerta contra las estafas, sobre todo cuando se prepara el regreso a las actividades y responsabilidades cotidianas. Y es que los estafadores saben que estás ocupado configurando nuevas tecnologías, inscribiéndote a diferentes actividades y preparándote para el próximo curso escolar, lo que les facilita el ataque. Por eso, Mastercard ha definido 10 consejos para mantener tu información segura durante el ajetreado periodo de la vuelta de las vacaciones:

Cuidado con el phishing. En esta época del año los estafadores están al acecho de oportunidades para lanzar ataques de phishing, aprovechando los preparativos frenéticos y la actividad en Internet. Ten cuidado con las falsas tiendas online, con los descuentos excesivos en artículos de temporada o con los correos electrónicos que prometen ofertas exclusivas. Estas estafas están diseñadas para robar tu información personal y tu dinero.

Evita las estafas de suplantación de identidad. Estas estafas pueden adoptar la forma de correos electrónicos de phishing, mensajes de texto de smishing o llamadas telefónicas de vishing en las que un estafador se hace pasar por otra persona (por ejemplo, el equipo de administración del colegio de tu hijo te olegio avisa que tienes pagos atrasados) para engañarte y conseguir que envíes dinero amenzándote con perder la plaza del colegio si no lo haces. Si recibes una llamada relacionada con dinero, cuelga y ponte en contacto directamente con la organización utilizando un número verificado, no el que haya proporcionado la persona que te haya llamado.

Cuidado con los tutores online. Empezar un nuevo curso escolar puede ser complicado, por lo que es posible que tus hijos necesiten una ayuda extra con las tareas escolares. Hay que tener cuidado a la hora de buscar tutores online, ya que las estafas son cada vez más frecuentes yexiste la posibilidad de que un estafador se haga pasar por un tutor, y una vez reciba el pago, te exija aún más dinero. Utiliza sólo plataformas y servicios de confianza, comprueba las referencias y reseñas, y nunca pagues por los servicios antes de verificar las credenciales del tutor.

Piensa antes de publicar. Compartir en Internet fotos y datos relacionados con el colegio puede revelar involuntariamente información personal. Ten cuidado con lo que públicas: evita compartir detalles específicos, como nombres de centros escolares o ubicaciones, que podrían utilizarse para responder a preguntas de seguridad u obtener acceso no autorizado a tus cuentas. Intenta publicar imágenes o textos que no Irevelen información sensible.

Limitar la red Wi-Fi doméstica. Si tus hijos tienen un ordenador o una tablet que se llevan al colegio, considera la posibilidad de configurar la red Wi-Fi doméstica para quecualquier elemento dañino quede fuera de tu red doméstica principal. Además, en el caso de recibir visitas en casa, si se conectan a una red Wi-Fi específica para invitados, te asegurarás de que cualquier peligro en sus dispositivos no afecta a tu red.

Protege todos tus dispositivos. Es vital garantizar la seguridad de todos los dispositivos, especialmente los que utilizan los niños. Instala el software antivirus más reciente, utiliza contraseñas fuertes y únicas, y activa la autenticación de doble factor (2FA) siempre que sea posible. Enseña a tus hijos los principios básicos de la seguridad de los dispositivos y establece como norma evitar las descargas de fuentes no fiables, así como no compartir nunca las contraseñas.

Activa las alertas de tus cuentas. La mayoría de los bancos ofrecen alertas para transacciones, grandes compras y actividades sospechosas. Al configurar estas alertas, puédete pueden notificar inmediatamente cualquier cargo inesperado o cambio que se produzca en la cuenta. Puedes personalizar estas notificaciones para incluir alertas de transacciones superiores a un determinado importe, compras internacionales o cualquier intento de cambiar la configuración de la cuenta.

Utiliza la protección antirrobo de identidad. Comprueba si tu banco o entidad emisora de tarjetas dispone de protección frente al robo de identidad y asegúrate de que está activada, ya que te ayudará a estar protegido en caso de que te roben la identidad mediante una supervisión, detección y alerta proactivas.

Controla tus extractos bancarios. No pierdas de vista tus extractos bancarios y de tarjetas. Revisa tus extractos financieros con regularidad, y, si detectas alguna actividad sospechosa, comunícala inmediatamente al banco o a la entidad emisora de tu tarjeta.. Es posible que te sugieran bloquear tu tarjeta y emitir una nueva para evitar más transacciones no autorizadas.

Digitalízate: utiliza aplicaciones Wallet para pagos más seguros. Crea un monedero digital para sus tarjetas. Es una forma sencilla de añadir una capa adicional de protección cada vez que pagues. Los monederos digitales utilizan la tokenización para proteger los datos de tu tarjeta, reduciendo el riesgo de robo de información durante una transacción.

Sigue estos consejos para disfrutar de una ‘vuelta al cole’ segura y sin sobresaltos. Y si necesitas ponerte en contacto con tu entidad emisora de la tarjeta (banco, entidad financiera etc), sólo tienes que llamar al número que aparece en el reverso de tu tarjeta o en el sitio web de la entidad.